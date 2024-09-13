Geleneksel sektörlerin güçlüyse, teknolojin güçlenir
Yüksek teknolojili ürün”e daha fazla destek verilmesi gerekliliği konuşuluyor/tartışılıyor…
Ve...
Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde;
Yüksek teknolojili ürün ihracatının “toplam ihracat içindeki payı” yüzde 20’ye çıkarken, bizim yüzde 4’ün altında kalmamız eleştiriliyor…
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Tüm dünyada…
Finansal ve beşeri sermaye sayesinde yüksek teknolojiye geçiş sağlanıyor…
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İkisi de eksikse?
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Bu nedenle:
Dünyada talep edilen/edilebilecek ürünleri araştırıp, geliştirip, üreten;
Okullarımızda 15-20 yıl eğitilmesine rağmen ‘vasıfsız kalan’ işgücünün görerek/yaparak öğrenmesine, gerçek eğitimi almasına aracı olan;
1 birim de olsa verdiği ticaret/döviz fazlası ile ekonomide çarpan, katma değer etkisi yaratan; Türk ekonomisinin en fazla ihtiyaç duyduğu sermaye/tasarruf birikimine temel olan; Türkiye’nin tanıtımını yapan ve diğer sektörlere de kapı açan tüm üretici/ihracatçıların ayırt edilmeden desteklenmesi gerekiyor…
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Ayırt edilecek üretici/ihracatçı yok mu? Aldığı ayrıcalıklı destek/ kredi sayesinde, yerli mal/hizmet üreticisiyle öldürücü fiyat rekabetine giren;
Kendisi 1 birim kazanırken, ülkeye 5-10-100 birim zarar vermekten kaçınmayan;
Yan sanayisini/taşeronunu zor durumda bırakan (vb)…
Bu özelliklerine rağmen kredilerle yüzdürülmeye çalışılan firmalar, ayırt edilebilir!
VELHASIL
“Yoğun destek verilmesi gereken stratejik sektörler…” gerçeği, dünyada da var…
Ama…
O ülkelerde, üreterek kendine yeterlilik ve tasarruf kültürünü sağlayan/sağlayacak geleneksel sektörleri korumak/kollamak da var…
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Çünkü: Geleneksel sektörlerin gücü, sermaye/tasarruf/beşeri gücü büyütüyor; Ve onlar da teknolojiyi…