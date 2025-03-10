Hazine’den rekor nakit açığı

Merkezi yönetim büt­çesinin en büyük bölümünü oluş­turan “genel bütçe”nin nakit bazda gelir ve gider farkını ifa­de eden Hazine nakit dengesi, kısa şubat ayında 397,6 milyar lira ile rekor düzeyde açık ver­di. Yılın ilk iki ayındaki açık 600 milyar lirayı aştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Mart Pazartesi günü açık­lanacak merkezi yönetim büt­çe gerçekleşmeleri için öncü gösterge niteliğindeki Hazine nakit dengesinde şubat ayı so­nuçlarını açıkladı. Buna göre Hazine şubat ayında nakit baz­da 693 milyar 186,6 milyon lira gelir elde ederken, 1 trilyon 97 milyar 288,9 milyon lira harca­ma yaptı. Geçen yılın aynı ayı­na göre artış gelirlerde yüzde 24,1, giderlerde ise yüzde 44,2 oldu.

Geçen yılın şubat ayında sadece 217,2 milyon lira olan özelleştirme ve 4,5 G lisans be­deli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satışı kaynaklı fon gelirleri bu yıl aynı ayda yüzde 2.893’lük bir artışla 6,5 milyar liraya ulaştı. Şubat ayının son iş gününde bankalar aracılı­ğıyla tahsil edilen vergilerin de 90 milyar TL’si, tahsilat proto­kolleri gereğince mart ayı Ha­zine hesaplarına yansıdı.

Hazine’nin şubat ayında na­kit bazda giderlerinin ise 1 tril­yon 958 milyar 56,8 milyon li­ra ile geçen yıla göre yüzde 37,1 artan faiz dışı harcamalar oluştururken, faiz ödemeleri yüzde 153,3 artışla 238 milyar 232,7 milyon liraya ulaştı.

Tarihi en yüksek “şubat” açığı

Bu gelişmelerle, merkezi yönetim bütçesinin en büyük bölümünü oluşturan genel bütçenin nakit olarak tahsil edilmiş gelirleri ve özelleş­tirme ve fon gelirlerinin top­lamı ile nakit olarak ödenmiş giderleri arasındaki farkı ifa­de eden Hazine nakit denge­sinde, şubat ayında 397 milyar 602,3 milyon liralık bir açık oluştu. Söz konusu açık, geçen yılın aynı ayına göre 96,8 ora­nıyla yaklaşık bir kat büyüdü.

Hazine nakit dengesinin, aylık bazda şu ana kadarki en yüksek ikinci, şubat ayla­rı itibarıyla ise en yüksek dü­zeyde açık verdiği belirlen­di. Bundan önce en yüksek aylık nakit açığı, 430 milyar 739,4 milyon lira ile Haziran 2024’te verilmişti.

İki aylık açık 602,6 milyar TL

Hazine nakit dengesi ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 1,8 artışla 208 milyar 15 milyon TL açık vermişti. Şubatla birlikte iki aylık açık 602 milyar 620,3 milyon liraya ulaştı. Geçen yı­lın aynı dönemine göre Hazi­ne nakit açığında yüzde 49,4 oranında bir büyüme yaşandı.

Ocak-şubat döneminde Ha­zine nakit gelirleri 38,1 artışla 1 trilyon 637 milyar 598,3 mil­yon, giderleri ise yüzde 41,5 artışla 2 trilyon 249 milyar 870,5 milyon liraya ulaştı. Bu yıl iki ayın toplamında özel­leştirme ve 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satışı kaynaklı fon gelir­leri de yüzde 1,802,7’lik artışla 9 milyar 652 milyon lira oldu.

İki aydaki toplam nakit gi­derlerin 1 trilyon 958 milyar 56,8 milyon lirasını faiz dışı harcamalar, 291 milyar 813,7 milyon lirasını ise faiz öde­meleri oluşturdu. Geçen yı­lın eş dönemine göre faiz dı­şı giderlerdeki yüzde 37,1’lik artışa karşılık, faiz ödemele­rindeki artış yüzde 80,3’ü bul­du. İki aylık giderlerde en bü­yük artış faiz ödemelerinden kaynaklanırken, faiz dışı açık da yüzde 32,3 büyüyerek 320 milyar 458,6 milyon lira oldu.

Net iç borçlanmada yüzde 127 artış

Ocak-şubat döneminde ve­rilen nakit açığının büyük bö­lümü iç borçlanma yoluyla fi­nanse edildi. Hazine iki ayda 102 milyar 316,9 milyon lira­lık iç borç geri ödemesi ger­çekleştirirken, 545 milyar

754 milyon liralık yeni borç­lanmaya gitti. Böylece Hazi­ne’nin net iç borçlanması ge­çen yılın aynı ayına göre yüz­de 127,1 artışla 443 milyar 439,4 milyon lirayı buldu.

Dış borçlarda ise iki ayda 109 milyar 168,4 milyon lira­lık geri ödeme gerçekleştiren Hazine, 92 milyar 887,2 mil­yon lira ile bunun altında bir yeni dış borç kullanımı ger­çekleştirebildi ve böylece 16 milyar 281,2 milyon lira ile net ödeyici oldu.

Ocak-şubat döneminde Ta­sarruf Mevduatı Sigorta Fo­nu’ndan (TMSF) 63,7 milyon liralık aktarım ve 78,6 mil­yon liralık da devirli-garanti­li borç geri dönüşü kaydeden Hazine, nakit açığının kalan kısmını ise kasadan karşıladı. İki ayda 175 milyar 319,7 mil­yon liralık kasa-banka kulla­nımına giden Hazine, bunun 25 milyar 160,4 milyon lirası­nı kur farklarından karşıladı­ğı için kasa bakiyesi net ola­rak 150 milyar 159,3 milyon li­ra azaldı.

Şubat kısa- açık büyük

Mali açıdan kamu kesimi; merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumları, yerel yönetimler ve KİT’ler olmak üzere dört kesimden oluşuyor. Genel bütçeye dahil idareler, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar, merkezi yönetimi oluşturuyor.

Hazine nakit dengesi merkezi bütçenin en büyük bölümünü oluşturan genel bütçenin gelirleri ve giderleri arasındaki farkı gösteriyor. Bütçe nakit dengesi ile Hazine nakit dengesi arasında fark küçük olduğu için, Hazine nakit gerçekleşmelerindeki seyir, büyük oranda bütçe açığının seyrini yansıtıyor.

Buna göre açıklanan şubat ayı Hazine nakit dengesi verileri, 17 Mart’ta açıklanacak şubat ayı ve iki aylık Merkezi Yönetim Bütçe verileri için öncü niteliği taşıyor. Şubat ayında rekor düzeyde gelen Hazine nakit açığı, merkezi yönetim bütçe açığının da yüksek düzeyde geleceğinin işaretini veriyor.

Geçen yılın ilk iki ayında 403,5 milyar lira olan Hazine nakit açığı, yılın tümünde 2 trilyon 93 milyar liraya ulaşmıştı. 2024’ün ocak-şubat döneminde 242,2 milyar lira olan faiz dışı nakit açığı da yılın tümünde 930,4 milyar lira ile rekor bir düzeye yükselmişti.