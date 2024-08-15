“Gemide yeni delikler açmanın kimseye faydası yok”

Kredi hacmi yüksekti… Faizleri de “ba­zı kurumlar aracılığı ile” indirimliydi…

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Vergiler denetimsizdi…

Yerinde kesilen vergiler için dahi “mü­kellef ve danışmanlar” çareler üretmiş­ti(!)…

Çaresizlerin imdadına da aflar yetişmiş­ti…

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Verimliliğe de gerek yoktu…

Krediler, teşvikler ve kayıtdışılık, “ve­rimli üretim ile verimsiz üretim arasında­ki” koca boşluğu dolduruyordu…

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Arz mı eksildi?

“Sıfır vergili, ucuz ithalat” çözüm oluyor­du…

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Ülke büyüyor, “herkes kazanıyor” görü­nüyordu…

Oysa:

Borçlar büyüyordu…

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Ve…

Şirketlerin çoğunluğu kredi/teşvik/ka­yıtdışı ile yüzebilirken; ülkeyi ayakta tutan gerçek üreticiler “haksız rekabet nedeniy­le” kan/kabiliyet kaybediyordu…

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Kredi ile yüzdürülenler, günü kurtaran fiyat politikaları ile:

Teknolojiye/verimliliğe/geliştirmeye odaklı rasyonel üreticiye (mükellefe) zarar veriyordu…

Kredi ile yüzdürülenler, kaynak israfı ne­deni ile:

Rasyonel üreticiye de, ülkeye de ek mali­yet anlamına geliyordu…

VELHASIL

Bugün…

Kredi, kur, enflasyon gibi sorunla­rın; kredileri/tasarrufu verimli/et­kin kullanamamamızdan, eğitim gibi temel sorunları gideremememizden kaynaklandığı ortada…

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er­doğan’ın dün AK Parti’nin doğum gü­nü kutlamalarında dediği gibi:

“Hepimiz aynı gemideyiz. Gemide yeni delikler açmanın kimseye fay­dası yok”

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın:

“Bilim/teknoloji temelli ve daha verimli/rekabetçi bir yapı oluşturma meselesini çözmeliyiz.”

“Teşviklerde etki değerlendirmele­ri yapmalıyız. Kaynakları hedef odak­lı kullanmalıyız.”

“Nitelikli insan kaynağının geliş­tirilmesi için mesleki eğitimle ilgili özel çalışma yapacağız.” şeklindeki cümleleri ve Yatırım Ortamını İyileş­tirme Koordinasyon Kurulu toplantı­larının sıklaştırılması ise umut veri­yor “ekonomide yeni delikler açma­ma” adına…