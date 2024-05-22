Gaziantepli gıdacıların Irak çıkarması

Irak, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sırada yer alıyor. “İhracatçı Kent” kimliğine sahip iller arasında olan Gaziantep’te ülkemizde en fazla ihracat yapan iller arasında beş ya da altıncı sırada kendine yer edinmiş durumdu. Irak pazarı Gaziantepli ihracatçıların en gözde pazarı. Öyle ki, Gaziantep’in ihracattaki başarısı Irak pazarı sayesindedir denilebilir.

Bunun içindir ki, Irak pazarındaki en ufak sorun en başta Gazianteplileri tedirgin eder. Irak’a en fazla ihracatın yapıldığı ürünler grubunda ise gıda ürünleri başı çekiyor. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Celal Kadooğlu öncülüğündeki bir heyet, Irak pazarında yaşanan sorunları ve son gelişmeleri masaya yatırmak için Mardin, Şırnak ve Irak’a çıkarma yaptı.

Celal Kadooğlu’nun heyetinde önemli isimler vardı. Heyette; TİM Hububat Birliği Başkanı, Tiryaki Agro’dan Ahmet Tiryakioğlu başta olmak üzere Gaziantep’in öncü şirketlerinden Şölen Çikolata’dan Ali Çoban, Acarsan Holding’den Mesut Acar, Özmen Un’dan Oğuz Özmen, Akanlar Gıda’dan Seyyit Yusuf Akan ve Ercan Gıda’dan Abdulkadir Ercan yer aldı.

Gümrükte yaşanan sıkıntılar tartışıldı

GAHİB Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleri programın yurt içi ayağında Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nasır Duyan, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, Mardin iş dünyasını temsil eden STK Başkanları, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Cizre Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ile görüştü.

Bölgenin ihtiyaçlarının ele alındığı bu ziyaretlerin ardından Birlik üyeleri programın Irak ayağında Duhok Valisi Ali Tatar, Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Cemil Nuri ve İbrahim Halil Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri Hamid Ali İbrahim’i ziyaret etti. Ziyaretlerde artan gümrük vergileri ve gümrük kapılarında yaşanan sıkıntılar ele alındı.

Heyetteki isimler, Irak’ın kendi yerli üreticisini korumak adına üretilen ürünlere yönelik vergilerin artırılmasını anlayabildiklerini ancak üretimin olmadığı ürünlere yönelik vergilerin artırılmasının Türk üreticilerin rekabet gücünü zayıflattığını ve ticaret potansiyelini düşürdüğüne dikkat çekti. Irak’ın Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Cemil Nuri, ticari ilişkilerde sorun varsa bunları çözmek ve ilişkileri geliştirmek için gerekeni yapacaklarını bildirdi. Duhok Valisi Ali Tatar ise Türk ürünlerinin kalitesine vurgu yaptı.

Sınır komşuları olan Suriye, İran, Türkiye arasında en çok ticareti Türkiye ile yaptıklarını ifade eden Vali Tatar, heyete mevcut ürünlerin kalitelerinin aşağı çekilmemesi konusunda öneride bulundu. Sorunları çözmek, Türkiye-Irak arasındaki ticareti daha da geliştirmek adına yapılan ziyaretlerin olumlu sonuçlarını umarız yakında zamanda hissederiz. Zaten mevcut ilişkileri olduğundan daha fazla sıkı tutmakta ve en sorunsuz şekilde yürütmekte fayda var.

Çünkü bilindiği üzere 1200 kilometre demir yolu ve otoyol ile Türkiye’yi Basra Körfezine bağlayacak yeni “İpek Yolu” olarak değerlendirilen “Kalkınma Yolu Projesi” gündemde. Herhangi bir sekteye uğramazsa 2029 yılında bitmesi planlanan Proje ile Türkiye önemli kazanımlar elde edecektir. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Gaziantepli yetkililerin bu konuda da gelecek kazanımlar için elini taşın altına koymaktan geri durmayacağını ve doğru hamleler konusunda ülkemize destek vereceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle Irak ile ilişkiler konusunda Gaziantep iş dünyası önümüzdeki dönemlerde daha da aktif olacaktır ve olmalıdır.