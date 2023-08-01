Haftanın öne çıkan başlığı enflasyon

Bu hafta piyasaların gündemi sakin, içeride Perşembe günü açıklanacak enflasyon rakamları en önemli başlık iken, dışarıda aynı gün İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararı takip edilecek.

Haziran ayı TÜFE rakamı aylık bazda %3,92 oranında piyasa beklentilerinin bir miktar altında artış kaydederken, yıllık TÜFE baz etkisiyle %39,59 seviyesinden %38,21 seviyesine gerilemişti. Seçimlerin ardından döviz kurunda yaşanan yükselişler, ücret ayarlamaları ile ÖTV ve KDV oranlarındaki artışların etkisiyle temmuz ayından itibaren enflasyon eğiliminin yeniden yükselişe geçeceğini öngörülüyor.

Piyasadaki medyan beklentiler temmuz ayında TÜFE’nin aylık bazda %9,20 oranında artış kaydedeceği ve yıllık TÜFE’nin %38,21 seviyesinden %47,44 seviyesine yükseleceği yönünde şekilleniyor. Bu civarda bir artış beklentisinin büyük oranlarda fiyatlara girdiğini düşünüyoruz. Beklentilerden sapma olacak olur ise bunun etkileri takip edilebilir. Son toplantısında 50 baz puan faiz artırımına giden BoE’nin son açıklanan enflasyon verisinin beklentilerden daha iyi gelmesinin ardından temmuz ayı toplantısında 25 baz puan faiz artırımına gitmesi öngörülüyor.

TCMB Başkanı Hafize Gaye ERKAN geçtiğimiz hafta enflasyon raporu sunumunda “Çalışmalarını başlattığımız ve bir süre sonra açıklayacağımız üzere, Türk lirası tasarruf enstrümanlarını çeşitlendirecek ve sermaye piyasalarının derinleşmesini destekleyeceğiz” ifadesini kullanmıştı.

Türkiye’de özellikle bireylerin döviz eğilimlerinin temel sebebi enflasyona karşı korunmak olduğu için yeni ürünün bu kaygıyı azaltacak şekilde dizayn edilmesi gerçek manada bir liralaşmaya hizmet edebilir. Ürünün diğer sermaye piyasası ürünleri üzerindeki etkisini ise ürün netleştikten sonra değerlendirmek gerekir. Sermaye piyasaların derinleşmesi ise mevcut ürünlere verilecek desteklerden ziyade bu tür yeni ve yenilikçi ürünlerin hayata geçirilmesi ile mümkün olacaktır.

CDS primlerinde düşüş eğiliminin açıklama ve devamında gerçekleşen atamalarla devam devam ettiğini gördük. Piyasalarda ise genel pozitif hava korundu. Bahsi geçen ürün açıklandığında varlık fiyatlarında özellikle de riskli grupta bir volatilite oluştuğunu görebiliriz. BIST 100 Endeksi’nde ise mayıs sonu başlayan yükselen kanalın üst bandı geçtiğimiz hafta başından beri test edilerek haftanın son günü bu kanalın üstüne çıkıldı. Bu kanalın üst bandı kabaca 7.000 civarında bulunuyor.

Bu haftaya da pozitif başlangıç yapan endeksin bu kanalın ve psikolojik 7.000 seviyesinin üzerinde tutunulup tutunulamadığını takip edeceğiz. Endeks 7.000 üzerinde tutunamaz ise düzeltme sertleşebilir, dikkatli olmakta fayda var.