Gelecekte akıllı şehirde insan ve sürdürülebilir yaşam
Akıllı şehir, hızlı kentleşmenin mevcut zorluklarına yanıt vermenin yollarından biri olarak, bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmenin, enerji ihtiyaçlarını azaltmanın, çevreyi korumanın, nüfus yoğunluğunu yönetmenin süreçlerinin bir yoludur. Yenilikçi akıllı teknolojiler ve çözümler sunulurken aynı zamanda şehirlerde tüm yaşayanlara açık, aktif bir kolay yaşam alanı sunulan yönetim politikası yürütülürken hizmet sektörleri arası iş birliği de sağlanır.
Belediyeler, sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirmek, şehirlerde insanlığın kalıcılığını sağlamak, şehirlerin üretim-yaşam sermayesini devam ettirebilmek için akıllı şehir planlamasına geçerek sürdürülebilir kalkınmanın sunduğu avantajlardan yararlanmaya ve toplulukları yararlandırmaya odaklanıyor.
Kentsel sorunları çözmek için teknoloji, açık verileri ve vatandaşların katılımını kullanarak, şehirleri insanlık için akıllı şehirlere dönüştürürken, akıllı’ çözümleri sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak ele alarak ülkeleri bir adım daha ileri götürüyor.
Akıllı şehirlerden yapay zekâ destekli şehirlere
Şehirler, insanlığın ve dünyanın sorunlarının kalbinde yer alırken, iklim değişimi, hava olaylarıyla başa çıkmak, göçü yönetmek, ekonomikliği sürdürmek ve kamu güvenliğini sağlamak için daha da önemli hale geliyor. Şehirlerdeki nüfusun payı artmaya devam ederken ülkeler kentlerin yaşanılabilirliğini sağlamak için teknolojiye odaklanıyor.
Akıllı şehirlerin altında yatan gerçek, altyapısına odaklanmış, elektrik, iletişim ve sensörlerle dolu bir şehir. Yapay zekânın ve daha yakın zamanda üretken yapay zekânın ortaya çıkışı, hizmetlere erişimin genişletilmesi ve verimliliğin artırılması için bir fırsatlar dünyasının kapılarını açıyor.
Akıllı şehirlerde sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirliği teşvik etmek için yeni model ve araçları uygulamak, belediye hizmetlerine ve tesislerine erişimi iyileştirmek, kent sakinlerinin şehirlerin geleceği üzerindeki etkisini genişletmek, entegre ağlar oluşturmak ve üretken ekosistemler inşa etmek, akıllı şehirlerin ana hedefleri olacak.
Akıllı şehirlerde yapay zekâ, nesnelerin interneti, biyometri ve özel entegre altyapı gibi modern teknolojilerin etkili bir şekilde konuşlandırılması için ileri düzeyde kullanılacak. Ulaşım ve mobilitede en uygun çözümleri ve iş modellerini uygulamak için de gelişmiş açık veri platformları ve portallarından yararlanılacak. Akıllı şehirler ile gelecekte bilgi ve iletişim teknolojilerinin, yapay zekâ/makine öğrenimi ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerinin de dahil olduğu altyapının uygulanmasına dayanan şehirler kurulacak.
Şehirler ve mobilite tüm paydaşların ortak hedefi
Şehirler, heyecan verici yenilikler, zorlayıcı fikirler, zengin kültür ve hızlı değişim ile karakterize ediliyor. Dünyanın kentsel nüfusu son 60 yılda dört kattan fazla artarken, önümüzdeki 20 yılda, şehirlerin 1,5 milyar insana daha ev sahipliği yapacağı düşünülüyor.
Şehirlerimizin altyapısını insanlara ve çevreye saygılı bir şekilde geliştirirken aynı zamanda yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olması, kentsel hareketliliği hem daha sürdürülebilir hem de daha uygun hale getirmek için elektrifikasyon daha temiz, daha sessiz bir şehir seyahatini olumlu yönde etkileyecek. Daha akıllı şehirlere geçiş yolunda ilerlerken teknolojik yeniliklerin sürdürülebilirlik ve mobilite imkanlarıyla benimsenmesi ve yapay zekâyla desteklenmesi, gelecek nesiller için yeni bir kentsel refah çağının habercisi olacak.
Akıllı şehirlerde, apartmanlarda ve sitelerde çatı GES uygulamasının yaygınlaştırılması önemli olacak. Hem ortak alanlar için hem de dairelerde kullanımı yaygınlaştırmak, depolama imkanlarının da sunulması ile çok farklı bir sürdürülebilir dünya adımı olarak uzak değil.
Çatı GES kurulumunun teşvik edilmesi, sürdürülebilir tüketici finansmanı ile birlikte özellikle akıllı şarj cihazları ve ısı pompaları ile de elektrikli mobiliteye de etkisi yüksek olacaktır. Çatı GES uygulamaları, teknolojik gelişmelerle aynı yüzey üzerinde daha büyük kapasitelerin konuşlanma imkanının artması, elde edilen enerjinin depolama imkanının artması, ısı pompaları ve elektrikli araç şarjının entegresi ile yeni ekosistemde önemli yer elde edecektir. Bu alanda gelecekte sürdürülebilir tüketici finansmanında sunulan farklı iş modelleri ile önemi daha da artacaktır.