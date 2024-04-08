Güldürürken düşündüren “dış ticaret verileri”…

Dış ticaret açığı düştü… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, veriyi, “Rezervler, istikrar ve sürdürülebilirlik için çok olumlu” diye nitelendirdi…

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Yatırımcı, girişimci, işçi, geliştiren, çalışan, üretmek için çabalayan üzerinde beklentileri olumluya çevirebilmek, umudu, güveni ve sonuçta verimliliği artırmak bir ekonomi için çok çok önemli…

Ama…

Gerçekleri görmek ve o gerçek verilerle politika geliştirip uygulamak, çok çok daha önemli…

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Doğru… 2024 yılı ilk çeyreğinde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.6 artışla 63.7 milyar dolar oldu... Aynı dönemde ithalat yüzde 12.6 azalarak 84.1 milyar dolara düştü…

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Doğru…

Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 41.2 azalışla 20.5 milyar dolara geriledi… Ve, İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 11.8 artarak yüzde 75.7’ye yükseldi…

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Ama…

Ticaret Bakanlığı verilerine göre mart ayında tüketim malı ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.3 artışla 4.6 milyar dolara çıktı… Yıllık tüketim malı ithalatı 50 milyar dolarla rekor kırdı…

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Yanı sıra…

Aynı 3 ayda hammadde ithalatı yüzde 9.3 düşüşle 21.1 milyar dolar oldu… Yatırım malları ithalatındaki düşüş ise yüzde 9’a ulaştı…

VELHASIL

Cari açığın, OVP hedefinin altında kalacağını gösteren sinyalin gelmesi, umutlanmak ve beklentileri olumluya çevirebilmek adına çok önemli bir gelişmedir…

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Ama…

Bu veri yatırımların, üretimin ve ihracatın daralacağı; tüketimin ithal ürünlerle arttığı/artacağı gerçeğini de gösteriyor…

Bu gerçek ise gelecekte yeniden döviz ihtiyacının artabileceğini; sürdürülebilir büyümenin üreterek değil de borçlanarak sağlanabileceği; dolayısıyla kalkınma/refahın artamayacağı gerçeğini de göstermez mi?