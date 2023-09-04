Gelecekten gelen BMW

BMW, elektrikli otomobilleri için şablon görevini görecek Vision Neue Klasse konseptini görücüye çıkardı. Bu araç, firmanın önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkaracağı elektrikli otomobilleri için bir ön tasarım gösterimi konumunda bulunuyor. Model fosil yakıt kullanmayan üretimiyle dikkat çekiyor.

“Haber beklemez”… Bizim mesleğin temel kuralıdır. Heyecanı kaçar, anlatımın hissin zayıflar. Hele ki bizim gibi her hafta 2-3 seyahat yapıp yeni modeller gören otomotiv gazetecileri için bu kural böyledir. BMW’den Aslı Kayadeniz, “Fuar öncesi özel bir etkinlik var ama ambargolu” dediğinde “ambargo” kelimesine aşina olduğum için hemen kabul ettim. Üstadım Ufuk Sandık ile birlikte haziranda Almanya’nın yolunu tuttuk.

Haziran diyorum dikkatinizi çekerim, cin şişeden çıkmayı bekliyordu taa ki bu haftaya kadar. Daha önce bu otomotiv sayfasında BMW motosiklet ve MINI’den yeniliklerin haberlerini de verdim ama dürüst olmak gerekirse hiçbiri beni bu denli heyecanlandırmadı. Özellikle MINI yenilikçilik akımının etkisiyle bambaşka bir çizgiye doğru gitti. O kısmı şimdilik kenara koyalım. Karşımızda daha önce hiç görmediğimiz uzaktan logosunu kapatsanız anlamakta güçlük çekeceğiniz, logosu bile BMW renkleri yerine beyaz olan bir model vardı. Neue Klasse...

Yani BMW yine kolları sıvadı ve yeni bir seri çıkarttı, daha önce de markanın i3, i8 ile yepyeni sınıflar açtığına şahidim. Bu bambaşka, 3 serisi boyutlarında, çok farklı bir tasarım, alışılmış Hoffmeister Kink yine yerinde. İç mekan panoramik, ekranlar, müzik sistemi ve koltuklar çok özel tasarlanmış.

Piller daha verimli menzil uzun

BMW Vision Neue Klasse, markanın dijitalizasyon ve döngüsellik konusundaki geleceğinin ipuçlarını veriyor. 21 inçlik dev jantlar, geniş çamurluklar, büyük gözüken arka tasarım detayları ve yeni pil teknolojisi geleceğe ışık tutuyor.

BMW böbrekler yerinde duruyor, farlar çift parçalı, otomobil ve yayaların yaklaşma durumlarına göre farklı görsel tepkiler veriyor. BMW kişisel akıllı asistanı, istediğiniz uygulamayı öne taşıyor, panoramik görüş ve merkezi ekran kişiselleştirmeyi farklı bir noktaya taşıyor.

Yeni nesil bataryalar eskilere oranla yüzde 20 daha az yer kaplıyor, yüzde 25 daha verimli. 6. Jenerasyon eDrive teknolojisi ile şarj süresi yüzde 30 kısalıyor, menzil de aynı oranda artıyor. Yeni elektrikli motorlar da daha verimli, ısıya daha dayanıklı olarak üretilmiş. Debrecen fabrikasında üretilecek olan model, geri dönüştürülebilir materyal kullanımı ve fosil yakıt kullanmayan üretimiyle dikkat çekiyor.