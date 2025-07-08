Hayaller IS-LM gerçekler BLS
Hicks–Hansen IS-LM Modeli, yatırım ve tasarruflar ile para arzı ve likidite arasındaki dengesizlik durumunu ifade eder ancak artık “Phillips Eğrisi, Merkez Bankası bağımsızlığı, enflasyon faizin sebebidir, para arzı artışı enflasyonun sebebidir” gibi güncelliğini yitirmiş bir makro kalemdir. Fakat yazımızın konusu o değil. BLS yani Bureau of Labor Statistics.
2020 pandemisi sonrası tedarik zincirlerindeki sorunlar, Rusya-Ukrayna Savaşı ile enerji şokları dünyada önce arz, sonra maliyet enflasyonunu nirvanaya çıkardı. Bunu fırsat bilenler ile kar güdümlü enflasyon gündeme geldi. IMF’ten, Fed ve ECB’ye raporlarında kabul etmeyeni yok. Son olarak Bernanke ve Blanchard makalesi teyit etti (American Economic Journal: Macroeconomics, Vol.17, July 2025). Aynı Bernanke’nin (vd., 2004) arz ve enerji şoklarında politika faizinin enflasyona bir faydası olmayacağını çok yazdık.
Trump “To late Powell” diyor. Yılbaşından beri yüzde 11 değer kaybeden dolarla liyakatini sorguladığı Fed başkanına, dünya merkez bankaları politika faizlerinin yer aldığı notla “Jerome You are, as usual, Too Late” yazdı ve faizi düşürmesi için yine çağrı yaptı. Fed daha önce de enflasyona karşı “önce olmaz, sonra kalıcı olmaz, sonra geçici” demiş ve faiz artışında geç kaldı diye eleştirilmişti.
ABD’de enflasyonun enerji ve emtia fiyatlarının sönmesi ile stratejik petrol rezervlerinin tarihi en düşük seviyeye kadar kullanılması sayesinde düştüğünü yine burada yazmıştık, zaten BLS sayfasından da görülebilir. Yani 1980-81 Volcker Adımı gibi faiz artışı değil arz artışı enflasyonu söndürdü. Trump ise gerek bütçe açığındaki rekor katkısı gerekse ekonomiyi canlandıramaması nedeni ile Fed başkanını değiştirmek istiyor.
BLS etkisi
Enflasyon sadece enerji sayesinde mi düştü? BLS burada devreye giriyor. 1997 sonrasında BLS enflasyon hesaplama metodolojisinde birçok değişiklik yaptı. Geometrik ortalama, alternatif endeks, zincirleme endeksi, konut kirası hesabı değişikliği (ki hizmet enflasyonunda en önemlilerinden biri), 2023 Ocak itibarı ile tüketim ağırlıklarının 2 yıl yerine yıllık hesaplanması gibi.
1997 öncesi yöntem ile hesaplansa bugün ABD enflasyonu yüzde 10 civarında daha yukarıda kalıyor. 1997 Ocağındaki 100 dolar bugün BLS enflasyon hesaplayıcısına göre 202 dolar. Aslında 222 dolar olmalı yani.
Eyaletler bazında değişse de bu şu demek: ABD’de sokaktaki vatandaşın hissettiği enflasyon ile kâğıt üzerinde yıllar içinde yüzde 10 fazla fark var. Gıda enflasyonunda 2022 genelinde resmi yüzde 10, ürün grubu bazında yüzde 30’ların üstüne çıkan ABD’de, yumurta (enflasyonu) sorununu Türkiye’de ilk burada yazmıştık. Ki Trump sonrası ihracatla çözen yine biz olduk.
“Yüzde 8 ve yüzde 80 enflasyonda, artış oranı ve hızı nedeni ile hissedilen aynıdır” dediğimizde ana akımda “işi bilmiyorlar” denmişti. Elmayı taneyle alan bir toplumda, McDonald’s satışları düştüğü için ulaşılabilir olsun diye 5 dolarlık menü çıkardı, hatırlatalım. Yani kimin ekonomiyi gerçekten bilip bilmediği, aynı ana akımın o dönemde iddia ettiği faiz artışının faydalarının 2 sene sonraki gerçek makro verilerinden, zaten herkes için berrak olmalı.
Düşmek ya da düşememek
BLS’in enflasyondaki etkisinden önce “dual mandate” ile istihdam verileri için hatırlatma yapalım. Nisan 2024-25 arasında yıllık yaklaşık 600 bin kişi istihdamda (2009’dan bu yana en büyük sapma) daha fazla göründü ve BLS Ağustos 2024’de 818 bin kişiyi öngörüsünde düşürdü. Aylık sapma ABD seçimine doğru artıp zirveyi görürken, işgücü istatistiklerinde genelde binde 1 revizyon olurken, Mart 2024’de binde 4 ile rekor kırılmış (William W. Beach, epicforAmerica.org; Handwerker, congress.gov).
BLS’in bütçedeki kesintiler ve personel eksikliği nedeni ile anket ve istatistik çalışmalarında ve enflasyon verisinde yeterince doğruyu yansıtamadığı güncel tartışma konusu (Grossman, WSJ, 2025; Horsley, NPR, 2025).
Eğer BLS enflasyon (sabit sepet) ve istihdam verileri gerçeği yansıt(a)mıyorsa, başta Fed, para ve maliye politikalarında doğru karar verilmiş (Roth, 2024) veya Fed hedef faiz oranını ayarlamayarak piyasaları manipüle etmiş midir (Kesici – Cutsinger, gisreportonline, 2024) veya BLS verileri ile istemese de kararlarında yanılmış ve piyasaları yanıltmış mıdır? Ya IS-LM?