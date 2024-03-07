Gözler Fitch’in not kararına çevrildi

Uluslararası kredi derecelen - dirme kuruluşu Fitch, cuma günü Türkiye’nin notunu gözden geçirecek.

Piyasalardaki genel beklenti Fitch’in Türkiye’nin “durağan” olan kredi notu görünümünü “pozitif ”e çıkaracağı yönünde. Olası bir not artışı piyasalar tarafından olumlu algılanacak Piyasalar için bu yıla ilişkin en önemli gündem maddelerinden biri uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye hakkında vereceği kararlar.

Geçmiş dönemde kredi notunun sert şekilde düşmesi, para ve sermaye piyasalarında yabancı yatırımcı oranının tarihinin en düşük seviyelerine gerilemesi piyasaları derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarına duyarsız hale getirmişti. Seçimlerin ardından ekonomi yönetiminin değişmesiyle ‘rasyonel’ politikalara geçiş, Türkiye’yi yeniden yabancı yatırımcıların radarına soktu. Hem tahvil hem de hisse senedi tarafından yabancılar uzun süre sonra alıcı konumuna geçti. Ancak tutarlar hala geçmiş yılların çok gerisinde.

Kararlar artış takip ediliyor

Yabancı yatırımcıların canlanan ilgisiyle birlikte kredi derecelendirme kuruluşlarının da kararları artık piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu son gözden geçirmelerinde Türkiye’nin kredi notu görünümünde iyileştirmeye gitmişti. 8 Mart’ta Türkiye’nin kredi notunu gözden geçirecek olan Fitch’in açıklamaları merakla bekleniyor.

Fitch son olarak 9 Eylül’de Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken not görünümünü iki yıl sonra “negatif ”ten “durağan”a revize etmişti. O günlerde not artışı bekleyenler de vardı. Ancak geçmiş kararlara bakıldığında kredi derecelendirme kuruluşlarının görünümü “negatif ” olan bir ülke ya da varlığın notunda artışa gittikleri pek görülmüş değil.

Beklenti görünüm artışı

8 Mart’ta Fitch’in kararına ilişkin beklentiler görünümün “pozitif ”e yükseltilebileceği yönünde. Fitch’in Türkiye ile ilgili bu yılki diğer gözden geçirmesi ise 6 Eylül tarihinde. Yani Cuma günü görümünü iyileştirmesi beklenen Fitch’in not artışını 6 Eylül’de yapabilir. Daha önceki not kararlarına bakıldığında Fitch’in Türkiye ekonomisine bakışı diğer notçulara göre daha pozitif olması Cuma günü “sürpriz” ihtimalini de akıllara getiriyor.

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s 12 Ocak’ta Türkiye’nin kredi notunu “B3”olarak teyit etmiş, görünümü “durağan”- dan “pozitif ”e yükseltmişti. Moody’s’in bu seneki diğer gözden geçirmesi ise 19 Temmuz tarihinde. Aralık ayında Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife çıkaran S&P ise bu yıl ilk gözden geçirmesini 3 Mayıs’ta ikinci gözden geçirmesini ise 1 Kasım tarihinde yapacak.

Not kararının piyasalara etkisi

Peki kredi notu ile ilgili kararlar piyasaları nasıl etkiler? İlk olarak en yakın not kararını Cuma günü Fitch verecek. Beklenti biraz önce de belirttiğim gibi görünümün yukarı yönlü revize edilmesi yönünde. Böyle bir kararın piyasalarda önemli bir hareket yaratması beklenmiyor. Eğer not artışı olursa o zaman bu karar piyasalar tarafından olumlu algılanacaktır. Bir diğer ihtimal ise hem görünümü hem de kredi notunun değiştirilmemesi. Bu durumda piyasaların algısı hafif negatife dönebilir.

Türkiye’nin not ‘acımasız’ seviyede

Türkiye’nin kredi notunun seviyesi her dönem kamuoyunda tartışıldı. Özellikle düşük faiz politikasının uygulandığı dönemde kredi notlarında yaşanan aşağı yönlü seyir, çoğu kesim tarafından “siyasi ve abartı” olarak görüldü. Türkiye ile aynı nota sahip ülkelere bakıldığında bu eleştirilerin haklı tarafının olduğu aşikar. Fitch’e göre şu an Türkiye ile aynı nota sahip ülkeler; Kamerun, Moğolistan ve Kenya. Hatta Ruanda, Uganda, Namibya, Ürdün gibi ülkeler Türkiye’den daha yüksek nota sahip. Bu ülkelerin ekonomik büyüklükleri ve rasyoları Türkiye ile kıyas kabul etmeyecek düzeyde.