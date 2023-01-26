Halka arzlarda kripto para izleri

Borsa İstanbul’da son yapılan halka arzlarda resmen talep patlaması yaşanıyor. Halka arz edilen hisselerin ilk işlem gününden itibaren ‘tavan tavan’ gitmesi sadece arz kovalayan bir yatırımcı kitlesi oluşmasına neden oldu. Peki halka arzlara olan bu yatırımcı ilgisi ne kadar sürecek? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli?

Son dönemde Borsa İstanbul’a olan ilgi herkesin malumu. Yüksek enflasyonist ortamda faiz indirimleri nedeniyle sabit getirili enstrümanların cazibesini yitirmesi tasarruf sahiplerini yeni arayışlara itmişti. Geride bıraktığımız yıl hem döviz hem de Kur Korumalı dahil mevduat ürünleri yatırımcılarına enflasyonun altında getiri sundu. Ayrıca geçen yıl yine yatırımcısını büyük hayal kırıklığına uğratan kripto para piyasasından da Borsa İstanbul’a kayışların olduğu söylenenler arasında. Tüm bu gelişmeler birleşince Borsa İstanbul’a 2022 yılında 1.5 milyona yakın yeni yatırımcı geldi.

Şirketler için de fırsat

Borsaya yönelik yeni yatırımcı akınında halka arzların payı da göz ardı edilemez. Borsa İstanbul’da geçen yıl 40 halka arz gerçekleştirildi. Halka arzlara şirketler açısından bakarsak uygun bir konjonktürün hakim olduğu söylenebilir. Her ne kadar faiz indirimleri yapılsa da kurumların krediye erişiminde sorunlar yaşandığı, hatta erişim imkanına kavuşanlara sunulan maliyetlerin yüksekliğine dikkat çekiliyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda finansman ihtiyacı duyan şirketlerin düşük maliyetle daha kurumsal bir yapıya dönüşmeleri için halka arzlar büyük bir fırsat. Geçen yıl yapılan halka arzlardan şirketler 19 milyar TL civarında bir kaynağa sahip oldu. Yatırımcıların yoğun ilgisi halka arzların başarısız olmasının da önüne geçiyor. Peki yatırımcılar neden halka arzlara bu kadar ilgi gösteriyor?

Coin için sabahlayan vardı

Halka arzlara yönelik ilgi bana kripto para piyasalarında geçmiş boğa sezonun yapılan token/coin ön satışlarını hatırlatıyor. Ön satış sonrasında işlem görmeye başlayan kripto paralar ilk işlem gününden itibaren hızla yükselince yatırımcıların ön satışlara ilgili patlamıştı. Birçok kişi projelerin ön satışlarından coin alma yarışına girmişti. Satılan coinlerin miktarının düşük olması ve az kişiye veriliyor olması ön satışları kovalayan çok sayıda Türk yatırımcının sabahlamasına neden olmuştu. Çünkü bazı ön satışlar Türkiye saatiyle gece yarısından sonra gerçekleştiriliyordu. Neyse gelelim borsadaki halka arzlarla olan benzerliğine… Coin ön satışında olduğu gibi borsadaki halka arzlarda da yatırımcıların hissesini almak istedikleri şirketleri pek araştırdıkları ve mali tablolarını inceledikleri söylenemez. Halka arz edilen hisselerin ilk işlem gününden itibaren ‘tavan tavan’ giderek yüksek getiri sunmaları yatırımcıların gözünü karartmış gibi. Örneğin son yapılan Söke Un halka arzına yatırımcılardan 100 katı aşan talep geldi.

Halka arz yatırımcısı oluştu

Borsadaki olumlu seyir devam ettiği sürece halka arzlara da ilgi güçlü kalmaya devam edebilir. Çünkü sadece halka arzlarla ilgilenen bir yatırımcı kitlesi de oluşmuş durumda. Halka arzlarda talep edilen miktarın çok altında bir hisseye sahip olan yatırımcı, elindeki parayla bir sonraki halka arza koşuyor. Böyle olunca da halka arz hisselerin çok çok üzerinde talepler oluşuyor. Ama bu trend sonsuza kadar sürdürülemez. Borsanın sürekli yükselemeyeceği gibi halka arzlara da ilgi azalacaktır. Borsada yönün aşağıya dönmesi ve düşüş trendinin başlaması yatırımcıların halka arzlara temkinli yaklaşmasına neden olacaktır. Diğer taraftan halka arz tarihlerinin çakışması da yine arzlara yeterli talebin gelmemesine ya da ilk işlem gününden itibaren düşüşlerin yaşanması arz yatırımcısının kafasında soru işaretlerine neden olabilir. Kısaca ister halka arzdan olsun ister spot piyasadan olsun bir hisse senedi alacaksanız şirketin mali durumunu, büyüme hikayesini, hisse fiyatını, rasyolarının sektörüne göre durumunu incelemek yararınıza olacaktır.