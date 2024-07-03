Gaziantep'in hava trafiğindeki sorunlardan herkes yıldı!
Gaziantep; üretim, ihracat ve turizm alanlarında hareketli bir kenttir. Bu hareketlilik sadece belli dönemleri kapsamaz üstelik, 12 ayın her günü canlı bir yapıya sahiptir. Bir fuar biter başka bir fuar başlar, bir festival biter başka bir festival başlar.
Önemli iş heyetleri ağırlanır, dünya gastronomi alanındaki bilinirliği ile yerli, yabancı turisti hiç eksik olmaz. Otellerin doluluk oranları iyidir, çarşı-pazar tüm ekonomik sıkıntılara rağmen başka kentlere özellikle de komşu kentlere göre daha bereketlidir. Gaziantep, bölgesinin çekim merkezi konumundadır. Hele ki, 6 Şubat 2023 depreminde diğer kentlere göre daha az yara alması ve çabuk toparlanması nedeniyle çevre kentlerde yapılacak toplantılar ve organizasyonlar için gidiş-dönüş yolculukları ve konaklamalar hep Gaziantep üzerinden yapılır oldu.
Hal böyle olunca Gaziantep’in hava trafiğindeki yoğunluğu her geçen gün artıyor. Artıyor artmasına iyi güzel de geçmişten beri Gaziantep’in süregelen uçuş sorunları son dönem iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. Gaziantep’e inemeyen uçaklar Adana’ya, Şanlıurfa’ya iner oldu. Bu yetmedi, bir, iki, üç saat derken bir günü geçen rötarlar, iptal edilen uçuşlar kentte seslerin yükselmesine neden oldu. Halkın haklı isyanına kulak veren yetkililer hem hava şirketlerine hem de hava trafiğindeki aksaklıklara çözüm bulabilecek yetkililere ulaşıp sorunlarını tüm yönüyle aktarmaya başladı.
Ancak baktılar ki, sorunlar çözülmüyor sosyal medya üzerinden mesajlar verilmeye başlandı.
***Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, THY’nin EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili bir sosyal medya paylaşımının altına, “Bayrakları astık, asmasına da gelemiyoruz. Çünkü yan kuruluşunuz Ajet’in rötarları yüzünden planlama yapamıyoruz” diye yazdı.
***Gaziantep Valisi Kemal Çeber de, geçen haftalarda sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:
“Havalimanımıza inemeyip başka havaalanlarına iniş yapan uçaklar konusu son zamanlarda kamuoyunu meşgul etmektedir. Havacılık kurallarına göre uçak havadayken karar verme yetkisi pilotlara aittir. Rötar işlemleri ise tamamen havayolu şirketlerinin inisiyatifinde olup havalimanımızdaki bir nedenden değil firmaların operasyonel kararlarından kaynaklanmaktadır. Bahsedilen sorunların ilimiz havalimanındaki bir aksaklıktan dolayı yaşanmaması ve vatandaşlarımızın ilimiz kaynaklı bir mağduriyet yaşamamaları için konu yakından takip edilmekte, ilimiz dışındaki nedenlerden kaynaklanan sorunlarda da yetkili kurumlara konu hassasiyetle iletilmektedir”
***Gaziantep Eski Milletvekili Şamil Tayyar ise “Eskiden zenginler, ağalar, beyler binerdi uçağa. Sınıfsal bir ayraçtı aynı zamanda. Yıllar sonra uçaklar geniş kitlelere ulaştı, kimi yerde uçak bilet fiyatları otobüslerin gerisine düştü, teşbih olsun diye ifade edeyim ağasıyla marabası aynı hava aracının müdavimi oldular. Ya şimdi? Önce bilet fiyatları çıldırdı, sonra rötarlar. Hele Ajet tam bir facia. Ajet’in Kurumsal İletişim Müdürü Osman Erken’a sordum bu iddiayı. Rötarların asıl sebebinin Avrupa hava sahasında yaşanan yoğunluk olduğunu söyledi.
Avrupa’ya giden uçakların gecikmeli dönüşü nedeniyle iç hat uçuşlarında aksamalara yol açtığını anlattı. Lakin, yaz sezonunda hava trafiğinde yoğunluk her yıl yaşanır, kimi vakit rötar olur, ilk defa bu yoğunlukta yaşanmasının başka nedenleri olsa gerek, bazı tespitlerimiz var ama polemiğe girmemek için teğet geçiyorum, amacımız sorunun çözümüne katkı sunmaktır. Ortada bir sorun var, çözülmeli, tümden olmuyorsa asgari düzeye çekilmelidir” şeklinde mesaj yayınladı.
2.6 milyonluk nüfusu ile Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. kenti, dünyanın en bilinen gastronomi kentlerinden biri, kültürel değerleriyle de bölgenin turizm merkezi konumunda olan Gaziantep’in hava trafiğinde yaşanan bu sorunlarının biran önce çözüme kavuşturulmasını diliyorum.