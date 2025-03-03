Haksız/yıkıcı rekabete karşı ‘en büyük koz’…

Ticari etkinlik’ için bilgi alış­verişinin gerekli­liği, insanoğlunun varlığından bu ya­na biliniyor…

Örneğin, Mezo­potamya’da, “İn­şaatta çalışma karşılığında buğ­day verilecek” ha­berini, halka yay­mak için güvenilir, güzel söz­lü, hitabeti iyi, şiirsel ifadesi kuvvetli insanlar seçiliyor…

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‘Ekonomi haberciliğinin temeli sayılan’ bu haberci­ler, farklı coğrafyalarda, fark­lı toplumlarda, farklı tavırla­rı olsa da;

(İslamiyette dellâl/dallâl/ yol gösteren)/(Osmanlıda tellal) dönemlerinin medyası olarak nitelendiriliyor…

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Ekonomi haberciliğindeki sıçrama ise ‘sanayi devrimi’ ile yaşanıyor…

İhtiyaç büyüyor ve 1888’de İngiltere’de Financial Times, 1889’da da ABD’de Wall Stre­et Journal gibi köklü ekono­mi gazeteleri doğuyor…

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Türkiye’de ise 24 Ocak 1980 kararları:

Ekonomi haberciliğindeki gelişimi hızlandırıyor…

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2 Mart 1981 tarihinde Ne­zih Demirkent, Dünya Gaze­tesi’ni ekonomi gazetesine dönüştürerek, Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor…

Gazetenin ‘abone ve abo­neye dağıtım’ modelini geliş­tirmesi ise farklı ‘bir ilk’ ola­rak tarihe geçiyor…

Yıkıcı rekabete nasıl dayanılır?

Kuraldır; rekabet edebil­melidir üreticiler/şirketler/ ülkeler:

Bir yanda, finansal olarak güçlü rakipler…

Bir yanda, kural tanıma­dan, ‘haksız rekabet’ araçla­rını kullanan ve rekabet ede­bilirliğini kısıtlayan/baskı­layan rakipler…

Diğer yanda, rasyonel ol­mayan uygulamalar ve dışsal nedenler sayesinde yaşanan krizler…

Yanında, ‘furya’, ‘o yaptı, ben de yaparım/yapabilirim/ yapmalıyım’ gibi kültürler...

Ve bu sayede buharlaşan ‘rasyonel planlamalar’…

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Bir üretici/şirket/kurum/ ülke bu engelleri nasıl aşar?

Ve 10, 20, 30, 40; hatta 45 yıl nasıl yaşar?

Okurun güven ve desteği ‘en büyük güç’…

Tarafsız, bağımsız, ‘Anado­lu’da ki iş dünyasının en kü­çük sorununu dahi kamuo­yuyla paylaşma arzusu’ ile sorgulayan, soruşturan ve analiz eden haberciliği saye­sinde ‘okurunun desteği ve güveninden’ aldığı güçle ga­zeteniz DÜNYA bugün 45 ya­şında…

Ben de şahitlik ettim, üni­versitenin (Hacettepe İk­tisat) ilk yılında çalışmaya başladığım “gazetemin”, son 30 yılına…

Haksız rekabete karşı en büyük koz…

Nezih Demirkent’in, çalış­mak isteyen herkese, tecrü­besizliğine, yaşına, okuluna, çalışma saatlerine bakmadan imkan tanıması:

Yüzlerce arkadaşım gibi, benim de gazetecilikten öte, ekonomiyi, ülkenin/dünya­nın sorunlarını, çözüm için uygulanabilecek başarı mo­dellerini, yanlış/doğru poli­tikaları yaşayarak/yaparak/ görerek öğrenebilmemin önünü açmıştı...

21 yaşında, henüz öğren­ciyken, dönemin başbakanı­na/bakanlarına iş dünyasını zora sokan/sokabilecek poli­tikalar ile ilgili sorular sora­biliyordum ve Nezih Demir­kent’e göre mesleğin zirve­sindeydim…

Sürekli tekrarlardı çünkü Demirkent, “‘Bizim mesleğin zirvesi muhabirliktir”…

VELHASIL

Öğrenciyken stajyer olarak başlayan, hatta DÜNYA Ga­zetesi dağıtımı yapan, o yolla gazete okuma alışkanlığı ka­zanan, abone ile ilişkiler ku­rup haberciliği ve takibini te­melden öğrenen ve bu sayede kendini geliştirip ‘bölge/ ha­ber müdürü/ temsilcisi’ olan onlarca arkadaşımız var…

Odalar, bürokrasi, bakan­lık, siyasi partiler, başbakan­lık muhabirliği yapıp Ana­dolu’nun çeşitli illerinde de­neyim kazanıp, büyükşehir temsilciliklerimizin yöne­ticiliğine atanan da onlarca arkadaşımız var… Muhabir­lik/sektörel haberler yapa­rak Editör/Yazı İşleri/Haber Müdürü olan da onlarca ar­kadaşımız var…

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Kısacası, temel alanlarda çalışmadan, başarı sağlama­dan, liyakat/ehliyet eksiği ile sorumluluk verilen/üst­lenen kişi sayısı bir elin par­maklarını geçmemişti DÜN­YA’da, şahitlik ettiğim son 30 yılda… Yeni bir fikir; o fikri geliştirme çabası; tarafsız­lıktan ayrılmama gibi ilke­lerle ‘doğru veri/haber ihti­yacını’ karşılayabilme fark­lılığı ve bu sayede kazanılan ‘okuyucu güveni’ de yıkıcı rekabete rağmen 45 yıl ayak­ta kalabilmenin formülleri arasında…

TEŞEKKÜR…

Nezih Demirkent oku­lunda yetenek geliştiren, DÜNYA’yı ailesinin fer­di görüp/sahiplenen ve okuyucularına en nite­likli/doğru bilgiyi verme­ye çabalayan İstanbul ve Anadolu’daki arkadaşla­rıma; Bu kültürün devamı­nı sağlayan Didem Demir­kent’e; DÜNYA’nın yola ilk günkü ilkeleri, heyecanı ve daha güçlü hedefleriyle devam etmesi için elini ta­şın altına koyan DÜNYA Gazetesi İmtiyaz Sahibi Umut Güner’e; Ve tabi ki gelişmemize ve daha iyi ol­mak için gösterdiğimiz ça­baya ‘destek/omuz veren’, ‘kıymetli okuyucularımı­za’ teşekkür ediyor;

DÜNYA’ya, ‘doğru/nite­likli haber ihtiyacını’ aynı ilkelerle karşılayacağı nice yıllar diliyorum…