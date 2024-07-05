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“Gıda fiyatları” korkumuzken…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Tarımsal ürün ihracatımız (orman ve su ürünleri ile birlikte) 30 milyar do­ları aştı… İthalatımız ise 25 milyar dolara yaklaştı…

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Bu alanda, cari fazla vermeye devam ediyoruz…

Ölçekte, sulamada, ilaçlamada, gübre­lemede ve hasatta ve dağıtımda ve pera­kende satışta israf boyutuna ulaşan ‘verimsizliğe’ rağmen…

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Binlerce örnekten biri:

25 milyon tona yakın yaş meyve/sebze üretiyoruz…

Planlama/yönlendirme/destekleme ve tabiki “teknik/nitelikli eğitim” ile 50 mil­yon tona yaklaşabilecekken…

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Dünyada ticareti yapılabilen ürünlerin tamamını üretebiliyoruz…

Hatta bu ürünlerin (Elma, çilek, incir, portakal, kabak vb…) üretiminde birinci, ikinci ya da üçüncüyüz…

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İklim, arazi uygun yani; istersek yapa­biliriz…

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Dahası:

0.70 dolar “ortalama kilogram (kg) fi­yatı” ile 4-5 milyon ton yaş meyve/sebze ihracatı gerçekleştiriyoruz…

Basit bir planlama ile 10 milyon tonu aşabilecekken…

Ve yine basit bir planlama/eğitim/yön­lendirme ile, yaş meyve/sebzeyi dondu­rup, “ortalama kg fiyatı”1.7 dolarlara çıkarabilecekken…

Ve yine basit bir planlama/eğitim/yön­lendirme ile yaş meyve/sebzeyi dondu­rup/kurutarak ortalama kg fiyatını 35-40 dolarlara çıkarabilecekken…

VELHASIL

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er­doğan, önceki gün, “Çiftçimizin, üre­ticimizin memnuniyetsizliğini, şika­yetlerini biliyorum; takip ediyorum.” dedi…

Tarımın, ülkemiz için stratejik bir sektör olduğunu da ekledi…

Bakanlara talimat verdiğini, parasal desteği artıracaklarını dile getirdi…

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Verimlilik için…

Planlama/eğitim/yönlendirme/ko­operatifleri amacına uygun hale getir­me/ölçek büyütenlerin-ortaklık ya­panların-birleşenlerin maliyetlerini indirme gibi, parasal destekten çok daha büyük fayda sağlayacak, adre­se/amacına teslim, yüzlerce politika uygulanabileceği de unutulmamalı…

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