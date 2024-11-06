  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. “Göçmen sorunu”, 85 milyon seçmeni de sandığa götürür mü?

“Göçmen sorunu”, 85 milyon seçmeni de sandığa götürür mü?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

337 milyon nü­fuslu ABD…

***

Seçmen sayısı 244 milyonu aş­tı…

Ve önceki se­çimlerde “ka­tılım rekoru” kırdı…

Buna rağmen:

85 milyon (Türkiye nüfusu) seçmen oy kullanmadı…

***

Bu seçimde de (önce­ki seçimde olduğu gibi) ne ekonomi, ne siyasete bakı­yor seçmen…

Sandığa gitme arzusunu tek bir şey canlandırıyor: Göçmen…

***

ABD’de de “doğru veri” eksikliği hissediliyor…

Bazı araştırma kuru­luşlarına göre, ABD’de ki göçmen sayısı 50 milyona yaklaşıyor…

Ekonomi ve güvenlikte­ki sıkıntıları göçmenlere bağlayan bazı ABD vatan­daşlarına göre ise göçmen sayısı 50 milyonu aşıyor…

Dahası…

Cumhuriyetçi Par­ti’nin başkan adayı Donald Trump, Kamala Harris’in, son 4 yılda, dünyanın dört bir yanından 21 milyon kaçak göçmenin ülkeye girmesine izin verdiğini iddia ediyor…

ABD İç Güvenlik Bakan­lığı ise 2021 sonu itibarıy­la ABD’de 11 milyon kaçak göçmenin yaşadığını “tah­min ediyor”…

***

Göçmen sayısındaki ar­tış ve “doğru veri eksiği”, ABD’deki seçim kampan­yalarının (geçen seçim gibi) ana konusu oldu…

VELHASIL

ABD’de seçimlere katılım oranı, 100 yılı aşkın süre­dir, yüzde 50 ile yüzde 55 arasında değişim gösteri­yordu…

Katılmayanların ço­ğunluğu ise ABD seçim­lerini, “kurgu” olarak de­ğerlendirip, “iki tercihten birinin dayatılması” ola­rak nitelendiriyordu…

Göçmen konusu, katı alışkanlıkları olan bazı seçmenlerin de dengesi­ni bozdu…

Ve…

Sandığa gitme oranı (rekor) yüzde 66’yı bul­du…

Geçtiğimiz 4 yılda “ka­çak göçmen” sorunu­nun artması ile “katılım­da yeni rekor” beklentisi oluştu…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
“Kasım indirimleri”ne hazırlık enflasyonu! 05 Kasım 2024
LED ekranlı “Kaçakçı” tabelası eksik! 04 Kasım 2024
“TÜİK’ten geliyorum” 01 Kasım 2024
“Çalışana, daha düşük emekli maaşı” yolu 2008’de açılmıştı…(2) 31 Ekim 2024
“Çalışana, daha düşük emekli maaşı” yolu 2008’de açılmıştı… 30 Ekim 2024
Bayram 29 Ekim 2024
Kaynak aramak mı? Kaynak yaratmak mı? 28 Ekim 2024
“Su yok”; var olunca ne yapıyoruz?(!) 25 Ekim 2024
Vergileri artıran/ artıracak nedenler… 24 Ekim 2024
Yüksek vergi ne getirdi/getirir? 23 Ekim 2024