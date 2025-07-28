Gayrimenkul fonları stres testinden geçti

Merkez Bankası’ndan beklenen faiz indirim kararı geldi. 24 Tem­muz’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika fai­zi 300 baz puan düşürülerek yüz­de 43’e çekildi.

Faiz indi mi, yatı­rımcı hemen düşünmeye başlar: “Peki şimdi ne yapacağız?” Tam da bu noktadayız. Yüksek faiz dö­nemi yavaş yavaş yerini indirim­lere bırakıyor. Genel beklenti faiz indirimlerinin gelecek toplantı­larda devam edeceği yönünde. Yıl sonuna kadar faiz indirimi devam eder, yüzde 30-35 bandına gelir diyenlerin sayısı oldukça fazla. Üstelik küresel ya da yerel büyük bir kriz yaşanmazsa, bu gevşeme sürecinin 2026’da da devam et­mesi sürpriz olmayacak.

Peki yatırımcı ne yapacak?

Faizler düştüğünde ilk akla ge­len elbette borsa olur. Ancak bor­sa, çalkantılı bir deniz gibidir. Bü­yük kazançların yanında büyük kayıplar da mümkün. Yani ris­ki yüksek. Klasik Türk yatırım­cısının vazgeçilmezi gayrimen­kul desen orda da başka bir sorun var: Erişilebilirlik. Fiyat­lar öyle bir noktaya geldi ki, elinde birikimi olan bi­le artık “Bir ev alayım da kiraya veririm” diyemiyor kolay kolay. Ayrıca likit de­ğil. Yani istediğiniz zaman satıp, nakde dönemiyor­sunuz. Üstelik getirisi son dönemde enflasyonun al­tında. Belirsizliklerin ya­tırım aracı altın ise tarihi zirvesinde. Mevduat desen hem faiz cazibesini yitiriyor hem de stopaj yüzde 17.5’e çktı.

Profesyoneller yönetiyor

Ama bir yol daha var: Gayri­menkul yatırım fonlarını (GYF)…

Hemen “O da nereden çıktı?” demeyin. Aslında GYF’ler, giri­şim sermayesi yatırım fonlarıyla (GSYF) birlikte 2014’te Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlendi ve hayatımıza girdi. GYF’lerin sunduğu model basit ama etkili: Doğrudan bir taşın­maz almıyorsunuz, ama onun ge­lirine ve değer artışına ortak olu­yorsunuz. Yani sermayenizle bir AVM’ye, bir konut projesine ya da bir ofis binasına paydaş oluyor­sunuz.

Üstelik tüm bunlar pro­fesyonel fon yöneticileri tarafın­dan yürütülüyor ve SPK deneti­minde. GYF’leri anlatırken, aynı zamanda sermaye piyasalarımız­daki bu yeni yatırım modelinin stres testinden nasıl başarıyla geçtiğinin güzel bir örneğini de paylaşmak istiyorum. Bursa’nın merkezindeki 85 bin metrekare kiralanabilir alana sahip Down­town AVM, Türkiye’nin en büyük karma projelerinden biri. Down­town AVM’nin kiralanabilir ala­nı ise size yukarda bahsettiğim GYF’lerin en büyüğü olan Down­town AVM GYF’nin varlık portfö­yünde bulunuyor. RePie Portföy tarafından yönetilen bu fon, Tür­kiye’nin en çok yatırımcıya sahip GYF’si durumda.

Ocak 2023’te ilk ihracı yapılan Downtown AVM GYF, 2024 yıl sonu itiba­rıyla yüzde 193.9’luk geti­ri sağladı. Üstelik yatırım­cının kazancı sadece değer artışıyla sınırlı değil. Fo­nun elde ettiği kira gelirle­ri, temettü olarak yatırım­cılara dağıtılıyor. Yani fon büyüyor, siz de kazanıyor­sunuz. Kabaca 500 bin TL yatıran biri, yılda ortalama 50 bin TL kira geliri elde ediyor.

Buraya kadar her şey normal. Ancak gayrimenkulde dolaylı or­taklık modeli olan bu yeni yatı­rım aracının stres testi burada başlıyor. Haziran ayında Down­town AVM’nin yüklenicisi olan Atış Yapı, konkordato ilan etti. Normal şartlarda yatırımcının paniklemesi, mağdur haberleri­nin çıkması beklenirdi. Ama bun­ların hiçbiri olmadı. Neden? Çün­kü, AVM’nin tapusu ve yönetimi doğrudan yatırımcıların yatırım yaptıkları fona ait. Yani AVM’nin sahibi RePie Portföy’ün yönetti­ği bu GYF. AVM çalışmaya devam ediyor. Kiracılar yerinde. Gelir akışı sürüyor. Fon düzenli ola­rak 6 ayda bir bağımsız değerle­me firmaları tarafından raporla­nıyor. Şeffaf, denetimli, disiplinli bir sistem.

Son 5 yılın en çok kazandıranları

GYF’ler uzun vadeli fonlar. Bu perspektiften son 5 yılda TEFAS verilerine göre en çok değer kaza­nan GYF’lere bakarsak, ilk sırada Albaraka Portföy’ün yatırımcısı­na yüzde 781 bin 943 kazandıran Metropol GYF’si yer alıyor. İkinci sırada ise Tera Portföy’ün değeri 5 yılda yüzde 569 bin175 artan Alfa Konut Katılım GYF’si geli­yor. Üçüncü sırada yer alan RePie Portföy’ün Milenyum GYF’si ise, 5 yılda yatırımcısına yüzde 103 bin 353 kazandırmış durumda. Sonuç olarak, yatırımcı için sağ­lam ama erişilmesi güç bir alan olan gayrimenkul artık daha ula­şılabilir. GYF’ler sayesinde, bü­yük sermaye gerektirmeden pro­fesyonel şekilde işleyen bir ya­pının parçası oluyorsunuz. Ne kiracıyla uğraşmanız gerekiyor, ne tapu işlemleriyle. Ama geli­rinden pay alıyorsunuz. Hem de strese girmeden…