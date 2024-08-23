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Gelecekte akıllı şehirde insan ve sürdürülebilir yaşam

Koray ÖZTOPÇU
Koray ÖZTOPÇU Mobilitiye Doğru

Akıllı şehir, hızlı kentleşmenin mevcut zorluklarına yanıt vermenin yolların­dan biri olarak, bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmenin, enerji ihtiyaçlarını azaltma­nın, çevreyi korumanın, nüfus yoğunluğunu yönetmenin süreçlerinin bir yoludur. Yeni­likçi akıllı teknolojiler ve çözümler sunulur­ken aynı zamanda şehirlerde tüm yaşayanla­ra açık, aktif bir kolay yaşam alanı sunulan yönetim politikası yürütülürken hizmet sek­törleri arası iş birliği de sağlanır.

Belediyeler, sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirmek, şehirlerde insanlığın kalıcılığını sağlamak, şehirlerin üretim-yaşam sermaye­sini devam ettirebilmek için akıllı şehir plan­lamasına geçerek sürdürülebilir kalkınmanın sunduğu avantajlardan yararlanmaya ve top­lulukları yararlandırmaya odaklanıyor.

Kentsel sorunları çözmek için teknoloji, açık verileri ve vatandaşların katılımını kullanarak, şehirleri insanlık için akıllı şehirlere dönüştü­rürken, akıllı’ çözümleri sürdürülebilirlik he­deflerine ulaşmak için bir araç olarak ele ala­rak ülkeleri bir adım daha ileri götürüyor.

Akıllı şehirlerden yapay zekâ destekli şehirlere

Şehirler, insanlığın ve dünyanın sorunları­nın kalbinde yer alırken, iklim değişimi, hava olaylarıyla başa çıkmak, göçü yönetmek, eko­nomikliği sürdürmek ve kamu güvenliğini sağ­lamak için daha da önemli hale geliyor. Şehir­lerdeki nüfusun payı artmaya devam ederken ülkeler kentlerin yaşanılabilirliğini sağlamak için teknolojiye odaklanıyor.

Akıllı şehirlerin altında yatan gerçek, altya­pısına odaklanmış, elektrik, iletişim ve sen­sörlerle dolu bir şehir. Yapay zekânın ve daha yakın zamanda üretken yapay zekânın ortaya çıkışı, hizmetlere erişimin genişletilmesi ve verimliliğin artırılması için bir fırsatlar dün­yasının kapılarını açıyor.

Akıllı şehirlerde sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirliği teşvik etmek için yeni model ve araçları uygulamak, belediye hizmet­lerine ve tesislerine erişimi iyileştirmek, kent sakinlerinin şehirlerin geleceği üzerindeki et­kisini genişletmek, entegre ağlar oluşturmak ve üretken ekosistemler inşa etmek, akıllı şe­hirlerin ana hedefleri olacak.

Akıllı şehirlerde yapay zekâ, nesnelerin in­terneti, biyometri ve özel entegre altyapı gi­bi modern teknolojilerin etkili bir şekilde ko­nuşlandırılması için ileri düzeyde kullanıla­cak. Ulaşım ve mobilitede en uygun çözümleri ve iş modellerini uygulamak için de gelişmiş açık veri platformları ve portallarından yarar­lanılacak. Akıllı şehirler ile gelecekte bilgi ve iletişim teknolojilerinin, yapay zekâ/makine öğrenimi ve nesnelerin interneti (IoT) tekno­lojilerinin de dahil olduğu altyapının uygulan­masına dayanan şehirler kurulacak.

Şehirler ve mobilite tüm paydaşların ortak hedefi

Şehirler, heyecan verici yenilikler, zorla­yıcı fikirler, zengin kültür ve hızlı değişim ile karakterize ediliyor. Dünyanın kentsel nüfu­su son 60 yılda dört kattan fazla artarken, önü­müzdeki 20 yılda, şehirlerin 1,5 milyar insana daha ev sahipliği yapacağı düşünülüyor.

Şehirlerimizin altyapısını insanlara ve çev­reye saygılı bir şekilde geliştirirken aynı za­manda yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olması, kentsel hareketliliği hem daha sürdü­rülebilir hem de daha uygun hale getirmek için elektrifikasyon daha temiz, daha sessiz bir şe­hir seyahatini olumlu yönde etkileyecek. Daha akıllı şehirlere geçiş yolunda ilerlerken tekno­lojik yeniliklerin sürdürülebilirlik ve mobilite imkanlarıyla benimsenmesi ve yapay zekâyla desteklenmesi, gelecek nesiller için yeni bir kentsel refah çağının habercisi olacak.

Akıllı şehirlerde, apartmanlarda ve siteler­de çatı GES uygulamasının yaygınlaştırılması önemli olacak. Hem ortak alanlar için hem de dairelerde kullanımı yaygınlaştırmak, depola­ma imkanlarının da sunulması ile çok farklı bir sürdürülebilir dünya adımı olarak uzak değil.

Çatı GES kurulumunun teşvik edilmesi, sürdürülebilir tüketici finansmanı ile birlik­te özellikle akıllı şarj cihazları ve ısı pompala­rı ile de elektrikli mobiliteye de etkisi yüksek olacaktır. Çatı GES uygulamaları, teknolojik gelişmelerle aynı yüzey üzerinde daha büyük kapasitelerin konuşlanma imkanının artma­sı, elde edilen enerjinin depolama imkanının artması, ısı pompaları ve elektrikli araç şarjı­nın entegresi ile yeni ekosistemde önemli yer elde edecektir. Bu alanda gelecekte sürdürüle­bilir tüketici finansmanında sunulan farklı iş modelleri ile önemi daha da artacaktır. 

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