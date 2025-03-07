Global tüketici beklentisi: Elektrikli araçta düşük fiyatlı araç
Büyük otomotiv şirketleri, büyük bir maliyet düşürme anlaşmasının ardından büyümeye giden yolu çizerken yeni bir düşük maliyetli elektrikli otomobilin piyasaya sürülmesini içeren beş yıllık bir plan oluşturmaya çalışıyor.
Değişimde maliyet-yatırım dengesi
Otomotiv şirketleri için zorlu bir ekonomik ortam, yüksek maliyetler, elektrikli araçlara yönelik talebin destek ya da korumacılık olmadan dengesini tahmin edememe ve düşük maliyetli Asyalı elektrikli araç üreticilerinin artan rekabetiyle karşı karşıya kalan otomobil devleri, işçi temsilcileriyle rekabet gücünü artırmanın yollarını müzakere etmeye, maliyetleri düşürmeye zaman harcarken, gelecek için yeni planların olması gerektiği için stratejiler oluşturmaya çalışıyorlar.
İş gücünü ciddi bir şekilde fazla azaltacak, maliyetleri yılda milyarlarca dolar azaltacak ve aynı zamanda Avrupa’daki fabrikaların acilen kapanmasını önleyecek bir anlaşmaya varmaya çalışırken, tamamen elektrikli kompakt otomobil platformunun üretimi için önemli bir merkez haline gelmesi ve düşük maliyetli giriş seviyesi elektrikli otomobillerin markanın gelecekteki yolunun temel taşını oluşturmanın bir kez daha önemi ortaya çıkıyor.
Hedef, e-mobiliteyi çekici hale getirmek
Şirketler düşük fiyat etiketiyle gelecek yeni bir giriş seviyesi elektrikli model üretmeye odaklanırken güncellenmiş bir elektrikli platformda tamamen elektrikli küçük otomobil üretmede tüketici beklentilerini karşılamaya yönelik olarak ortaya çıkıyor. Avrupalı otomotiv devleri en büyük gelecek planını harekete geçirirken, e-mobiliteyi herkes için çekici hale getirmek açısından önemli bulunuyor.
Şirketler, modern teknolojiler için alan yarattığını ve tesisi tamamen elektrikli kompakt otomobillerin merkezi haline getirmek için yeni üretim süreçleri tanıtarak, aynı geliştirilecek yeni modeller için de kullanılacak yeni nesil bir platform stratejisine odaklanıyor. Gelecek yıllarda başarı için şirketler; gereken hazırlıklar üzerinde tutarlı bir şekilde çalışmaya odaklanırken, karmaşık, çalışma prosedürleri ve sinerji etkileri açısından belli bir stratejiye odaklanmanın altını çiziyor.
2030, halen elektrikli araçlar için önemli
2030 yılına kadar dünya çapında teknolojik açıdan lider hacimli üretici haline gelme hedeflenirken aynı zamanda maliyet sinerjileri yoluyla rekabet gücünü güçlendirmeye odaklanma artacak.
Bazı otomobil üreticileri, satışlardaki yavaşlamanın ardından elektrikli araç üretim stratejilerini yeniden düşünüyor. Bazı şirketleri elektrikli araçları piyasaya sürme planlarını küçültmeye çalışırken, bazıları da tamamen elektrikli bir araç serisine sahip olma hedefine yöneliyor. Birçok otomobil üreticisi, mali durumunu daha sağlam bir temele oturtmak için kârlılığını artırmaya ve yenilenen otomobil serisi ile satışları daha da artırmaya odaklanıyor.
Lüks elektrikli araç fikrinden daha düşük fiyatlı elektrikli araca geçiş, otomobilin elektrifikasyonu için önemli bir değişim ve her bütçeye uygun elektrikli araçlar, yollardaki on milyonlarca aracın yerini alıyor.
Tüketici, üretim süreçlerini ve modelleri de şekillendirecek
Geçen sene son çeyrekte Amerika ve Avrupa kıtasında elektrikli araçlara geçişin daha yavaş olacağı inancı daha belirgin olmuştu. Ülkeler veya kıtalar arasında fark gösterse de tüketici beklentisi, üretim süreçlerini ve modelleri de şekillendirecek gibi gözüküyor. Otomobil üreticileri elektrikli, spor amaçlı araç üretim planlarını iptal ederken, otomobil üreticilerinin daha düşük fiyatlı modellere yönelik fabrikalara ve batarya projeleri için yatırımlara yönelmeye başladığını görmekteyiz. Anketler tüketicilerinin farklı kıtalarda olsalar bile yarısının elektrikli araba satın almaya açık olduğunu gösteriyor; Amerika ve Avrupa kıtasında elektrikli araç satışları artıyor.
Düşük fiyatlı elektrikli araç yatırımlarının artması hem şirketlere yeni pazarlar, rekabette güç ve otomobil üreticilerine batarya maliyetlerini ve elektrikli araçla ilgili diğer masrafları azaltmak için adım ve güç kazandıracak. Bu hamleler aynı zamanda işlerini düzenlemek zorunda olan büyük şirketleri de global rekabette daha hakim olma imkanı sağlayacak.