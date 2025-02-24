Genci/kadını/tecrübeliyi “üretken” yapma zorunluluğumuz…
“Üniversite diplomalı işsizler”in sayısı 1 milyonu aşmışken…
Ondan çok daha fazla “üniversite diplomalı genç” işgücüne dahil olmuyorken, “işsiz” olarak nitelendirilmezken…
Yani:
İşgücü özelliğine sahip (genç/kadın) nüfus 70 milyona yaklaşırken; bu nüfusun 33-34 milyonluk bölümü (çeşitli yapısal nedenlerle) işgücüne dahil olmuyorken/ olamıyorken veya bekliyorken…
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Ve…
Diplomalı işsizlerin (iş aramayanlar/ iş aramaktan vazgeçenler hariç) 367 binini erkek, 646 binini kadınlar oluştururken…
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Önemli sayıda tecrübeliyi de erkenden emekli etmişken; çalışma hayatına “bilinen/çeşitli nedenlerle” çekemiyorken…
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Kadın ve gençlerimizin tamamını üretken/verimli şekilde ekonomiye kazandırmak, oyuna dahi edebilmek, atıl bırakmamak için:
Yapısal adımlar atmamızın “seçeneğimiz” değil, “zorunluluğumuz” olduğu biliniyor…
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Eğitimden “özel/kamu çalışanlarının sosyal haklarına” kadar “çalışma hayatına/ekonomiye yön veren/verecek” alanlardaki eksiklerimiz/sorunlarımız da biliniyor…
VELHASIL
Dün AK Parti Kongresi’ndeydik…
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altını çizdi:
“Kadınların dahil olmadığı hiçbir dava kazanılmaz…”
Gençleri de unutmadı; özetle:
Kendini sürekli yenilemek, değiştirmek, geliştirmek ve yükseltmek için gençliğin tüm dinamizminden faydalanmak gerekliliğine dikkat çekti…
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın:
“Yükseköğretim sisteminde revizyona giderek, üniversitelerimizin şehirlerimizle bütünleştiği ve üretim süreçlerine aktif olarak katıldığı yeni bir model tesis edeceğiz.” şeklindeki cümlesi de;
Konuşmasında yaptığı makro ekonomi turu da;
Yenilenen AK Parti MKYK üyeleri de, kadınların ve gençlerin siyaset ve ekonomide daha etkin ve üretken rol almasını sağlayacak politikaların önceliklendirileceğinin sinyalini verdi…