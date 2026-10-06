Gaziantep’te başkanlar değişmedi şimdi sıra çıtayı yükseltmekte
Gaziantep’te iş dünyası sandık başına gitti ve aslında çok da sürpriz olmayan bir tablo ortaya çıktı. Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası’nda mevcut başkanlarla yola devam kararı çıktı.
Bu sonuç, yalnızca başkanların koltuklarını koruması olarak okunmamalı. Gaziantep iş dünyası, son yıllarda kent ekonomisinin karşı karşıya kaldığı zorlu koşullara rağmen mevcut yönetimlere bir kez daha güven verdi. Ama bu güvenin beraberinde önemli bir beklentiyi de getirdiğini düşünüyorum: Daha fazlası…
Çünkü artık mesele sadece görevde kalmak değil. Geçmiş dönemde yapılanların üzerine yenilerini koymak, Gaziantep ekonomisinin çıtasını daha yukarı taşımak.
Gaziantep Sanayi Odası’nda Adnan Ünverdi, Ticaret Odası’nda Mehmet Tuncay Yıldırım, Ticaret Borsası’nda ise Mehmet Akıncı yeni dönemde de kentin iş dünyasına yön vermeye devam edecek.
Ünverdi ile sanayide dönüşüm gündemi
Adnan Ünverdi, 2018 yılında Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. 2022’de yeniden başkanlık görevine getirilen Ünverdi, yeni dönemle birlikte üçüncü kez GSO’nun başında olacak.
Ünverdi döneminde sanayinin yalnızca büyümesi değil, dönüşmesi de gündemin önemli başlıklarından biri oldu. Model Fabrika, yeşil dönüşüm, Yeni Nesil Sanayici Platformu, mesleki eğitim, savunma sanayisi ve sektörel kümelenme çalışmaları öne çıktı.
Özellikle Model Fabrika, firmaların verimlilik ve yalın üretim kapasitesini artırmaya yönelik önemli bir adım oldu. Yeşil dönüşüm konusunda yürütülen çalışmalar ise ihracat yapan Gaziantep sanayisi açısından artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelen dönüşüme işaret ediyor.
Yeni dönemde Ünverdi’nin önündeki en önemli başlıkların; yüksek katma değerli üretim, teknoloji, enerji maliyetleri, yeşil dönüşüm ve nitelikli insan kaynağı olacağını düşünüyorum.
Yıldırım’ın üçüncü dönemi
Gaziantep Ticaret Odası’nda Mehmet Tuncay Yıldırım da 2018’den bu yana görevini sürdürüyor. 2022’de ikinci kez başkan seçilen Yıldırım, yeni dönemde üçüncü kez GTO’nun yönetiminde olacak.
Yıldırım döneminde GTO’nun faaliyet alanının klasik oda hizmetlerinin ötesine taşındığını gördük. Kadın girişimciliğinden gastronomiye, dış ticaretten girişimciliğe kadar pek çok alanda projeler geliştirildi.
Kadın kooperatifleri ve kadın girişimcileri destekleyen projenin Dünya Odalar Yarışması’nda dünya birinciliği elde etmesi önemli bir başarıydı. Gastronomi Akademisi ve BULLA, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ve mesleki yeterlilik çalışmaları da GTO’nun dikkat çeken projeleri arasında yer aldı.
Yıldırım’ın TOBB Yönetim Kurulu’ndaki görevi de Gaziantep’in Ankara’daki temsil gücünü artıran önemli bir unsur.
Şimdi beklenti, bu deneyimin Gaziantep ticaretinin yeni pazarlara açılmasına ve küresel rekabet gücünün artırılmasına daha fazla katkı sağlaması.
Akıncı ve tarım ekonomisinde yeni hedefler
Gaziantep Ticaret Borsası’nda Mehmet Akıncı da 2018 yılında devraldığı başkanlık görevini 2022’de yeniden kazanmıştı. Yeni dönemle birlikte Akıncı da üçüncü kez GTB’nin başında olacak.
Akıncı döneminde özellikle Antep fıstığı ve tarımsal ürünlerin ticaret altyapısına yönelik yatırımlar dikkat çekti. Antep Fıstığı Lisanslı Deposu, Antep Fıstığı Pilot Ölçekli İşleme Tesisi ve Et Borsası bunların başında geliyor.
Lisanslı depoculuk, üreticinin ürününü uygun koşullarda saklayabilmesi ve finansmana erişebilmesi açısından önemli bir mekanizma. Önümüzdeki dönemde Hububat ve Emtia Merkezi projesinin de Gaziantep’in tarımsal ticaretine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.
Şimdi çıtayı yükseltme zamanı
Üç kurumda da yönetimlerin devam etmesi, Gaziantep iş dünyasının istikrardan yana tercihini ortaya koyuyor.
Ancak yeni dönem eskisinden farklı. Çünkü Gaziantep’in karşı karşıya olduğu sorunlar da büyüyor.
Finansmana erişim, yüksek enerji ve üretim maliyetleri, nitelikli eleman ihtiyacı, ihracat pazarlarındaki değişim, yeşil dönüşüm ve yüksek katma değerli üretim artık ertelenebilecek konular değil.
Bu nedenle yeni dönemi yalnızca “başkanlar değişmedi” diye okumak eksik olur.
Asıl mesaj şu: Başkanlar aynı kaldı ama beklentiler büyüdü.
Ünverdi, Yıldırım ve Akıncı için önümüzdeki dönem, geçmişte yapılan başarılı çalışmaların üzerine yeni bir hikâye yazma dönemi.
Gaziantep bugüne kadar üretimiyle, ihracatıyla ve girişimci ruhuyla Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri oldu.
Şimdi mesele, bu gücü korumak değil yalnızca. Gaziantep’in yeni hedefi, daha yüksek katma değer, daha güçlü ihracat ve daha rekabetçi bir ekonomi olmalı. Sandık geride kaldı. Güven tazelendi. Şimdi sıra, çıtayı yükseltmekte.
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