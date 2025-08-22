Gümrük vergileri sonrası Japonya’nın otomotivde rekabeti ne olacak?

Japonya’nın temmuz ayındaki ihracatı, ABD gümrük vergilerinin etkisine dair endişeler nedeniyle üst üste üçüncü ay düşüş göstererek son dört yılın en büyük gerilemesini kaydetti.

ABD ile Japonya arasında, temmuz ayı sonla­rında varılan bir ticaret anlaşması kapsamında otomobil ve geniş tabanlı mallara %15 oranında vergi uygulanacak. Japonya’nın otomotiv dev­leri, ticaret anlaşmasına rağmen zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Büyük şir­ketler otomobil vergilerini %15’e düşüren bir ticaret anlaşmasına ve indirimli oran henüz uy­gulanmamasına rağmen kârlarında büyük bir düşüş bekliyor.

Bütün bu gelişmeler ışığında, 2024 yılında küresel araç satışları, 2023 yılına kıyasla %2,5 artışla 74,6 milyon adede ulaştı. Japonya’daki araç satışlarında 2024 yılında %7 düşüş görül­dü. Diğer taraftan 2024’ün son çeyreğinde güç­lü bir toparlanma yaşayan Çin’deki araç satışla­rı, küresel araç satışlarının %31’ini oluşturarak yaklaşık 23 milyon adede ulaştı.

2024 yılında küresel araç üretimi toplam 75,5 milyon adede ulaşırken, %5,2’lik güçlü bir artış kaydeden Çin, %35,4 pazar payıyla dünya­nın en büyük otomobil üreticisi konumunu da­ha da sağlamlaştırırken, Japonya’nın üretimi %8,6 azaldı.

Otomotiv üretimindeki küresel değişimde Japonya’nın yeri

Japon otomotiv endüstrisinin tarihi 20. yüz­yılın başlarına kadar uzanıyor. Japonya, otomo­tiv endüstrisinin kalitesi, güvenilirliği ve yeni­likçiliğiyle biliniyor. Ülkenin yıllar içerisinde araç üretimi ve ihracatında küresel bir lider ko­numuna geldiğini görüyoruz. Japonya’da binek araç üretimi 7,1 milyon adet olurken, sektörde­ki istihdam şu anda 5,58 milyon kişiye ulaşmış durumda. Ayrıca Japon üreticiler 4 milyon adet binek araç ihracatı gerçekleştiriyor.

Mühendis­likte devrim niteliğinde atılımlarla, Japon oto­mobil üreticileri dünya otomotiv sektörünü geçmişten bu yana şekillendirmeye devam edi­yor. Japonya’nın küresel otomotiv pazarında gerçek anlamda yer edinmesi II. Dünya Savaşı sonrası ve 1950’ler ile başladı. Ülkenin ihracatı 1960’lardan itibaren hızla büyüdü ve Japon oto­mobil üreticileri Kuzey Amerika, Avrupa ve As­ya pazarlarına odaklandı.

1980’lere gelindiğinde, Japon otomobilleri ABD’de son derece popüler hale geldi ve güve­nilirlikleri, yakıt verimlilikleri ve uygun fiyat­ları sayesinde yerel markaların çoğunu geride bıraktı. 1986’da Japonya, Amerika Birleşik Dev­letleri’ni geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı oldu.

Japonya’nın otomotiv alanındaki hâkimiye­tinin belirleyici unsurlarından biri teknolojik inovasyon. Japon otomobil üreticileri ise sek­törde standart haline gelen birçok teknolojinin öncüsü oldu. Daha az yakıtla daha uzağa gide­bilme kabiliyetiyle bilinen marka ve modeller geliştiren Japon otomotiv üreticileri, 1997’de dünyanın ilk seri üretim hibrit otomobilini pi­yasaya sürerek hibrit teknolojisinde öncü oldu.

Aynı zamanda yalın üretim ve ‘just in time’ sis­temiyle verimliliği artırdı; araçlarına kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) ve elektronik denge kontrolü (ESC) gibi güvenlik teknolojilerini en­tegre ederek araç güvenliğinde fark yarattı. Ja­ponya’nın küresel otomotiv pazarındaki başarı­sının ardındaki temel nedenlerden biri, Japon araçlarının sunduğu kalite ve güvenilirlik gü­vencesi.

Japon otomobil üreticileri, mühendis­likten son montaja kadar üretimin her aşama­sında sıkı kalite kontrol standartlarına uyuyor. Kaliteye olan bu bağlılık, zaman içinde değerini koruyan olağanüstü dayanıklı araçlara dönüşe­rek Japon otomobillerini tüketiciler için güve­nilir bir yatırım haline getiriyor.

Japonya’nın otomotiv sektöründeki başarısı

Japonya’nın otomotiv endüstrisi, ülkeyi kü­resel ölçekte en büyük araç üreticilerinden biri haline getiriyor. Ülkenin asıl gücü ihracat paza­rında ortaya çıkıyor. Japonya’nın otomotiv ih­racatı yüz milyarlarca dolar değerinde olup, bu durum ülkenin küresel etkisini ve araçlarına olan sürekli talebi gözler önüne seriyor. Japon otomotiv endüstrisi, yenilikçi teknoloji, kali­teye bağlılık ve müşteri ihtiyaçlarına eşsiz bir odaklanmanın birleşimiyle küresel bir lider ko­numuna geldi.

Yakıt verimliliğinden hibrit tek­nolojiye kadar, Japon otomobil üreticileri sü­rekli olarak sınırları zorlayarak, sektör genelin­de trendleri belirledi ve standartları yükseltti. Bu yenilikçilik mirası, güvenilirliğe olan güçlü bağlılıkla birleşerek, Japon otomobillerini tü­keticiler arasında popüler bir tercih ve küre­sel ihracatta önemli bir güç haline getirdi. Son dönemde Çin’in elektrikli araçlardaki yükse­len yıldızıyla birlikte, Japonya’nın otomotiv­deki köklü tecrübesinin nasıl dengeleneceğini göreceğiz.