Genç girişimciler için vergi avantajları

Genç nüfus oranımızın AB ülkeleri ortalamasından daha yüksek olması önemli olmakla birlikte bu nüfusun üretime ve yatırıma yönlendirilmesi de bir o kadar önemlidir. Gençlerin eğitim olanakları ve ekonomiye sağlayacakları katkılar teşvik edilmelidir. Yeterli olmamakla birlikte, yeni iş kuran gençlere kanunda sayılan şartlar dahilinde 2016 yılından itibaren bir takım vergisel avantajlar sağlanmaktadır.

Kanuni düzenleme Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. Maddesinde yer almakla birlikte söz konusu maddede 7440 sayılı kanunla 2023 yılı gelirlerine uygulanmak üzere bir takım değişiklikler yapılmıştır. Genç girişimcilere kazanç istisnasını son değişiklikle birlikte incelemeye çalışalım.

Hangi mükellefleri kapsıyor?

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci diliminde yer alan tutara kadar olan kısmı, gelir vergisinden istisnadır.

Gelir Vergisi Kanunun 103. Maddesindeki tarifenin ikinci diliminde yer alan tutar 150 bin lira olduğundan dolayı, genç girişimcilerin 2023 yılı için 150 bin liralık kazançları vergiden istisna olacak. Vergi dilimleri her yıl artırıldığı için 3 yıl boyunca vergiden istisna edilecek kazanç tutarı da otomatik olarak artacaktır.

Vergi teşvikinin şartları nelerdir?

- İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

-Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

-Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

-Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

-Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması, şartlarını taşımak gereklidir. Ayrıca, istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verileceği de unutulmamalıdır. İstisnadan yararlanan mükelleflerin beyana tabi başka bir gelirinin (kira, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlar) olması durumunda; bu mükellefler sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla teşvikten yararlanabilecektir.

Sigorta teşviki de var

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olan 18-29 yaş arası genç girişimcilerin primleri 1 yıl boyunca Hazine tarafından karşılanır.

Başvuru nasıl yapılır?

Vergi istisnasından faydalanmak için Vergi Dairesine başvuru şartı öngörülmemiş olmakla birlikte, sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen girişimcilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden temin edecekleri ‘Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası’ belgesi ile bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/ merkez müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.