“Göçmen sorunu”, 85 milyon seçmeni de sandığa götürür mü?

337 milyon nü­fuslu ABD…

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Seçmen sayısı 244 milyonu aş­tı…

Ve önceki se­çimlerde “ka­tılım rekoru” kırdı…

Buna rağmen:

85 milyon (Türkiye nüfusu) seçmen oy kullanmadı…

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Bu seçimde de (önce­ki seçimde olduğu gibi) ne ekonomi, ne siyasete bakı­yor seçmen…

Sandığa gitme arzusunu tek bir şey canlandırıyor: Göçmen…

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ABD’de de “doğru veri” eksikliği hissediliyor…

Bazı araştırma kuru­luşlarına göre, ABD’de ki göçmen sayısı 50 milyona yaklaşıyor…

Ekonomi ve güvenlikte­ki sıkıntıları göçmenlere bağlayan bazı ABD vatan­daşlarına göre ise göçmen sayısı 50 milyonu aşıyor…

Dahası…

Cumhuriyetçi Par­ti’nin başkan adayı Donald Trump, Kamala Harris’in, son 4 yılda, dünyanın dört bir yanından 21 milyon kaçak göçmenin ülkeye girmesine izin verdiğini iddia ediyor…

ABD İç Güvenlik Bakan­lığı ise 2021 sonu itibarıy­la ABD’de 11 milyon kaçak göçmenin yaşadığını “tah­min ediyor”…

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Göçmen sayısındaki ar­tış ve “doğru veri eksiği”, ABD’deki seçim kampan­yalarının (geçen seçim gibi) ana konusu oldu…

VELHASIL

ABD’de seçimlere katılım oranı, 100 yılı aşkın süre­dir, yüzde 50 ile yüzde 55 arasında değişim gösteri­yordu…

Katılmayanların ço­ğunluğu ise ABD seçim­lerini, “kurgu” olarak de­ğerlendirip, “iki tercihten birinin dayatılması” ola­rak nitelendiriyordu…

Göçmen konusu, katı alışkanlıkları olan bazı seçmenlerin de dengesi­ni bozdu…

Ve…

Sandığa gitme oranı (rekor) yüzde 66’yı bul­du…

Geçtiğimiz 4 yılda “ka­çak göçmen” sorunu­nun artması ile “katılım­da yeni rekor” beklentisi oluştu…