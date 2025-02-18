Halkbank'tan 250 bin kadın girişimciye 82 milyar liralık finansman

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın ödül töreni dün gerçekleştirildi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 8 Mart 2021'den bu yana yaklaşık 250 bin kadın girişimciye 82 milyar lira finansman desteği sağladıklarını söyledi.

Bu yıl dördüncüsü düzen­lenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın ödül töreni, Cumhurbaşkanı Re­cep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emi­ne Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Aile ve Sosyal Hizmetler Baka­nı Mahinur Özdemir Göktaş ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın katı­lımıyla İstanbul'da gerçekleş­tirildi.

Törende konuşan Halk­bank Genel Müdürü Arslan, 2021 yılında çıktıkları bu yolda kadınların ekonomik hayata ak­tif biçimde katılmalarına destek olmayı, ülkede kadın girişimci­liğini artırmayı ve Türkiye'nin kalkınma hamlesine katkıda bu­lunmayı kendilerine ilke edin­diklerini ifade etti. Osman Ars­lan, "Kadın Girişimci Kredi Des­tek Paketi ile 8 Mart 2021'den bu yana yaklaşık 250 bin kadın gi­rişimciye 82 milyar lira finans­man desteği sağladık" dedi.

Kadın girişimcilere verilen desteğin yüzde 40'ı bizden

Osman Arslan, Halkbank ola­rak ülkenin ekonomik ve sos­yal kalkınma hedefleri çerçeve­sinde kadınların iş dünyasında daha etkin ve başarılı olmala­rını tüm güçleriyle destekle­diklerini kaydederek, şöyle de­vam etti: "Kadın girişimcilere sunulan finansal desteklerin yüzde 40'ını tek başımıza sağ­layarak, bu alandaki liderliği­mizi sürdürmekteyiz.

Projemiz kapsamında hayata geçirdiği­miz Kadın Girişimci Kredi Des­tek Paketi ile 8 Mart 2021'den bu yana yaklaşık 250 bin kadın girişimciye 82 milyar lira fi­nansman desteği sağladık. Gi­rişimci kadınlarımıza özel ola­rak oluşturduğumuz 'MasterC­lass Marka Eğitim Programı' bu yıl da önemli bir görev üst­lenmiş bulunmaktadır. Yarış­mamızda ilk 100 arasında yer alan girişimci kadınlar, birbi­rinden değerli mentörlerimiz ve gönüllü danışmanlık veren jüri üyelerimizle birlikte son derece verimli üç gün geçirdi­ler. Yarışmacılar, marka oluştu­rulmasından sürdürülebilirli­ğe, online ticaretten pazarlama tekniklerine kadar pek çok ko­nuda değerli bilgiler edindiler."

Arslan, Halkbank ailesi olarak 'Aile Yılı'nda bütün imkanlarıy­la kadın girişimcilerin yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti.

"Türkler pek çok Avrupa ülkesini geride bırakıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk kadınlarının bilimde ve teknolojide, girişimcilikte pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktığını belirtti. Türk kadınlarının bilimde ve teknolojide, girişimcilikte pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktığını belirten Kacır, "Öğretim üyelerimizin yüzde 47'sini oluşturan 86 bin kadın bilim insanımız, AR-GE ve inovasyon kültürümüzün gelişiminde öncü rol üstleniyor" diye konuştu. Kadınların bilim ve teknolojide daha da fazla yer almasını sağlamak ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini bildiren Kacır, "8.5 milyon avro bütçeli imalat sanayisinde kadın istihdamını güçlendirilmesine yönelik projeler yürütüyoruz."

“800 binden fazla kadına ulaştık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla sivil toplum kuruluşlarımızla sıkı temastayız. İşbirliklerimizi güçlendirmenin kadınların ekonomik hayata katılımını artırmada kritik rol oynuyor. Birlikte daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir geleceği inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Göktaş, finansal okuryazarlığı güçlendiren eğitimlerle bugüne kadar 800 binden fazla kadına ulaştıklarını dile getirerek, "2025 Aile Yılı'nda tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya, kadını ve aileyi güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"2028'de istihdamın %36,2'ye ulaşmasını hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın kabuk değiştirdiği dönemler olduğunu, içinde yaşanılan çağın da böyle bir değişim ve dönüşüm çağı olduğunu anımsattı. Erdoğan, "Yeni bir gelecek yazılıyor ve ülkeler, insanlığın ortak geleceğini tasarlamak için yarışıyorlar. Bu yarışta, kadınların, ekonomik kalkınmada önemli aktörler olduğu ülkeler, ipi göğüslüyorlar. Türkiye, kadınların her dönemde, sosyal ve kamusal alanda varlık gösterdiği, çok özel bir tarihe sahiptir. Türk kadınının girişimci ruhunun kökleri, 13. yüzyıla kadar uzanır. Anadolu'da kadınlar, teşkilatlanmış, sosyal ve ekonomik hayata katılmış, 'dünya kadın tarihinin' parlayan yıldızları olmuşlardır" diye konuştu.

Kadınların hak arayışlarında, vatan savunmasında, toplumsal yaraları sarmada hep ön saflarda yer aldığını dile getiren Erdoğan, "Biz, kadınlarımızın nasıl emsalsiz bir güç olduğunun farkında olan ve bu gerçeğe hürmet eden bir ülkeyiz. Ekonomiden sanayiye, spordan sanata, siyasetten akademiye, geldiğimiz her noktada kadınlarımızın alın teri var. Hükümetimiz, ilk günden bu yana, kadınların her alanda yücelmesi için örnek politikalar geliştirmiştir. Kadın istihdamının artmasını teşvik etmiştir. TÜİK verilerine göre, 2014 yılında yüzde 26'larda olan kadın istihdam oranı, 2024 Aralık ayı itibarıyla, yüzde 31,6'ya yükselmiştir. 2028 yılında, bu oranı yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu hedefi hep birlikte başaracağız" dedi.

Kadın istihdamını artık kadın liderliği ile birlikte düşünmek zorunda olduklarını belirten Erdoğan, bugün dünyanın kadın liderliğinin önemini tartıştığını, bu konu üzerine araştırmalar yaptığını söyledi. "İş ve aile, kadınların, arasında seçim yapması gereken bir yol ayrımı olmamalı" diyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettiğini hatırlatarak, "Aile, toplumumuzun ruhu ve lokomotifidir. Dirayetli, ferasetli ve kuvvetli bir toplum oluşumuzun temelinde, sağlam kökleri olan aile müessesemiz vardır. 'Aile Yılı'nın, iş dünyası için de önemli bir hatırlatıcı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Girişimciler ödüllerine kavuştu

Yarışmada, "Yılın Üreten Kadın Girişimcisi Kategorisi"nde ödülü, Bebüş Kids'ten Zahide Arı, "Yükselen Yıldız Kategorisi"nde ise MorMaker'dan Nurdeniz Erdoğan aldı. "Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci Kategorisi"nde ise Toffu’dan Işıl Melisa Işık, "Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Kategorisi"nde Werover’den Zeynep Balca Yılmaz ödüle layık görüldü. "Kadın Kooperatifi Kategorisi"nde ödül, Lilyana Kadın Kooperatifi'nden Ümmühan Keskin'in oldu. Türkiye'nin önde gelen yazarlarından Alev Alatlı'nın anısını yaşatmak üzere "Alev Alatlı Özel Ödülü" de tasarımcı Gönül Paksoy'a verildi.