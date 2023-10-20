Güral Porselen, üretimde yapay zekayı kullanacak

Güral Porselen, önümüzdeki yıl iki ayrı sektörde yatırıma ağırlık verecek. Üretim sürecinde yapay zekâ kullanmak ve güneş enerjisi sistemi kurmak için yatırım yapacak olan Şirket, Afrika başta olmak üzere yeni pazar arayışına girdi.

Güral Porselen, üretim sürecinde yapay zekâ kullanacak. İhracat yaptıkları ülkelerde rekabet gücünü artırmak isteyen ve bu anlamda üretim sürecinde yapay zekâ uygulamalarına ağırlık verecek olan şirket, aynı zamanda Kütahya’daki seramik fabrikasına da güneş enerji sistemi kuracak. Güral, yapay zekâya 1 milyon dolar, güneş enerji sistemine de 19 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Bir grup basın mensubu ile biraraya gelen Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, yapay zekâ uygulamalarına ağırlık vereceklerini belirterek, konuya yönelik şunları söyledi: “Son yıllarda gördük ki, üretim yapan şirketlerin en büyük güçleri üretim değil, üretim öncesi ve sonrası süreçlerini nasıl yönettikleri. Bu yıl ve gelecek yıllarda, üretim ve üretim sonrası faaliyetlerimizde yapay zekâya 1 milyon dolar tutarında yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Sanayi alanında, bakım destek ve kalite kontrol ünitelerinde kullandığımız yazılımların yanı sıra sipariş-sevk-üretim dengesini optimize etme amaçlı yazılımlar kullanıyoruz. Otellerimizde ise varlık sensörleri kullanarak oda içinde misafirin olmadığı durumlarda enerji verimliliği sağlamayı hedefliyoruz.

Aynı zamanda bir süredir faaliyette olan çok dilli sesli asistanlar ile misafirlerimize 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Türkiye’nin ilerleyen dönem de daha rekabetçi fiyatlar verebilmesi için yapay zekâya yatırım yapması gerektiğine inanıyorum.

Diğer ihracat ülkeleriyle aynı ürünü, hatta daha kalitelisini üretiyoruz ama onların önüne geçmek için yapay zekâya öncelik vermeliyiz. Yapay zekâ uygulamalarını kullanmak için de nitelikli iş gücüne ihtiyaç artacak. Bu anlamda da insan kaynaklarımızı doğru planlamak için şimdiden hazırlıklar yapıyoruz.

19 milyon dolarlık güneş enerjisi sistemi

Bir diğer yatırımlarının ise enerji alanında olacağı bilgisini veren Harika Güral, sözlerine şöyle devam etti: “2024’te güneş enerjisi sistemlerine yatırım yapmayı hedefliyoruz. Kütahya OSB’de yer alan Güral 29 Ekim seramik fabrikamızın çatısına 9 MWp ve sahaya da 20 MWp gücünde güneş enerji sistemi kurmak için yaklaşık 19 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. 2025 ve 2026 yıllarında da enerji yatırımlarımızı genişleteceğiz. Böylece tükettiğimiz enerjinin yüzde 65’ini kendimiz karşılayacağız.”

Yılda 100 milyon parça üretiyoruz

Dünyanın pek çok noktasında Güral Porselen imzalı ürünlerin sofralarda ve dekorasyonda rol sahibi olduğunu belirten Güral, sözlerine şöyle devam etti, “Güral Porselen olarak elde ettiğimiz başarılarda, kaliteli malzeme, özgün tasarım ve ürün çeşitliliğimizin payı çok büyük.

Ülkelere ve kültürlere göre ürünlerimizi şekillendiriyor, tüketicinin ihtiyaç ve taleplerine göre ürün çeşitliliği sunuyoruz. Beyaz, sert porselen ürünlerimizin yanı sıra, krem renkli, ışığı geçirgen New Bone China ve New Bone China üzerine dijital baskı ile ürettiğimiz Digibone serilerimizle hem ev dekorasyonu hem de HORECA sektörüne hitap ediyoruz.

Çok çeşitli ürün yelpazemizin arkasındaki güçlü etkenlerden biri, yılda ortalama 100 milyon parça üretme kapasitesine sahip tesisimiz diyebilirim. Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’nın tek çatı altında üretim yapan tek tesisi Güral Porselen’in üretim tesisidir.” Dünya pazarlarında daralma ve harcamalarda azalma yaşandığını belirten Güral, “Türkiye’nin en büyük ihracat pazarları olan AB ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki daralmanın etkisini fazlasıyla hissettik.

Bizler de Afrika başta olmak üzere yeni pazar arayışlarına girdik. İhracattaki başarımız elbette tesadüf değil. Yeni pazarları portföyümüze katarak, Ar-Ge çalışmalarına önem vererek, yenilikçi iş yapış şekillerini ve teknolojiyi odağımızda tutarak ürettik, üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye olarak rekabetçi fiyatlardan uzaklaşıyoruz

Türkiye’nin yer ve duvar karosu sektöründe dünyada İtalya ve İspanya’dan sonra 3. ülke olduğunu ifade eden Harika Güral, antidamping yüzünden Avrupa’ya ihracatta zorlandıklarını söyledi. Güral, “Hindistan ve Türkiye’ye antidamping uygulanmaya başladı. Hindistan zaten çok düşük fiyat verdiği için Türkiye çok pahalı kaldı.

Dolayısıyla şuanda tüm ABD ve AB ucuz Hint malını kullanmak zorunda kaldı. Türkiye’nin de ihracatı kısıtla ndı. Ayrıca İspanya hükümetinin enerji maliyetleri konusunda üreticilere destek vermesi ve bizim de maliyetlerimiz yüksek olduğu için Türkiye olarak artık rekabetçi fiyatlardan uzaklaşmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

2024 mevcudu koruma yılı olacak

2024'ün mevcut durumu koruma yılı olacağını kaydeden Güral, “Yatırım, kapasite, istihdam ve üretimi korumamız gerekiyor. 2023 'de yaşananları etkisini 2024'te hissedeceğiz” dedi. Maliyetlerdeki artışı fiyatlara yansıtamadıklarını söyleyen Güral, “Finansmana erişim konusunda bu sene ciddi sorunlar yaşadık. Ayrıca ulaşsak bile maliyetler çok yüksek” dedi. Güral, Borsa’da halka açılmayı düşünmediklerini de ekledi.

Eskisi gibi çok parçalı yemek setleri satılmıyor

Türkiye’de gelişen bir online bayilik sistemi olduğuna söyleyen Güral, “Kendi online sistemlerine yatırım yapan firmalar var. Bizim toplam satışlarımızda online satışların payı %10’lar civarında. 2024 yılında bunun %15’e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Tüketicinin artık büyük parça setler yerine küçük setlere geçtiğini kaydeden Güral, “Önceden 85 parça yemek seti satılırken artık 53 parçalara düştü” diye konuştu.