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Genci/kadını/tecrübeliyi “üretken” yapma zorunluluğumuz…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

“Üniversite diplomalı işsizler”in sa­yısı 1 milyonu aşmışken…

Ondan çok daha fazla “üniversite dip­lomalı genç” işgücüne dahil olmuyorken, “işsiz” olarak nitelendirilmezken…

Yani:

İşgücü özelliğine sahip (genç/kadın) nüfus 70 milyona yaklaşırken; bu nüfusun 33-34 milyonluk bölümü (çeşitli yapısal nedenlerle) işgücüne dahil olmuyorken/ olamıyorken veya bekliyorken…

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Ve…

Diplomalı işsizlerin (iş aramayanlar/ iş aramaktan vazgeçenler hariç) 367 binini erkek, 646 binini kadınlar oluştu­rurken…

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Önemli sayıda tecrübeliyi de erkenden emekli etmişken; çalışma hayatına “bi­linen/çeşitli nedenlerle” çekemiyor­ken…

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Kadın ve gençlerimizin tamamını üret­ken/verimli şekilde ekonomiye kazandır­mak, oyuna dahi edebilmek, atıl bırakma­mak için:

Yapısal adımlar atmamızın “seçeneği­miz” değil, “zorunluluğumuz” olduğu bi­liniyor…

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Eğitimden “özel/kamu çalışanlarının sosyal haklarına” kadar “çalışma haya­tına/ekonomiye yön veren/verecek” alanlardaki eksiklerimiz/sorunlarımız da biliniyor…

VELHASIL

Dün AK Parti Kongresi’ndeydik…

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er­doğan altını çizdi:

“Kadınların dahil olmadığı hiçbir dava kazanılmaz…”

Gençleri de unutmadı; özetle:

Kendini sürekli yenilemek, değiş­tirmek, geliştirmek ve yükseltmek için gençliğin tüm dinamizminden faydalanmak gerekliliğine dikkat çekti…

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın:

“Yükseköğretim sisteminde re­vizyona giderek, üniversiteleri­mizin şehirlerimizle bütünleşti­ği ve üretim süreçlerine aktif ola­rak katıldığı yeni bir model tesis edeceğiz.” şeklindeki cümlesi de;

Konuşmasında yaptığı makro eko­nomi turu da;

Yenilenen AK Parti MKYK üyeleri de, kadınların ve gençlerin siyaset ve ekonomide daha etkin ve üret­ken rol almasını sağlayacak po­litikaların önceliklendirileceğinin sinyalini verdi…

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