Güvenli limanın değişen doğası: Savaş paradoksu
Ekonomist – Bankacı UĞUR GÜNDÜZ
Piyasalarda şu an tam anlamıyla ezber bozan, finans literatürüne "savaş paradoksu" olarak geçebilecek çok katmanlı bir süreç yaşıyoruz. Finans kitaplarında yazan "Savaşta güvenli liman (altın) yükselir, barışta risk iştahı artar" teorisi bu kez ters yüz oldu. Arka plandaki ana aktörlerin (Fed ve Merkez Bankaları) hamleleriyle ve bu işin mekanizmasıyla konuyu açalım.
Enflasyon şoku: İran savaşı başladığında piyasa bunu bir "jeopolitik korku" fiyatlamasından ziyade, anında bir enflasyon şoku olarak okudu. Çatışmalarla birlikte Hürmüz Boğazı'nın kısmen kapanması petrol fiyatlarını fırlattı. Enerji maliyetlerinin fırlaması, küresel çapta disenflasyon (enflasyonun Edüşüş trendi) beklentilerini baltaladı ve enflasyonu yeniden körükledi.
FED'in U-dönüşü: Normalde 2026'nın ikinci yarısında faiz indirimleri beklenirken, bu enerji kaynaklı enflasyon dalgası karşısında Fed (özellikle şahin tonuyla bilinen yeni yönetim algısıyla) tamamen vites değiştirdi. Piyasada faiz indirim beklentileri silindiği gibi, "Eylül'de yeni bir faiz artışı" ihtimali yüzde 67'lere kadar tırmandı.
Fırsat maliyeti ve dolar endeksi (DXY): Faizlerin yüksek kalacağı, hatta artacağı bir senaryoda ABD tahvil faizleri hızla yükseldi. Altın ve gümüş faiz getirmeyen varlıklar olduğu için, yüksek reel faiz ortamında "fırsat maliyeti" artar. Yatırımcılar altını satıp hem güvenli liman olan hem de yüksek faiz getiren ABD doları ve tahvillerine geçti. Dolar endeksi son 13 ayın zirvesine çıktı.
Merkez bankalarının likidite ihtiyacı: Savaş döneminde küresel yatırımcılar gelişmekte olan ülkelerden sermayelerini çekip dolara dönmek isteyince, birçok merkez bankası piyasadaki dolar talebini karşılamak ve yerel para birimlerini korumak için rezervlerindeki altınları satıp likidite yaratmak zorunda kaldı. Bu da piyasaya ciddi bir hazır altın arzı yığdı.
Barış duyumları gelince neden çakılma devam etti?
Savaşın sonuna gelinirken altının 4 bin dolar sınırına gerilemesi, gümüşün ise 57 dolarlara çekilmesi iki temel nedene dayanıyor:
Kâr realizasyonu ve "beklentiyi satın al, gerçeği Sat": Altın, bu kriz öncesinde (Ocak 2026 civarı) 5 bin 500 doların üzerine çıkarak tarihinin en büyük rallilerinden birini yapmıştı. Fonlar ve büyük
kurumsal yatırımcılar muazzam bir kâr potansiyeline sahipti. Jeopolitik risk primi masadan kalkmaya başlayınca, bu "kağıt üstündeki" kârı realize etmek için devasa satışlar (outflow) başladı. Sadece mayıs ve haziran başında yüzlerce ton ETF altını piyasaya saçıldı.
Gümüşün çift karakteri (sanayi baskısı): Gümüş hem kıymetli bir metal hem de çok önemli bir sanayi emtiasıdır. Savaş dönemi ve sonrasındaki yüksek faiz ortamı, küresel büyüme beklentilerini zayıflattığı için gümüşün endüstriyel talep kanadını vurdu. Likiditesi altına göre daha sığ bir piyasa olduğu için, düşüşü altından çok daha sert ve hırpalayıcı (yaklaşık yüzde 30'luk bir düzeltme) oldu.
FED, Çin ve diğer merkez bankalarının rolü
Şu an piyasada fiyatı belirleyen iki farklı güç savaşıyor: Batılı Kağıt (ETF-Borsa Yatırım Fonları) Yatırımcılarına karşı Doğulu Fiziksel Alıcılar (Merkez Bankaları).
Fed: Enflasyonist baskı yüzünden sıkı para politikasını masada tutarak altın ve gümüş üzerindeki en büyük demir yumruk olmaya devam ediyor. Doları güçlü tutarak emtiaları baskılıyor.
Çin ve Doğu Merkez Bankaları: Madalyonun diğer yüzünde ise Çin, Hindistan ve diğer gelişmekte olan ülke merkez bankaları var. Onlar için bu düşüş bir "batan gemi" değil, stratejik bir alım fırsatı. Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, merkez bankaları dolar rezervlerini çeşitlendirmek (ve olası yaptırımlardan kaçınmak) için fiziksel altın toplamaya devam ediyor. Merkez bankalarının elindeki altın rezervi, tarihte ilk kez ABD tahvillerini geride bırakarak küresel rezervlerin yüzde 27'sine ulaştı. Merkez bankaları fiyat düştükçe daha fazla ons alabiliyor, bu da fiyatın altına adeta beton bir temel atıyor.
Şimdi ne olacak?
Kısa vadeli dalgalanmalar can sıksa da makroekonomik dinamikler bu sert düzeltmenin bir "ayı piyasası başlangıcı" olmaktan ziyade, aşırı ısınan piyasanın sağlıklı bir dip çalışması (taban oluşumu) olduğuna işaret ediyor.
Teknik seviyeler: Altında 4 bin dolar, psikolojik ve teknik olarak en büyük savaş alanı. Bu seviyenin üzerinde tutunma çabası, uzun vadeli yükseliş trendinin korunması adına kritik.
Gümüşte ise altın-gümüş rasyosunun gümüş aleyhine açılması, gümüşü buralarda fazlasıyla ucuzlatmış durumda.
Gümüş için “yeşil ve yapay zekâ" dopingi: Gümüşün arkasında paradan daha büyük bir hikaye var: Endüstriyel açık. Gümüş, küresel olarak üst üste 6 yıldır arz açığı veriyor. Sadece 2026 yılındaki güneş paneli (solar kapasite) yatırımları ve yapay zekâ veri merkezlerinin/şebeke altyapılarının yenilenmesi devasa bir gümüş talebi yaratıyor. Gümüşün ABD'nin "kritik mineraller" listesine alınmış olması, jeopolitik riskler azalsa bile sanayi talebinin orta vadede fiyatı sert yukarı fırlatabileceğini gösteriyor.
Takip edilecek gösterge: Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan ABD enflasyon (CPI/ PCE) verileri ve istihdam rakamları yönü tayin edecek. Eğer enerji şokunun sönümlendiği ve enflasyonun yeniden düşüşe geçtiği görülürse, Fed faiz artırım söyleminden geri adım atacaktır. Bu da dolar endeksini gevşetip altın ve gümüşün üzerindeki baskıyı kaldıracaktır.
Sonuç olarak şu an yaşanan şey altının değerini kaybetmesi değil, savaşın getirdiği enflasyon dalgası yüzünden Fed'in faiz sopasını piyasaya çok sert göstermiş olmasıdır.
Jeopolitik toz bulutu tamamen dağılıp merkez bankalarının fiziki alımları kağıt üzerindeki satışları göğüslediğinde, metaller yeni ve daha sağlıklı bir temel üzerinden hareketine başlayacaktır.
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