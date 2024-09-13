Geleneksel sektörlerin güçlüyse, teknolojin güçlenir

Yüksek teknolojili ürün”e daha fazla destek verilmesi gereklili­ği konuşuluyor/tartışılıyor…

Ve...

Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde;

Yüksek teknolojili ürün ihracatı­nın “toplam ihracat içindeki pa­yı” yüzde 20’ye çıkarken, bizim yüzde 4’ün altında kalmamız eleşti­riliyor…

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Tüm dünyada…

Finansal ve beşeri sermaye saye­sinde yüksek teknolojiye geçiş sağ­lanıyor…

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İkisi de eksikse?

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Bu nedenle:

Dünyada talep edilen/edilebilecek ürünleri araştırıp, geliştirip, üreten;

Okullarımızda 15-20 yıl eğitilme­sine rağmen ‘vasıfsız kalan’ işgücü­nün görerek/yaparak öğrenmesine, gerçek eğitimi almasına aracı olan;

1 birim de olsa verdiği ticaret/dö­viz fazlası ile ekonomide çarpan, katma değer etkisi yaratan; Türk ekonomisinin en fazla ihtiyaç duy­duğu sermaye/tasarruf birikimine temel olan; Türkiye’nin tanıtımı­nı yapan ve diğer sektörlere de ka­pı açan tüm üretici/ihracatçıların ayırt edilmeden desteklenmesi ge­rekiyor…

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Ayırt edilecek üretici/ihracatçı yok mu? Aldığı ayrıcalıklı destek/ kredi sayesinde, yerli mal/hizmet üreticisiyle öldürücü fiyat rekabeti­ne giren;

Kendisi 1 birim kazanırken, ülke­ye 5-10-100 birim zarar vermekten kaçınmayan;

Yan sanayisini/taşeronunu zor durumda bırakan (vb)…

Bu özelliklerine rağmen krediler­le yüzdürülmeye çalışılan firmalar, ayırt edilebilir!

VELHASIL

“Yoğun destek verilmesi gereken stratejik sektörler…” gerçeği, dünyada da var…

Ama…

O ülkelerde, üreterek kendine yeterlilik ve tasarruf kültürünü sağlayan/sağlayacak geleneksel sektörleri korumak/kollamak da var…

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Çünkü: Geleneksel sektörlerin gücü, sermaye/tasarruf/beşeri gücü büyütüyor; Ve onlar da teknolojiyi…