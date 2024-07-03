Gaziantep'in hava trafiğindeki sorunlardan herkes yıldı!

Gaziantep; üretim, ihracat ve turizm alanlarında hareketli bir kenttir. Bu hareketlilik sadece belli dönemleri kapsa­maz üstelik, 12 ayın her günü canlı bir ya­pıya sahiptir. Bir fuar biter başka bir fuar başlar, bir festival biter başka bir festival başlar.

Önemli iş heyetleri ağırlanır, dünya gastronomi alanındaki bilinirliği ile yerli, yabancı turisti hiç eksik olmaz. Otellerin doluluk oranları iyidir, çarşı-pazar tüm ekonomik sıkıntılara rağmen başka kent­lere özellikle de komşu kentlere göre daha bereketlidir. Gaziantep, bölgesinin çekim merkezi konumundadır. Hele ki, 6 Şubat 2023 depreminde diğer kentlere göre da­ha az yara alması ve çabuk toparlanması nedeniyle çevre kentlerde yapılacak top­lantılar ve organizasyonlar için gidiş-dö­nüş yolculukları ve konaklamalar hep Ga­ziantep üzerinden yapılır oldu.

Hal böyle olunca Gaziantep’in hava tra­fiğindeki yoğunluğu her geçen gün artıyor. Artıyor artmasına iyi güzel de geçmişten beri Gaziantep’in süregelen uçuş sorunla­rı son dönem iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. Gaziantep’e inemeyen uçaklar Ada­na’ya, Şanlıurfa’ya iner oldu. Bu yetmedi, bir, iki, üç saat derken bir günü geçen rö­tarlar, iptal edilen uçuşlar kentte sesle­rin yükselmesine neden oldu. Halkın haklı isyanına kulak veren yetkililer hem hava şirketlerine hem de hava trafiğindeki ak­saklıklara çözüm bulabilecek yetkililere ulaşıp sorunlarını tüm yönüyle aktarma­ya başladı.

Ancak baktılar ki, sorunlar çözülmüyor sosyal medya üzerinden mesajlar verilme­ye başlandı.

***Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, THY’nin EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili bir sosyal medya paylaşımının altına, “Bay­rakları astık, asmasına da gelemiyoruz. Çünkü yan kuruluşunuz Ajet’in rötarla­rı yüzünden planlama yapamıyoruz” di­ye yazdı.

***Gaziantep Valisi Kemal Çeber de, ge­çen haftalarda sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Havalimanımıza inemeyip başka hava­alanlarına iniş yapan uçaklar konusu son zamanlarda kamuoyunu meşgul etmekte­dir. Havacılık kurallarına göre uçak hava­dayken karar verme yetkisi pilotlara ait­tir. Rötar işlemleri ise tamamen havayolu şirketlerinin inisiyatifinde olup havali­manımızdaki bir nedenden değil firma­ların operasyonel kararlarından kaynak­lanmaktadır. Bahsedilen sorunların ilimiz havalimanındaki bir aksaklıktan dolayı yaşanmaması ve vatandaşlarımızın ilimiz kaynaklı bir mağduriyet yaşamamaları için konu yakından takip edilmekte, ilimiz dışındaki nedenlerden kaynaklanan so­runlarda da yetkili kurumlara konu hassa­siyetle iletilmektedir”

***Gaziantep Eski Milletvekili Şamil Tayyar ise “Eskiden zenginler, ağalar, bey­ler binerdi uçağa. Sınıfsal bir ayraçtı aynı zamanda. Yıllar sonra uçaklar geniş kitle­lere ulaştı, kimi yerde uçak bilet fiyatları otobüslerin gerisine düştü, teşbih olsun diye ifade edeyim ağasıyla marabası aynı hava aracının müdavimi oldular. Ya şim­di? Önce bilet fiyatları çıldırdı, sonra rö­tarlar. Hele Ajet tam bir facia. Ajet’in Ku­rumsal İletişim Müdürü Osman Erken’a sordum bu iddiayı. Rötarların asıl sebe­binin Avrupa hava sahasında yaşanan yo­ğunluk olduğunu söyledi.

Avrupa’ya giden uçakların gecikmeli dönüşü nedeniyle iç hat uçuşlarında aksamalara yol açtığını anlattı. Lakin, yaz sezonunda hava trafi­ğinde yoğunluk her yıl yaşanır, kimi vakit rötar olur, ilk defa bu yoğunlukta yaşan­masının başka nedenleri olsa gerek, bazı tespitlerimiz var ama polemiğe girmemek için teğet geçiyorum, amacımız sorunun çözümüne katkı sunmaktır. Ortada bir so­run var, çözülmeli, tümden olmuyorsa as­gari düzeye çekilmelidir” şeklinde mesaj yayınladı.

2.6 milyonluk nüfusu ile Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. ken­ti, dünyanın en bilinen gastronomi kent­lerinden biri, kültürel değerleriyle de böl­genin turizm merkezi konumunda olan Gaziantep’in hava trafiğinde yaşanan bu sorunlarının biran önce çözüme kavuştu­rulmasını diliyorum.