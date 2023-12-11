Getiride mevduatı yenmesi beklenen hisse senetleri

Mevduat faizlerinin yüzde 45-50 civarına yükselmesi borsada hisse seçimini daha da önemli hale getirdi. Hisse senedi yatırımcısı 1 yıl vade sonunda yüzde 45’in üzerinde getiri sağlasın ki aldığı riske değsin. Aracı kurumların model portföylerinde yer alan ve mevduattan daha yüksek getiri potansiyeli taşıyan hisseleri araştırdık.

Piyasalarda dengeler son yıllarda sürekli değişiyor. Bir dönem yüksek enflasyonist ortamda uygulanan düşük faiz politikası yatırımcıları borsaya yöneltmişti. Yeni ekonomi yönetiminin faiz artırımlarına başlaması mevduat gibi sabit getirili yatırım araçlarını yeniden yatırımcıların radarına sokmuş durumda.

Hem hisse senetlerinde son yıllarda yaşanan sert yukarı hareket hem alternatif getirilerin yükselmesi hem de beklenen yabancı yatırımcıların alımlarının sınırlı kalması borsanın haftalardır patinaj yapmasına neden oluyor. BIST 100 Endeksi 8 bin100 puan seviyesindeki güçlü direncini aşmakta zorlanırken 7 bin 700 puanın altında da alımların geldiği görülüyor.

Yabancı girişi sürer mi?

Seçimlerden sonra yabancı yatırımcılardan beklenen giriş pek güçlü olmasa da son haftalarda alımlara devam ettikleri verilere yansımış durumda. Merkez Bankası’nın açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcılar 1 Aralık haftasında hisse senetlerinde 376.4 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.

Böylece yabancı yatırımcıların kasım ayı başından bu yana yaptıkları toplam net alım 803.6 milyon dolar oldu. Bu alımların devam edip etmeyeceği ve hangi hisselerde yoğunlaşacağı piyasa oyuncuları tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Mevduata ilgi canlandı

Faizlerde gelinen seviyeler itibarıyla hem yabancıların tahvil piyasasına ilgisinde canlanma gözlenirken mevduat faizlerinin yüzde 45-50 aralığına gelmesi riski sevmeyen yatırımcıların da Türk Lirası mevduata yönelimini artırdı.

Kurlara yönelik yukarı yönlü beklentilerin törpülenmesiyle Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından TL mevduata geçişler de sürüyor. Böyle bir ortamda hisse senedi yatırımcısı hem birikimini enflasyona karşı hem de alternatif getirilere karşı korumak zorunda. Yani bugün 100 bin TL birikimi olan biri kabaca 1 yıl sonra 45 bin TL faiz getiri elde ediyor.

100 bin TL’sini borsada değerlendirmek isteyenlerin endeks bazında bakılırsa 1 yıl sonra 11 bin 500 puanın üzerinde olmalı ki aldığı riske değsin. Tabi buradaki hesap endekse göre. Hisse bazında çok farklı hareketler yaşanabiliyor. Endeksi yenen hisseler gibi çok kötü performans gösteren hisseler her dönem oluyor. Dolayısıyla borsada hisse seçiminin çok daha önemli olduğu bir döneme giriyoruz.

Tofaş Oto'da potansiyel getiri beklentisi: % 116

Aracı kurumların model portföylerinde yer alan ve yüzde 45 mevduat getirisinin üzerinde potansiyele sahip hisseleri araştırdık. Kurumların model portföylerinde belirledikleri hedef fiyatların 12 aylık olması karşılaştırma yapmayı kolaylaştırsa da her çeyrek açıklanan mali tablolar fiyatlarda revizyonlara neden olabiliyor.

Mevduat model portföylere göre önümüzdeki 12 aylık süreçte en yüksek getiri potansiyeline sahip hisse senedi Tofaş Oto olarak öne çıkıyor. Ak Yatırım’ın 488 TL hedef fiyat belirlediği Tofaş Oto, cuma günü 225 TL’den kapanmıştı. Dolayısıyla yüzde 116 civarı bir getiri potansiyeline işaret ediyor.

7.90 TL’den kapanan Emlak Konut için Yatırım Finansman 15.40 TL’lik yani yüzde 95 getiri potansiyeline hedef fiyat belirlemiş durumda. TAV Havalimanları, Kardemir D, Türkiye Sigorta, Torunlar GYO, Pegasus, MLP Sağlık, Arçelik, Orge Elektrik, Koç Holding, Sabancı Holding yine yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler olarak model portföylerde yer bulunuyor.