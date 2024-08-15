  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. “Gemide yeni delikler açmanın kimseye faydası yok”

“Gemide yeni delikler açmanın kimseye faydası yok”

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Kredi hacmi yüksekti… Faizleri de “ba­zı kurumlar aracılığı ile” indirimliydi…

***

Vergiler denetimsizdi…

Yerinde kesilen vergiler için dahi “mü­kellef ve danışmanlar” çareler üretmiş­ti(!)…

Çaresizlerin imdadına da aflar yetişmiş­ti…

***

Verimliliğe de gerek yoktu…

Krediler, teşvikler ve kayıtdışılık, “ve­rimli üretim ile verimsiz üretim arasında­ki” koca boşluğu dolduruyordu…

***

Arz mı eksildi?

“Sıfır vergili, ucuz ithalat” çözüm oluyor­du…

***

Ülke büyüyor, “herkes kazanıyor” görü­nüyordu…

Oysa:

Borçlar büyüyordu…

***

Ve…

Şirketlerin çoğunluğu kredi/teşvik/ka­yıtdışı ile yüzebilirken; ülkeyi ayakta tutan gerçek üreticiler “haksız rekabet nedeniy­le” kan/kabiliyet kaybediyordu…

***

Kredi ile yüzdürülenler, günü kurtaran fiyat politikaları ile:

Teknolojiye/verimliliğe/geliştirmeye odaklı rasyonel üreticiye (mükellefe) zarar veriyordu…

Kredi ile yüzdürülenler, kaynak israfı ne­deni ile:

Rasyonel üreticiye de, ülkeye de ek mali­yet anlamına geliyordu…

VELHASIL

Bugün…

Kredi, kur, enflasyon gibi sorunla­rın; kredileri/tasarrufu verimli/et­kin kullanamamamızdan, eğitim gibi temel sorunları gideremememizden kaynaklandığı ortada…

***

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er­doğan’ın dün AK Parti’nin doğum gü­nü kutlamalarında dediği gibi:

“Hepimiz aynı gemideyiz. Gemide yeni delikler açmanın kimseye fay­dası yok”

***

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın:

“Bilim/teknoloji temelli ve daha verimli/rekabetçi bir yapı oluşturma meselesini çözmeliyiz.”

“Teşviklerde etki değerlendirmele­ri yapmalıyız. Kaynakları hedef odak­lı kullanmalıyız.”

“Nitelikli insan kaynağının geliş­tirilmesi için mesleki eğitimle ilgili özel çalışma yapacağız.” şeklindeki cümleleri ve Yatırım Ortamını İyileş­tirme Koordinasyon Kurulu toplantı­larının sıklaştırılması ise umut veri­yor “ekonomide yeni delikler açma­ma” adına…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
“İlkokuldaki torunumun peynirleri sayesinde…” 14 Ağustos 2024
“İşsizliği azaltacak” iş alanlarını, gençler geliştirecekse… 13 Ağustos 2024
“Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur…” 12 Ağustos 2024
“Turizmde fiyat” için, dünya örnekleri ortadayken…(2) 09 Ağustos 2024
“Turizmde fiyat” için, dünya örnekleri ortadayken… 08 Ağustos 2024
'Kredili' de 'kredisiz' de olmuyorsa… 07 Ağustos 2024
“Doğru 1 taneyse” ve denetleme… 06 Ağustos 2024
Dünya devinin CEO’sunun Türkiye’ye bakışı… 05 Ağustos 2024
İthalatımız gerilerken… 02 Ağustos 2024
15 yıl önce, 15 yıl sonra… 01 Ağustos 2024