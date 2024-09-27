Gerçekçi çözüm…

Geleneksel sektörleri güçlendirmeden, teknoloji geliştiremeyiz” başlıklı yazımdan sonra birçok mail aldım…

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Örneğin… Kocaeli’nden sanayici Ali Özgür yazmış…

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Özetle: “Bir şirkete yaklaşık altı yıl önce ortak oldum. Hurdalığa dönmüş bir yapıydı…

Kenara atılmış, acayip bir makine gördüm ve çalışanlara “Bu nedir?” dedim…

Tam otomatik bilgisayar kontrollü kaynak makinesiymiş… KOSGEB projesi kapsamında yapılmış… Yabancı yazılımlar da alıp, projeyi başarı ile tamamlamışlar…”

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Devam etmiş: “Ardından, KOSGEB’e, “Makinayı seri üretmek istiyoruz. Bize üretim araç, gereçlerini almak için destek olun” denmiş…

KOSGEB, “Bu işi dışarda yaptırabilirsiniz”, “Üreteceğiniz ürün daha önce yapılmamış, benzersiz olmalı” diyerek talebi geri çevirmiş… Ve, geliştirilen makine öylece, ortalıkta kalmış…”

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Eklemiş: “Dedim ki, “İlk önce basit teknoloji ile üretim yaparak para kazanmalıyız…

Sonra Ar-Ge’ye yönelmeliyiz…” Bu düşünce firmayı toparladı… Yıllık 1 milyon dolar ihracat baremini aştık ve 2 milyon dolar hedef koyduk şimdi.”

VELHASIL

Yıllardır tekrarladığımı tekrarlayayım: “Yoğun destek verilmesi gereken stratejik sektörler…” gerçeği, dünyada da var…

Ama…

O ülkelerde, üreterek kendine yeterlilik ve tasarruf kültürünü sağlayan/sağlayacak geleneksel sektörleri korumak/kollamak da var…

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Çünkü: Geleneksel sektörlerin gücü, sermaye/tasarruf/üretim kültürünü/gücünü ve beşeri gücü büyütüyor…

Ve teknoloji geliştirenler de, bu güçleri sayesinde geliştirebiliyor…