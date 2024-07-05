“Gıda fiyatları” korkumuzken…
Tarımsal ürün ihracatımız (orman ve su ürünleri ile birlikte) 30 milyar doları aştı… İthalatımız ise 25 milyar dolara yaklaştı…
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Bu alanda, cari fazla vermeye devam ediyoruz…
Ölçekte, sulamada, ilaçlamada, gübrelemede ve hasatta ve dağıtımda ve perakende satışta israf boyutuna ulaşan ‘verimsizliğe’ rağmen…
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Binlerce örnekten biri:
25 milyon tona yakın yaş meyve/sebze üretiyoruz…
Planlama/yönlendirme/destekleme ve tabiki “teknik/nitelikli eğitim” ile 50 milyon tona yaklaşabilecekken…
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Dünyada ticareti yapılabilen ürünlerin tamamını üretebiliyoruz…
Hatta bu ürünlerin (Elma, çilek, incir, portakal, kabak vb…) üretiminde birinci, ikinci ya da üçüncüyüz…
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İklim, arazi uygun yani; istersek yapabiliriz…
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Dahası:
0.70 dolar “ortalama kilogram (kg) fiyatı” ile 4-5 milyon ton yaş meyve/sebze ihracatı gerçekleştiriyoruz…
Basit bir planlama ile 10 milyon tonu aşabilecekken…
Ve yine basit bir planlama/eğitim/yönlendirme ile, yaş meyve/sebzeyi dondurup, “ortalama kg fiyatı”nı 1.7 dolarlara çıkarabilecekken…
Ve yine basit bir planlama/eğitim/yönlendirme ile yaş meyve/sebzeyi dondurup/kurutarak ortalama kg fiyatını 35-40 dolarlara çıkarabilecekken…
VELHASIL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün, “Çiftçimizin, üreticimizin memnuniyetsizliğini, şikayetlerini biliyorum; takip ediyorum.” dedi…
Tarımın, ülkemiz için stratejik bir sektör olduğunu da ekledi…
Bakanlara talimat verdiğini, parasal desteği artıracaklarını dile getirdi…
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Verimlilik için…
Planlama/eğitim/yönlendirme/kooperatifleri amacına uygun hale getirme/ölçek büyütenlerin-ortaklık yapanların-birleşenlerin maliyetlerini indirme gibi, parasal destekten çok daha büyük fayda sağlayacak, adrese/amacına teslim, yüzlerce politika uygulanabileceği de unutulmamalı…