Global piyasalarda heyecanlı bekleyiş!

ABD başkanlık seçimleri haftasına girerken pi­yasalarda belirsizlik oldukça yüksek. Bu belir­sizliğin sebebi, seçim sonucuna göre uygulanacak politikaların piyasalar üzerindeki potansiyel etki­leridir. İşte seçim öncesi piyasa görünümüne dair bazı önemli noktalar:

1ABD Hisse Senetleri ve Mega Teknoloji Hisseleri: Hisse senetleri piyasası, tekno­loji sektöründeki “Mega 7” olarak adlandırılan büyük şirketler sayesinde ayakta kalmaya çalı­şıyor. Ancak seçim sonrası politikalar bu hisse­leri yakından etkileyebilir.

2Enflasyon: Enflasyondaki düşüş ivme kay­betmiş durumda. Yapışkan enflasyonun et­kileri gelecek verilere yansıyabilir, bu da enf­lasyonun istenilen hızda düşmemesi riskini doğuruyor.

3İstihdam Piyasası: İşsizlik oranı %4,1 se­viyesinde. Fed’in yılsonu beklentisi %4,4. Bu seviyeye yaklaşıldıkça, piyasalarda risk algı­sı artabilir ve güvenli liman arayışı hızlanabilir.

4VIX (Korku Endeksi): Volatilite endek­si VIX, 28 seviyesine çıkarak piyasaların stresli bir dönemde olduğunu işaret ediyor. Seçim sonucuna bağlı olarak dalgalanmala­rın daha da artabileceği düşünülüyor, zira iki adayın politikaları zıtlık içeriyor ve belirsizli­ği artırıyor.

5Fed Faiz Politikası ve Tahvil Piyasası: Fed’in faiz indirimi sonrası tahvil piyasasın­da beklenenin aksine satışlar görülüyor. 10 yıllık ABD tahvil faizleri %4,38 seviyesine yükseldi. Bu tersine fiyatlama, tarihsel olarak nadir rast­lanan bir durum olup piyasaların gelecekte ani dalgalanmalara açık olduğunu gösteriyor.

Daha önceki faiz indirim döngülerinde getiri eğrisi­nin tersine dönmesi maksimum 27 baz puanlık bir artışa işaret etmiş ve sonrasında Fed bir faiz indirimi yaptıktan sonra faiz indirimlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Şimdi neredeyse bu terse dönüş 80 baz puanı aşmış vaziyette. Bu du­rum sürdürülebilir bir durum olmazken piyasa­lar bu durumu görmezden gelmekte.

Tahvildeki kaçış devam etmesi halinde

piyasalarda “Minsky Moment” dediği­miz borç veya döviz baskılarının tetikledi­ği uzun süren Pbüyüme döneminden sonra varlık fiyatlarında ani çöküş görülmesi durumunun yaşanması tetiklenebilir. Bu konuda Janet Yellen’in 2009 yılında söyledi­ği bir tespiti hatırlatmakta fayda var.

“İyimser­lik yüksek olduğunda ve yatırım için yeterli fon mevcut olduğunda, yatırımcılar Minsky spekt­rumunun güvenli hedge ucundan riskli spekü­latif ve Ponzi ucuna doğru göç etme eğilimin­dedir” son dönem fiyatlamaları enflasyon ve faizlerde düşüşün sereceği fiyatlamasının iyim­serliği ile spekülatif pozisyonların arttığını S&p500 ve Nasdaq tarafında tarihi çarpan orta­lamalarının çok üzerinde fiyatlamalardan fiyat­landığını da hatırlatalım.

Piyasalardaki görüş ayrılıkları

Trump’ın ekonomik planı, vergi indirimleri ve ithalat tarifeleri düzenlemeleri, ileride enf­lasyonu ve borçlanmayı artırabilir endişelerini yaratmakta. Fed’in bağımsızlığına dair endişe­ler ve potansiyel lider değişiklikleri de günde­me gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Tahvil piya­sası, bu tür riskleri hisse piyasasına göre daha erken fiyatlıyor. Seçim sonrası sonuçlara göre şekillenecek politikalara göre hisse ve tahvil pi­yasalarında önemli kırılmalar yaşanabilir. Piya­saların şu an fiyatlayamadığı belirsizlikler, se­çim sonrası netlik kazandıkça daha somut etki­leri görülmeye başlayacaktır.

Türkiye’ye etkileri

Trump’ın Seçilmesi Durumunda: Trump, Türkiye ile ilişkilere pragmatik bir yaklaşım benimseyebilir. Geçmişte uyguladığı düşük yaptırım politikası nedeniyle Türk piyasaları Trump’ın tekrar seçilmesini nispeten olumlu görebilir. Ancak, dış politika tarafında Türki­ye’nin Rusya ve Orta Doğu’daki pozisyonları ko­nusunda farklılıklar gündeme gelebilir.

ABD seçim sonuçları sonrası oluşacak be­lirsizlikler veya istikrarlı bir sonuç, küresel risk iştahını doğrudan etkileyecektir. Risk iş­tahının artması, Türkiye gibi gelişen piyasala­rın daha fazla yabancı sermaye çekmesine yar­dımcı olacaktır. Uzun zamandır beklediğimiz yabancı yatırımcı girişlerinin önü açılabilir. Ancak ABD’de siyasi belirsizlikler artarsa, kü­resel piyasalarda güvenli limanlara olan talep yükselmesi halinde, Türkiye’ye yönelik serma­ye akışlarında beklenen girişlerin gecikmesine yol açacaktır.

Bu noktada ABD başkanlık seçim sonuçla­rı, Türkiye için hem olumlu hem de olumsuz birçok potansiyel etkiyi beraberinde getirebi­lir. Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinde izleyeceği diplomatik yol, ABD’nin ekonomi ve dış politika adımlarıyla birlikte piyasalardaki oynaklığı be­lirleyici olacaktır.