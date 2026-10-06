Gaziantep’te başkanlar değişmedi şimdi sıra çıtayı yükseltmekte

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Gaziantep’te iş dünya­sı sandık başına gitti ve aslında çok da sürpriz olmayan bir tablo ortaya çıktı. Sanayi Odası, Tica­ret Odası ve Ticaret Borsa­sı’nda mevcut başkanlarla yola devam kararı çıktı.

Bu sonuç, yalnızca baş­kanların koltuklarını ko­ruması olarak okunmama­lı. Gaziantep iş dünyası, son yıllar­da kent ekonomisinin karşı karşıya kaldığı zorlu koşullara rağmen mev­cut yönetimlere bir kez daha güven verdi. Ama bu güvenin beraberinde önemli bir beklentiyi de getirdiğini düşünüyorum: Daha fazlası…

Çünkü artık mesele sadece görev­de kalmak değil. Geçmiş dönemde yapılanların üzerine yenilerini koy­mak, Gaziantep ekonomisinin çıta­sını daha yukarı taşımak.

Gaziantep Sanayi Odası’nda Ad­nan Ünverdi, Ticaret Odası’nda Mehmet Tuncay Yıldırım, Ticaret Borsası’nda ise Mehmet Akıncı yeni dönemde de kentin iş dünyasına yön vermeye devam edecek.

Ünverdi ile sanayide dönüşüm gündemi

Adnan Ünverdi, 2018 yılında Ga­ziantep Sanayi Odası Yönetim Kuru­lu Başkanı seçildi. 2022’de yeniden başkanlık görevine getirilen Ünver­di, yeni dönemle birlikte üçüncü kez GSO’nun başında olacak.

Ünverdi döneminde sanayinin yalnızca büyümesi değil, dönüşme­si de gündemin önemli başlıkların­dan biri oldu. Model Fabrika, yeşil dönüşüm, Yeni Nesil Sanayici Plat­formu, mesleki eğitim, savunma sa­nayisi ve sektörel kümelenme çalış­maları öne çıktı.

Özellikle Model Fabrika, firmala­rın verimlilik ve yalın üretim kapasi­tesini artırmaya yönelik önemli bir adım oldu. Yeşil dönüşüm konusun­da yürütülen çalışmalar ise ihracat yapan Gaziantep sanayisi açısından artık bir tercih değil, zorunluluk ha­line gelen dönüşüme işaret ediyor.

Yeni dönemde Ünverdi’nin önün­deki en önemli başlıkların; yüksek katma değerli üretim, teknoloji, enerji maliyetleri, yeşil dönüşüm ve nitelikli insan kaynağı olacağını dü­şünüyorum.

Yıldırım’ın üçüncü dönemi

Gaziantep Ticaret Odası’n­da Mehmet Tuncay Yıldırım da 2018’den bu yana görevini sürdürü­yor. 2022’de ikinci kez başkan seçi­len Yıldırım, yeni dönemde üçüncü kez GTO’nun yönetiminde olacak.

Yıldırım döneminde GTO’nun fa­aliyet alanının klasik oda hizmetle­rinin ötesine taşındığını gördük. Ka­dın girişimciliğinden gastronomi­ye, dış ticaretten girişimciliğe kadar pek çok alanda projeler geliştirildi.

Kadın kooperatifleri ve kadın giri­şimcileri destekleyen projenin Dün­ya Odalar Yarışması’nda dünya bi­rinciliği elde etmesi önemli bir ba­şarıydı. Gastronomi Akademisi ve BULLA, Dış Ticaret İstihbarat Mer­kezi, Tahkim ve Arabuluculuk Mer­kezi ve mesleki yeterlilik çalışmaları da GTO’nun dikkat çeken projeleri arasında yer aldı.

Yıldırım’ın TOBB Yönetim Ku­rulu’ndaki görevi de Gaziantep’in Ankara’daki temsil gücünü artıran önemli bir unsur.

Şimdi beklenti, bu deneyimin Ga­ziantep ticaretinin yeni pazarlara açılmasına ve küresel rekabet gücü­nün artırılmasına daha fazla katkı sağlaması.

Akıncı ve tarım ekonomisinde yeni hedefler

Gaziantep Ticaret Borsası’nda Mehmet Akıncı da 2018 yılında dev­raldığı başkanlık görevini 2022’de yeniden kazanmıştı. Yeni dönemle birlikte Akıncı da üçüncü kez GT­B’nin başında olacak.

Akıncı döneminde özellikle An­tep fıstığı ve tarımsal ürünlerin ti­caret altyapısına yönelik yatırımlar dikkat çekti. Antep Fıstığı Lisanslı Deposu, Antep Fıstığı Pilot Ölçekli İşleme Tesisi ve Et Borsası bunların başında geliyor.

Lisanslı depoculuk, üreticinin ürününü uygun koşullarda saklaya­bilmesi ve finansmana erişebilme­si açısından önemli bir mekanizma. Önümüzdeki dönemde Hububat ve Emtia Merkezi projesinin de Gazi­antep’in tarımsal ticaretine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Şimdi çıtayı yükseltme zamanı

Üç kurumda da yönetimlerin de­vam etmesi, Gaziantep iş dünyası­nın istikrardan yana tercihini orta­ya koyuyor.

Ancak yeni dönem eskisinden farklı. Çünkü Gaziantep’in karşı kar­şıya olduğu sorunlar da büyüyor.

Finansmana erişim, yüksek ener­ji ve üretim maliyetleri, nitelikli ele­man ihtiyacı, ihracat pazarlarındaki değişim, yeşil dönüşüm ve yüksek katma değerli üretim artık ertelene­bilecek konular değil.

Bu nedenle yeni dönemi yalnızca “başkanlar değişmedi” diye okumak eksik olur.

Asıl mesaj şu: Başkanlar aynı kal­dı ama beklentiler büyüdü.

Ünverdi, Yıldırım ve Akıncı için önümüzdeki dönem, geçmişte yapı­lan başarılı çalışmaların üzerine ye­ni bir hikâye yazma dönemi.

Gaziantep bugüne kadar üreti­miyle, ihracatıyla ve girişimci ru­huyla Türkiye ekonomisinin loko­motif kentlerinden biri oldu.

Şimdi mesele, bu gücü korumak değil yalnızca. Gaziantep’in yeni he­defi, daha yüksek katma değer, daha güçlü ihracat ve daha rekabetçi bir ekonomi olmalı. Sandık geride kal­dı. Güven tazelendi. Şimdi sıra, çıtayı yükseltmekte.