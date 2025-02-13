Hani iddiasız hedef oksimorondu?
Bir enflasyon raporunu daha geride bıraktık. Biliyorsunuz yılda 4 kere enflasyon raporu yayımlanıyor ve raporun sunumunun ardından Merkez Bankası Başkan ve Başkan Yardımcıları da soruları yanıtlıyor. Ben de her rapordan sonra önemli gördüğüm yerleri sizle paylaşmaya çalışıyorum.
Dikkat ettiğimiz en önemli konulardan biri de Merkez Bankası’nın yıl sonuna ilişkin yaptığı tahminde bir değişiklik olup olmadığı. Genelde raporlarda yukarı tahmin değişiklikleri görüyoruz. Bu da hem enflasyonla mücadelenin iyi gitmediğinin hem de tahminlerin iyi yapılmadığının bir göstergesi. Ama bu yılki gibi daha yılın ikinci ayından yıl sonuna ilişkin tahmin değişikliği çok alışık olduğumuz bir durum değil.
Merkez Bankası henüz 3 ay önce yayımladığı 2024 - 4. enflasyon raporunda 2025 yıl sonu tahminini %21 olarak belirlemişti. Biraz daha geri gidersek ağustosta yayımladığı raporda bu tahmin %14’tü. Hatta bir sonraki ay yayımlanan OVP’de 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %17.5’tu. Şimdiyse tahmin orta noktası %24’e yükseltildi. Eskiden, kurun serbest bir şekilde hareket ettiği zamanlarda, orta vadeli program yıl sonu tahminleri yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra kurda yukarı yönlü bir atak olurdu ve program tahminlerinin çoğu boşa düşerdi.
Şimdiyse kur kontrol edildiği için orada problem yok ama bu sefer de enflasyon tahmini çok sapmış durumda. Bakmayın siz tahmin orta noktasının %24 olduğuna bandın üstü %29. %29 yıl sonu enflasyonu gelirse ne ala. Zaten hem Mehmet Şimşek’in hem de Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarından “İnşallah bu enflasyon %30’u geçmez!” alt mesajını her fırsatta alabiliyoruz. %17.5 tahminle programa konan bir enflasyonun iyi ihtimalle %30’lar civarında geleceğinin daha yılın başından belli olması o programa olan inancı da haliyle sorgulatıyor.
İki ayrı görüş
Dönelim tahminin güncellenmesinin doğru olup olmadığı meselesine. İki ayrı görüş var bu konuda. Merkez Bankası’nın tahmini güncelleyerek gerçekçi bir taraftan meseleye yaklaştığını ve bunun olumlu bir adım olduğunu düşünenler bir tarafta yer alıyor. Diğer taraftaysa daha ilk rapordan, henüz yılın ikinci ayı bitmemişken tahmin güncellemenin yanlış olduğunu ve bunun enflasyonla mücadeleye zarar vereceğini düşünenler var. Ben ikinci tarafta yer alıyorum. Aslında Merkez Bankası raporunda bu güncellemeyi kendisine bağlı olmayan şartlardan dolayı gerçekleştirdiğini onun için tahmin güncellemesinin para politika duruşunda herhangi bir değişikliğe sebep olmayacağını belirtiyor ama gel gör ki Türkiye’de yaşıyoruz ve ülkemizde enflasyonun en önemli belirleyicilerinden biri çıpalanamayan beklentiler.
Zaten programa olan güven pamuk ipliğine bağlı, açıklanan enflasyonun doğruluğuna ilişkin şüpheler had safhada, hanehalkı enflasyon beklentileri resmi tahminin 2-3 katı seviyesinde, bir de bu durumda sürekli yukarı revize edilen tahminlerle kitleleri nasıl ikna edebilirsiniz ki?
Cevdet Akçay’ın açıklamaları
8 Şubat 2024 tarihini hatırlayalım. 2024 ilk enflasyon raporu sunumu. Merkez Bankası’nın enflasyon yıl sonu tahmini %36 ve şimdiki gibi ocak enflasyonu çok yüksek gelmiş. Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay bir sorunun sorulmamasına şaşırıyor ve soruyu kendi sorup cevaplıyor. Soru da şu; “Neden yıl sonu tahmininiz %36’yı yukarı revize etmediniz?” Sonra da diyor ki “Merkez Bankası’nın %36 hedefi iddialıdır, iddialı da olmalıdır, iddiasız hedef koyan Merkez Bankası oksimorondur.” Kaderin cilvesine bakın aynı Merkez Bankası yönetimi tam bir yıl sonra yıl sonu hedefini ilk toplantıdan revize ediyor. Bu tahmin revizyonunda tam bir fikir birliği var mıydı? sorusu da orta yerde duruyor.