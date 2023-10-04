Göçmen tartışmaları yeniden…

Bütün dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 Korona pandemisi ile “göç ve göçmenler” tartışmaları rafa kaldırıldı. En azından Avrupa Birliği içerisinde neredeyse hiç konuşulmadı…

AB sınırı olan Türkiye’de bekleyen milyonlarca Suriyeli ve Türkiye ile yapılan “geri kabul anlaşması” da gündemden düşmüştü. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında da Ukraynalı sığınmacıların “zor durumda kalmaması için” göç ve göçmen konusu hiç açılmadı. Brüksel’de bir araya gelen AB İçişleri Bakanları toplantısından göç ve sığınmacılar konusunda bir kez daha uzlaşma çıkmadı.

AB Dönem Başkanı İspanyol İçişleri Bakanı, AB Komisyonu’nun 2020 yılında önerdiği “Göç ve İltica Anlaşması”nın kriz maddesi olan “Kriz Yönetmeliği” üzerinde tartışmalar yapıldığını belirterek, “Biraz daha zamana ihtiyacımız var” dedi. AB, 2015 yılından beri “sığınmacıların üye ülkeler arasında nasıl dağıtılacağına” ve “iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine” çözüm arıyor.

AB Komisyonunun bu hedefle hazırladığı “Göç ve İltica Anlaşması,” başta Almanya ve İtalya olmak üzere üye ülkelerin itirazları nedeniyle kabul edilemiyor. AB, 6-9 Haziran 2024’te Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılacak olması nedeniyle bu yasama yılının bitiminden önce üye ülkelerin anlaşma üzerinde bir an önce uzlaşmasını istiyor.

Türkiye’ye destek devam edecek

AB, Türkiye’yi “ev sahipliği yaptığı mülteciler ve ev sahibi topluluklarla ilgili desteklemeye devam edeceğini” duyurdu. AB Komisyonu yedincisini yayımladığı “göç ve göçmen raporu”nu açıkladı. “Türkiye’nin dünyada en büyük mülteci topluluğunu ağırlayan ülke olmaya ve onların ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli çabalar gösterdiğini belirten AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, “AB, Türkiye'deki mültecilerin ve ev sahibi toplulukların yanında olmaya devam edecek.

Komisyon, üye ülkelere, sahadaki gerçeklere uygun, istikrar ve güvenliğe büyük bir yatırım olarak 2023 sonrasında da destek vermeyi sürdürmeleri yönünde bir teklifte bulundu. Umarım üye ülkeler arasında konuyla ilgili görüşmeler hızla sonuçlanır” açıklamasında bulundu.

Schengen rafa mı kalkıyor?

Avrupa’da sınırların kalkmasının önünü açan Schengen Anlaşması da göç tartışması ile birlikte AB’de yeniden tartışılır hale geldi. Almanya’nın Polonya ve Çek Cumhuriyeti ile olan sınırlarında mobil kontrollere başlaması üye ülkeler arasında huzursuzluk yarattı.

İç sınırları kaldıran Schengen Anlaşması’na kabul edilmek isteyen AB üyesi Romanya ve Bulgaristan 15 yıldır bekletiliyor. Avrupa Parlamentosu, üye ülkelerinin hükümetlerine, Bulgaristan ve Romanya’nın gerekli tüm koşulları yerine getirdiklerini ve Schengen’e katılmalarına bir an önce izin verilmesini için defalarca çağrı yaptı. AB’nin lokomotif ülkesi Almanya’nın sınır kontrollerine yeniden başlamasını uzmanlar “sınır kontrollerine başlayan devleti komşu ülkeleri de onu örnek alacağı”na dikkat çekerek, sınır kontrollerinde “domino etkisi”nden söz eder hale geldiler.

Avrupa Politikaları Merkezi Göç Programı Başkanı Alberto-Horst Neidhardt, sınır kontrollerini “Schengen bölgesinin kırılganlığının bir başka örneği” olarak nitelendirdi. Neidhardt, “Özellikle yerel ve ulusal düzeyde yaklaşan seçimler, merkezi hükümetler üzerinde baskı yaratıyor” diye açıklama yaptı. Avrupa Parlamentosu için 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde seçimler yapılacak. Seçim yılı yaklaşırken Avrupa’da siyaset “göç ve göçmen kartı”nı bir kez daha masaya koydu...