Genç liderlerin yol haritasını ‘CEO 2050’ belirleyecek

2019 yılında pandemi döneminde bir WhatsApp grubunun kurulmasıyla ortaya çıkan CEO Platformu, gençlere yönelik yeni projesi ile bugünün gençlerini hem birbirleriyle hem de deneyimli iş insanlarıyla güçlü bir bağ kuraalrak geleceğe hazırlayacak. Platformun kurucu başkanı Haldun Pak, “Kadimden Kıdeme” mottosuyla şekillenen vizyonlarını ve 2050 yılına uzanan hedeflerini anlattı.

Türkiye’nin üst düzey yöne­ticilerini bir araya getiren CEO Platformu, yalnız­ca bugünün değil, geleceğin de li­derlerini yetiştirmeye odaklanı­yor. Platformun kurucu başkanı Haldun Pak, “Kadimden Kıdeme” mottosuyla şekillenen vizyonla­rını ve 2050 yılına uzanan hedef­lerini anlattı.

Pandemi dönemin­de bir WhatsApp grubu olarak başlayan CEO Platformu, bugün resmi bir dernek çatısı altında fa­aliyet gösteriyor. 2022 yılında ku­rulan ve üç yılı geride bırakan ya­pı, şu anda Türkiye’nin önde gelen 150 CEO ve üst düzey yöneticisini resmi olarak üye listesinde barın­dırıyor. Platform, 500 kişilik sos­yal ağıyla da fikir paylaşımının ve profesyonel dayanışmanın mer­kezi konumunda.

CEO 2050: Genç liderlerin yol haritası

Platformun, hayata geçirilen en dikkat çekici projesi, 20-35 yaş arası gençleri hedefleyen “CEO 2050”. Proje kapsamında, gençle­re yönelik özel bir yapı olan “CEO 2050 Ekibi” oluşturuldu. Proje, 20-35 yaş aralığındaki genç giri­şimcileri ve profesyonelleri kap­sıyor.

Gençleri gelecekteki po­tansiyelleriyle değerlendiren bu oluşum, 25 yıl sonrasına hazır­lanmayı amaçlıyor. Haldun Pak, gençlerin kök değerlerini koruya­rak modern iş dünyasında güçlü bir şekilde yer almalarını hedefle­diklerini belirtti. Pak, “Gençlere 2050’de kaç yaşında olacaklarını soruyoruz. O yaşla düşünmeleri­ni ve kendilerini gelecekteki hal­leriyle ifade etmelerini istiyoruz” diyor.

Projeye bugünden dâhil edilen gençler arasında Anadolu’dan ge­len girişimcilerden holding pat­ronlarının çocuklarına kadar ge­niş bir yelpaze bulunuyor. Amaç, bugünün gençlerini hem birbirle­riyle hem de bugünün deneyimli iş insanlarıyla güçlü bir bağ kura­rak geleceğe hazırlamak.

Ağ değil, bağ kurmaya çalışıyoruz

Platform, “CEO Port” adı altın­da düzenli olarak gerçekleştirdi­ği buluşmalarda üyelerini ve ko­nuk uzmanları bir araya getiriyor. Bu etkinliklerde sadece teorik bil­giler değil, aynı zamanda pratik deneyimler de paylaşılıyor. Ör­neğin Amerika pazarına açılmak isteyen üyeler, bu alanda tecrübe kazanmış diğer üyelerin sahneye çıkarak birebir yaşadıklarını ak­tarmasından faydalanıyor. Pak bu yaklaşımı, “Ağ değil, bağ kurmaya çalışıyoruz” sözleriyle özetliyor.

2050’de ilk 10 ekonomi arasında yer almak

CEO Platformu, Türkiye’nin 2050 yılına kadar küresel eko­nomik sıralamada ilk 10’a girme­sini ana hedef olarak belirlemiş durumda. Haldun Pak, bu hede­fin yalnızca ekonomik büyümeyi değil; eğitim, adalet, AR-GE, sür­dürülebilirlik ve yapay zekâ gibi alanlardaki bütünsel ilerlemeyi de kapsadığını vurguluyor. “Bu­gün yaşadığımız gündem sıkışık­lığından kurtulmak ve geleceğe daha büyük bir vizyonla bakabil­mek için bu hedefe ihtiyacımız var” diyen Pak, kısa vadeli planla­rın ötesine geçilmesi gerektiğini savunuyor.

CEO Platformu, siyasi ve kül­türel çeşitliliği doğal bir zengin­lik olarak görüyor. Platformun üyeleri arasında tüm siyasi gö­rüşlerden, farklı etnik kökenler­den ve inançlardan insanlar yer alıyor. “Kimse kimsenin neyi sa­vunduğuna değil, ne kattığına ba­kıyor” diyen Pak, bu çeşitliliğin sağlıklı bir fikir ortamı yarattığı­nı belirtiyor. Platformun yapısın­da yüzde 60 girişimci, yüzde 40 profesyonel yönetici bulunuyor. Kadın-erkek dengesine ise özel bir önem veriliyor; yönetim kuru­lunda kadın oranı oldukça yüksek tutuluyor.

Genel Kurul ile yeni dönem başlayacak

CEO Platformu, 10 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak ilk olağan genel kurul ile yeni bir döneme giriyor. Haldun Pak, tekrar aday olduğunu ve daha güçlü bir kadro ile yola devam edeceklerini belirtiyor ve ekliyor: “Yeni dönemde üyelik taleplerini artırmakla birlikte, katkı sağlamak amacıyla gelen herkesin kalıcı değerler kazandığı bir derneğiz. Gerçek bir topluluk inşa etmek için nitelik nicelikten önce gelir.”