Global piyasalar için kritik hafta

Özellikle bu hafta yapılacak Fed, Boj ve BoE toplantıları piyasaların ileriye yönelik beklentilerin şekillenmesinde çok önemli rol üstlenecekler. Son gelen iyimser veriler sonra­sında Fed’in Eylül ayında bir faiz indirimine gi­deceği beklentisi piyasalarda geniş kabul gör­müştü.

Ancak ABD iç siyasetinde yaşanan ge­lişmelerden sonra acaba Fed’in bu beklentileri bekle gör stratejine çevirecek mi yoksa faiz in­dirimine kapıyı aralayacak mı sorusu bu haf­ta netleşecek.

Trump suikast girişimi, Biden’ın Kamala Harris lehine adaylıktan çekilmesi baş­kanlık yarışının tekrardan kızışmasına neden oldu. Reuter/İpsos tarafından 22-23 Temmuz tarihli anket çalışmasına göre sürpriz şekilde Kamala Harris’in 2 puan farkla Trump’ın önü­ne geçtiğine yönelik anket sonucu açıklanma­sı dikkat çekici oldu.

Kamala’nın kampanyası­na yapılan bağışların tutarının bir haftada 200 milyon doları bulması ve Obama çiftinin des­tekleme açıklamaları Kamala’nın adaylığının kesinleşmesine yol açacak gelişmeler olarak görmekteyim. Böyle bir durumda Biden politi­kalarının devamı ve Fed’in mevcut politikaları­nı yürüteceğine yönelik algı oluşabilir. Bu da pi­yasa beklentisinin Fed’in eylül ayında faiz indi­rimi senaryosunu destekleyebilir.

Olası Trump seçilmesi durumunda ise, piya­saların beklentisi Kurumsal vergilerde indirim, yüksek bütçe açıkları, yüksek gümrük duvarla­rına bağlı ticaret savaşları, zayıf ABD doları gibi beklentiler şekillenmekte. Bu senaryolara bağ­lı olarak da 2025 sonbaharında bu politikaların etkisiyle enflasyonun yeniden hortlayabilece­ği bunun da yüksek faizin devamlılığı anlamına geleceği senaryoları konuşulmakta.

Özellikle Ukrayna – Rusya savaşı sonrasında güçlü dolar senaryosu ile enflasyonla mücadele adına em­tia fiyatlarını baskılamaya çalışmakta olsa da uygulanan ambargolar ve rezerv dondurmaları gibi nedenlerle dünya ticaretinde ki ve Merkez Bankaları bilançolarındaki doların ağırlığı gün geçtikçe azalmakta. 2001 yılında doların yaban­cı para rezervler içindeki payı %73’ken bugün bu oran %59’a kadar gerilemiş bulunmakta. Ba­kalım piyasalar hangi senaryoyu fiyatlamak is­teyecek. Bu hafta netlik kazanmasını beklerim.

Fed sürprize mahal bırakmaz

Bilindiği üzere Fed atacağı adımlar öncesin­de piyasayı yönlendirmeyi sever, sürprizlere ma­hal bırakmaz. O nedenle bu hafta yapılacak top­lantı sonrasında açıklanacak metinde ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısında Eylül ayında bir faiz indirimine gidilecekse yön­lendirici mesajların gelmesi beklenmeli.

Eğer gelmiyorsa piyasalar bu durumdan hoşlanmaya­bilir ve son dönemde başlayan düzeltme hareke­ti bilanço döneminde olmamıza rağmen derinle­şerek devam etmesi beklenebilir. Bu hafta cuma günü kritik Tarım Dışı İstihdam, saatlik ücretler ve işsizlik oranları verileri açıklanacak. Bu veri­lerde de olası bir sapma piyasalar üzerinde etki­li olması beklenebilir.

TDİ’da geçen ay 206 bin gelen rakam bu ay 185 bin gelmesi beklenmek­te. ABD’de bu hafta açıklanacak olan Microsoft, Apple, Amazon ve Meta gibi teknoloji devlerinin bilançolarının teknoloji sektöründe başlayan düzeltme hareketini sonlandırıp sonlandırma­yacağı önemli olacak. Bilindiği üzere temmuz ba­şından beri teknoloji endeksi Nasdaq’taki düşüş derinleşerek devam etti. Geçen hafta açıklanan muhteşem 7’liden Tesla ve Alphabete bilançoları sonrasında Nasdaq’daki düşüş %6’yı bulmuştu.

BOJ’dan faiz artışı bekleniyor

Japonya tarafına gelirsek bu hafta zayıf Yen’den rahatsız olan BOJ’dan hem faiz artı­rımı hem de varlık alım programında azaltım açıklamaları gelmesi beklenmekte. BOJ bilanço büyüklüğü yaklaşık 754 trilyon Yen yani 4,9 trilyon USD kadar. Bu büyüklüğü Fed bilanço­su GSYH rasyosuyla karşılaştırsak Fed’e göre 5 kat daha fazla olduğunu gözlemliyoruz.

Bu ara­da BOJ’un elinde tuttuğu devlet tahvillerinin büyüklüğü 3,8 trilyon dolar düzeyinde olduğu­nu belirtelim. Yani kabaca Japonya tahvil bo­no piyasasının %54’ü BOJ’un kontrolünde bu­lunmaktadır. Piyasa beklentileri aylık 3 trilyon yenlik bir azaltıma gidilmesi yönünde olduğunu belirtelim. Dolar / Yen paritesindeki oynaklık eylül ayında Liberal Democrat Party başkanlık seçimlerinin ana teması olması beklenmekte.

Bist100 endeksi tarafında da beklenti üstü Not artışına rağmen başlayan düzeltme hare­ketinin yurtdışı piyasalardan da etkilendiğini belirtelim. Geri çekilmeler yumuşak eğilimle 10.600/10.700 seviyesine kadar sürmesi bek­lenebilir. MB kararları ve TDI verisi piyasa­lara moral verebilirse önümüzdeki enflasyon verisi sonrası piyasalarda düzeltme hareke­ti bitti yönümüz yukarı döndü senaryolarını dillendirebiliriz.