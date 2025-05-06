Genç liderlerin yol haritasını ‘CEO 2050’ belirleyecek
2019 yılında pandemi döneminde bir WhatsApp grubunun kurulmasıyla ortaya çıkan CEO Platformu, gençlere yönelik yeni projesi ile bugünün gençlerini hem birbirleriyle hem de deneyimli iş insanlarıyla güçlü bir bağ kuraalrak geleceğe hazırlayacak. Platformun kurucu başkanı Haldun Pak, “Kadimden Kıdeme” mottosuyla şekillenen vizyonlarını ve 2050 yılına uzanan hedeflerini anlattı.
Türkiye’nin üst düzey yöneticilerini bir araya getiren CEO Platformu, yalnızca bugünün değil, geleceğin de liderlerini yetiştirmeye odaklanıyor. Platformun kurucu başkanı Haldun Pak, “Kadimden Kıdeme” mottosuyla şekillenen vizyonlarını ve 2050 yılına uzanan hedeflerini anlattı.
Pandemi döneminde bir WhatsApp grubu olarak başlayan CEO Platformu, bugün resmi bir dernek çatısı altında faaliyet gösteriyor. 2022 yılında kurulan ve üç yılı geride bırakan yapı, şu anda Türkiye’nin önde gelen 150 CEO ve üst düzey yöneticisini resmi olarak üye listesinde barındırıyor. Platform, 500 kişilik sosyal ağıyla da fikir paylaşımının ve profesyonel dayanışmanın merkezi konumunda.
CEO 2050: Genç liderlerin yol haritası
Platformun, hayata geçirilen en dikkat çekici projesi, 20-35 yaş arası gençleri hedefleyen “CEO 2050”. Proje kapsamında, gençlere yönelik özel bir yapı olan “CEO 2050 Ekibi” oluşturuldu. Proje, 20-35 yaş aralığındaki genç girişimcileri ve profesyonelleri kapsıyor.
Gençleri gelecekteki potansiyelleriyle değerlendiren bu oluşum, 25 yıl sonrasına hazırlanmayı amaçlıyor. Haldun Pak, gençlerin kök değerlerini koruyarak modern iş dünyasında güçlü bir şekilde yer almalarını hedeflediklerini belirtti. Pak, “Gençlere 2050’de kaç yaşında olacaklarını soruyoruz. O yaşla düşünmelerini ve kendilerini gelecekteki halleriyle ifade etmelerini istiyoruz” diyor.
Projeye bugünden dâhil edilen gençler arasında Anadolu’dan gelen girişimcilerden holding patronlarının çocuklarına kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Amaç, bugünün gençlerini hem birbirleriyle hem de bugünün deneyimli iş insanlarıyla güçlü bir bağ kurarak geleceğe hazırlamak.
Ağ değil, bağ kurmaya çalışıyoruz
Platform, “CEO Port” adı altında düzenli olarak gerçekleştirdiği buluşmalarda üyelerini ve konuk uzmanları bir araya getiriyor. Bu etkinliklerde sadece teorik bilgiler değil, aynı zamanda pratik deneyimler de paylaşılıyor. Örneğin Amerika pazarına açılmak isteyen üyeler, bu alanda tecrübe kazanmış diğer üyelerin sahneye çıkarak birebir yaşadıklarını aktarmasından faydalanıyor. Pak bu yaklaşımı, “Ağ değil, bağ kurmaya çalışıyoruz” sözleriyle özetliyor.
2050’de ilk 10 ekonomi arasında yer almak
CEO Platformu, Türkiye’nin 2050 yılına kadar küresel ekonomik sıralamada ilk 10’a girmesini ana hedef olarak belirlemiş durumda. Haldun Pak, bu hedefin yalnızca ekonomik büyümeyi değil; eğitim, adalet, AR-GE, sürdürülebilirlik ve yapay zekâ gibi alanlardaki bütünsel ilerlemeyi de kapsadığını vurguluyor. “Bugün yaşadığımız gündem sıkışıklığından kurtulmak ve geleceğe daha büyük bir vizyonla bakabilmek için bu hedefe ihtiyacımız var” diyen Pak, kısa vadeli planların ötesine geçilmesi gerektiğini savunuyor.
CEO Platformu, siyasi ve kültürel çeşitliliği doğal bir zenginlik olarak görüyor. Platformun üyeleri arasında tüm siyasi görüşlerden, farklı etnik kökenlerden ve inançlardan insanlar yer alıyor. “Kimse kimsenin neyi savunduğuna değil, ne kattığına bakıyor” diyen Pak, bu çeşitliliğin sağlıklı bir fikir ortamı yarattığını belirtiyor. Platformun yapısında yüzde 60 girişimci, yüzde 40 profesyonel yönetici bulunuyor. Kadın-erkek dengesine ise özel bir önem veriliyor; yönetim kurulunda kadın oranı oldukça yüksek tutuluyor.
Genel Kurul ile yeni dönem başlayacak
CEO Platformu, 10 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak ilk olağan genel kurul ile yeni bir döneme giriyor. Haldun Pak, tekrar aday olduğunu ve daha güçlü bir kadro ile yola devam edeceklerini belirtiyor ve ekliyor: “Yeni dönemde üyelik taleplerini artırmakla birlikte, katkı sağlamak amacıyla gelen herkesin kalıcı değerler kazandığı bir derneğiz. Gerçek bir topluluk inşa etmek için nitelik nicelikten önce gelir.”