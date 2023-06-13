Henkel, Şanghay’da Ar-Ge Merkezi kuracak

Henkel, ABD Bridgewater’de bulunan Ar-Ge merkezinin benzerini Şanghay’da da inşa edecek. Henkel CEO'su Carsten Knobel, yıl sonuna kadar küresel inovasyon merkezleri konseptini daha da genişleteceklerini ve Şanghay tesisini açacaklarını söyledi.

145 yıldır saç bakım ürünleri ve çamaşır deterjanlarının yanı sıra yapıştırıcılar, sızdırmazlık ürünleri ve fonksiyonel kaplamalar üretimi gerçekleştiren Henkel, son yıllarda ise teknolojik ürünlere yönelen ve yaklaşık 2 bin 500 mühendis ile müşterilerin küresel, bölgesel ve yerel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler geliştiriyor.

Henkel, ABD Bridgewater’de bulunan Ar-Ge merkezinin benzerini Şanghay’da inşa edecek. 30 ülkede 61 tesisle küresel bir Ar-Ge ağı işleten Henkel, 2023 yılı sonuna kadar, küresel inovasyon merkezleri konseptini daha da genişletecek ve Şanghay tesisini açacak.

İlk çeyrekte yüzde 6.6’lık büyüme

Henkel’in Düsseldorf ’taki merkezinde DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Knobel, “2023'ün ilk çeyreğinde Henkel, grup satışlarını yaklaşık 5,6 milyar euroya çıkardı. Yüzde 6,6'lık çok güçlü organik satış büyümesi, çift haneli fiyatlandırmadan kaynaklanırken, hacimler önceki yılın seviyesinin altındaydı. Nominal olarak satışlar yüzde 6.4 arttı” dedi.

Avrupa bölgesindeki organik satış büyümesinin ilk çeyrekte yüzde 4.2 olduğuna dikkat çeken Knobel, “IMEA bölgesinde satışlar organik olarak yüzde 27.8 arttı. Kuzey Amerika bölgesindeki satışları organik olarak yüzde 7.1 oranında artırdık. Latin Amerika bölgesi yüzde 17,6 oranında organik satış artışı kaydetti. Asya-Pasifik bölgesindeki organik satış gelişimi ise yüzde -4,8 oldu” şeklinde konuştu.

“Hisse geri alımı yaptık; Rusya fabrikamızı da devrettik”

Knobel, "Sürekli olarak zorlu bir pazar ortamına rağmen, yıla iyi bir başlangıç y aptık. Sermaye tahsis stratejisinin bir parçası olarak 2022'de ilk kez bir hisse geri alım programı başlatmıştık. Program 2023'ün ilk çeyreğinde başarıyla tamamlandı. 1 milyar euroluk toplam değeri olan hisseleri geri satın alındı. Ayrıca, geçen yıl Rusya’nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya'daki ticari faaliyetlerinden çıkma kararını açıklamıştık. İşlem tamamlandı ve 600 milyon euro bedelle fabrikayı devrettik” dedi.

“Enerjinin tamamını yenilenebilirden sağlayacağız”

Knobel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüketiciler, müşteriler, iş ortakları ve genel olarak toplumu yakından ilgilendiren üç ana konu için sonraki kilometre taşlarını belirledik. 2030 yılına kadar operasyonlarımızda iklim pozitif olma yolunda, üretimimizin karbon ayak izini azaltmayı planlıyoruz.

2025 yılına kadar tüketicilerimiz, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile birlikte 2010 baz yılına göre yüzde 65 oranında azaltıp 100 milyon ton CO 2 tasarrufu sağlıyoruz.

Ayrıca 2030 yılına kadar tedarik ettiğimiz elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyoruz. Henkel'in ambalajlarının yüzde 100'ü geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir olacak ve tüketici ürün ambalajlarımızda fosil bazlı işlenmemiş plastikleri yüzde 50 azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca 50 binden fazla çalışanımızdan yararlanarak 2030 yılına kadar dünya çapında 30 milyon kişinin hayatını iyileştireceğiz.”

“Yakıt verimliliğini artıracağız”

Endüstriyel müşterileri de hafif otomotiv tasarımlarına yönelik çözümlerle desteklediklerini söyleyen Henkel CEO'su Carsten Knobel, “Sıvı ses yalıtımı ve 3D güçlendirme teknolojilerinin yanı sıra çelik ve alüminyumu birleştirmek için metal yüzeyler için ön işlemleri içeriyor. Bu çözümler şasideki ağırlığın azaltılmasına katkıda bulunuyor ve yakıt verimliliğini artırıyor” dedi.

Knobel, “Şirket şu anda Düsseldorf İlham Merkezi içinde yeni bir Pil Uygulama Mühendisliği Merkezine yatırım yapıyor. Akü Uygulama Mühendisliği Merkezi, Henkel'in E-Mobilite uygulamaları için yenilik merkezi haline gelecek ve yeni nesil akü tasarımları ve malzemeleri konusunda OEM'ler ve Akü üreticileri ile uygulamalı işbirliğine olanak tanıyacak” dedi.

Yeni ürünlerle hayatı kolaylaştıracak

Henkel, baskılı antenler için özel olarak hazırlanmış yeni malzemeleri de pazara sunmaya hazırlanıyor. Şirket, çeşitli anten çözümleri için verimli 3D tampon baskıyı mümkün kılan oldukça iletken mürekkepler de geliştirdi. Yeni geliştirilen mürekkepler, doğrudan bir 3D yüzeye tampon olarak basılabiliyor.

Tam baskının, anten uygulamaları için verimlilik, tasarım esnekliği ve sürdürülebilirlik avantajlarının kanıtlandığını ifade eden yetkililer, TecaPrints uzmanlığıyla birlikte yeni malzemelerin, örneğin akıllı telefon muhafazalarında veya diğer 3D şekilli cihazlarda entegre antenler için yenilikçi basılı elektronik çözümler sağladığını ve tampon baskı teknolojisinin, müşterinin daha fazla minyatürleştirme veya artan işlevsellik taleplerine doğrudan yanıt verdiğini, akıllı saatler, yarı iletken veya otomotiv elektroniği gibi pazarlarda ise potansiyel sunduğunu vurguladı.

Henkel’in dijital sağlık hizmetleri ve akıllı yüzeyler için büyüyen portföyü de 2023’ün ilk yarısında dünya pazarına sunulacak. Şirket, profesyonel mühendislerin basılı elektronik teknolojisini keşfetmesine ve bunlarla deneyler yapmasına olanak tanıyan kaçak tespiti, nem seviyesi algılama ve diğerleri için farklı sensör teknolojilerini içeren yeni INKxperience Kit'i de piyasaya sunacak. Buna ek olarak Henkel, baskılı ısıtıcılar ve sağlık yamaları ve akıllı çocuk bezi uygulamaları için yeni piyasaya sürdüğü sensör gösterici gibi otomotive yönelik çeşitli çözümleri de 2023’te ticarileştirecek.