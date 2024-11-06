“Göçmen sorunu”, 85 milyon seçmeni de sandığa götürür mü?
337 milyon nüfuslu ABD…
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Seçmen sayısı 244 milyonu aştı…
Ve önceki seçimlerde “katılım rekoru” kırdı…
Buna rağmen:
85 milyon (Türkiye nüfusu) seçmen oy kullanmadı…
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Bu seçimde de (önceki seçimde olduğu gibi) ne ekonomi, ne siyasete bakıyor seçmen…
Sandığa gitme arzusunu tek bir şey canlandırıyor: Göçmen…
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ABD’de de “doğru veri” eksikliği hissediliyor…
Bazı araştırma kuruluşlarına göre, ABD’de ki göçmen sayısı 50 milyona yaklaşıyor…
Ekonomi ve güvenlikteki sıkıntıları göçmenlere bağlayan bazı ABD vatandaşlarına göre ise göçmen sayısı 50 milyonu aşıyor…
Dahası…
Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, Kamala Harris’in, son 4 yılda, dünyanın dört bir yanından 21 milyon kaçak göçmenin ülkeye girmesine izin verdiğini iddia ediyor…
ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise 2021 sonu itibarıyla ABD’de 11 milyon kaçak göçmenin yaşadığını “tahmin ediyor”…
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Göçmen sayısındaki artış ve “doğru veri eksiği”, ABD’deki seçim kampanyalarının (geçen seçim gibi) ana konusu oldu…
VELHASIL
ABD’de seçimlere katılım oranı, 100 yılı aşkın süredir, yüzde 50 ile yüzde 55 arasında değişim gösteriyordu…
Katılmayanların çoğunluğu ise ABD seçimlerini, “kurgu” olarak değerlendirip, “iki tercihten birinin dayatılması” olarak nitelendiriyordu…
Göçmen konusu, katı alışkanlıkları olan bazı seçmenlerin de dengesini bozdu…
Ve…
Sandığa gitme oranı (rekor) yüzde 66’yı buldu…
Geçtiğimiz 4 yılda “kaçak göçmen” sorununun artması ile “katılımda yeni rekor” beklentisi oluştu…