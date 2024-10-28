Her 100 TL bütçe gelirinin 58 TL’si Marmara’dan
Büyük bölümü vergilerden oluşan merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 58’lik bölümü, İstanbul başta olmak üzere, vergisel açıdan gelir sağlayıcı iş ve işlemlerin yoğun olduğu illerin yer aldığı Marmara bölgesinden sağlanıyor. Devlet Marmara’dan, bu bölgeye yaptığı harcamanın yaklaşık 6 katı gelir elde ediyor.
Ege ve İç Anadolu da bütçeye aldığı harcamadan daha fazla gelir aktararak net katkı sağlarken, diğer bölgelerin sağladığı gelir aldığı harcamayı karşılamıyor. Gelirin gidere oranı özellikle Doğu Anadolu’da yüzde 17’lere düşüyor. Ülke genelinde aldığı bütçe harcamasından daha fazla gelir sağlayarak bütçeye net katkı yapan illerin sayısının sadece 9 olduğu, 72 ilin sağladığı gelirin aldığı bütçe harcamasının çok altında kaldığı dikkati çekiyor.
Üç bölgeden 3,2 trilyon TL bütçe fazlası
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre ocak-eylül döneminde 6 trilyon 84,6 milyar lira olarak gerçekleşen merkezi yönetim bütçe gelirinin yüzde 58,3 oranındaki 3 trilyon 545,7 milyar lirası, büyük bölümü İstanbul’dan olmak üzere Marmara Bölgesindeki 11 ilden elde edildi. Aynı dönemde merkezi yönetim bütçesinden Marmara’ya yapılan harcama ile 631,1 milyar lira ile toplam bütçe giderinin yüzde 8,8’ini oluşturdu. Dokuz ayda aldığı bütçe harcamasının 5,6 katı gelir sağlayan Marmara bölgesinin, bütçe açığının 1 trilyon lirayı aştığı bu dönemde bütçeye net katkısı 2 trilyon 914,6 milyar lira oldu.
Ocak-eylül döneminde 820,6 milyar lira ile bütçe gelirlerinin yüzde 13,5’ini sağlayan İç Anadolu, bütçe harcamalarından 786,6 milyar lira ile yüzde 11 pay aldı, bölge bütçeye 34 milyar liralık net katkı sağladı. Ege bölgesi aynı dönemde 631 milyar liralık bütçe geliri yaratırken, 339 milyar lira harcama alarak bütçeye net 291,9 milyar lira katkı yaptı. Buna göre bütçeye aldığından daha fazla veren bu üç bölge dokuz ayda toplam 4 trilyon 997,3 milyar lira ile bütçe gelirlerinin yüzde 82,1’ini sağlarken, aynı dönemde bütçeden 1 trilyon 756,8 milyar lira ile yüzde 24,5 pay aldı. Üç bölgenin bütçeye net katkısı 3 trilyon 240,6 milyar lira oldu.
Diğer bölgelerin bütçeye sağladığı gelir ise aldığı bütçe harcamasını karşılamadı. Dokuz ayda 357,4 milyar lira bütçe harcaması yapılan Akdeniz bölgesi, 323,6 milyar lira ile bütçeye bunun yüzde 90,5’i kadar gelir aktardı. Karadeniz bölgesi 313,6 milyar lira bütçe harcaması alırken, bölgenin bütçeye sağladığı gelir 123,8 milyar lira ile bunun yüzde 39,5’i düzeyinde kaldı. Bu dönemde 295,4 milyar lira bütçe harcaması yapılan Güneydoğu Anadolu 86,6 milyar lira ile bunun yüzde 29,3’ü kadar bütçe geliri sağlayabildi. Aldığı harcamaya göre en düşük geliri sağlayan bölge ise Doğu Anadolu oldu. Bölgenin dokuz ayda sağladığı 56 milyar liralık bütçe geliri, aldığı 323,6 milyar liralık harcamanın yüzde 17,3’ünü karşılayabildi.
Dokuz aylık gelir-gider farkına göre Akdeniz 33,9 milyar, Karadeniz 189,8 milyar, Güneydoğu 208,8 milyar, Doğu Anadolu 267,6 milyar liralık bütçe açığına yol açtı. Bütçeye sağladığı gelirden fazla bütçe harcaması yapılan dört bölgede 700 milyar lira toplam bütçe açığı oluştu.
İlk dokuz ayda merkezi yönetim bütçe gelirinin 497,4 milyar lirayla yüzde 8,2’si “merkez”den toplanırken; bütçe harcamalarının ise faiz, personel ödemeleri, cari transferler ve diğer genel yönetim giderleri olmak üzere 4 trilyon 111,9 milyar lira ile yüzde 57,4’ü merkezden gerçekleştirildi. Merkezden yapılan tahsilat ve harcamalarda 3 trilyon 614,5 milyar liralık bir bütçe açığı ortaya çıktı. Bu gelişmelerle merkezi yönetim bütçesinin dokuz aylığı açığı 1 trilyon 74 milyar lira oldu.
Marmara’nın kişi başına net katkısı 110 bin TL
Ocak-eylül döneminde bölgelerin bütçeden aldığı harcama ile bütçeye sağladığı gelire göre Marmara kişi başına 110 bin 349 lira, Ege 26 bin 669 lira, İç Anadolu 2 bin 485 lira net katkı sağladı. Buna karşılık, sağladığı gelir düşüldükten sonra Doğu Anadolu’ya kişi başına fazladan 40 bin 832 lira, Güneydoğu’ya 23 bin 621, Karadeniz’e 23 bin 492 lira ve Akdeniz bölgesine 3 bin 121 lira bütçe harcaması yapıldı. Türkiye genelinde dokuz ayda elde edilen kişi başına bütçe geliri 71 bin 272 lira, yapılan kişi başı bütçe harcaması 83 bin 852 lira oldu.
72 ilin bütçesi açık verdi
İller bazında bütçe verilerine göre ocak-eylül döneminde 81 il içinde sadece 9’u, aldığı harcamadan daha fazla gelir aktararak bütçeye net bazda pozitif katkı sağladı, sağladığı gelir aldığı harcamayı karşılamayan diğer 72 il bütçe açığı üretti.
Nüfusun yaklaşık beşte birinin yaşadığı İstanbul, bu dönemde toplam bütçe harcamalarından 324,9 milyar lira ile yüzde 4,5 pay alırken, 2 trilyon 697,2 milyar lira aktararak toplam bütçe gelirinin yüzde 44,3’ünü tek başına sağladı. İstanbul’un ilk dokuz ayda bütçeye net bazda katkısı 2 trilyon 372,2 milyar lira oldu.
Bütçeye aldığından fazla gelir aktararak net katkı sağlayan 9 il içinde İstanbul’u 491,5 milyar lira ile Kocaeli, 352,3 milyar lira ile İzmir, 192,4 milyar lira ile Ankara, 66,9 milyar lira ile Bursa, 54,5 milyar lira ile Mersin, 30 milyar lira ile Tekirdağ, 14,5 milyar lira ile Antalya ve 8 milyar lira ile Yalova izledi. Bütçeye aldığından çok veren 9 ilden sağlanan toplam gelir 4 trilyon 857,8 milyar liraya, bunun toplam bütçe gelirindeki payı yüzde 79,8’e ulaştı. Aynı dönemde, bütçeden harcamalarından 1 trilyon 275,5 milyar lira ile yüzde 17,8 pay alan bu illerin toplamda bütçeye net katkısı 3 trilyon 852,2 milyar lira oldu.
Diğer 72 il ise bütçeye toplamda yüzde 12 oranında 729,5 milyar lira gelir sağlarken, bütçe harcamalarından yüzde 24,7 oranında 1 trilyon 771,2 milyar lira pay aldı ve net bazda 1 trilyon 41,7 milyar liralık açık yarattı.
Anılan dönemde aktardığı gelirden daha fazla bütçe harcaması alan 72 il içinde en fazla açık yaratan il 53,7 milyar lira ile Diyarbakır oldu. Şanlıurfa 47,1 milyar, Van 37,5 milyar, Kahramanmaraş 35,8 milyar, Konya 34,1 milyar, Şırnak 28,5 milyar, Gaziantep 27,9 milyar, Samsun 27,8 milyar, Kayseri 27,2 milyar ve Erzurum ile Trabzon 26,8 milyar lira ile en fazla açık yaratan illerin başında geldi.
Bölgeler arası katkı farkının nedeni
Bütçeye sağladığı gelir ile aldığı bütçe harcaması farkına göre net katkıdaki dengesizlik, bölgeler arası gelişmişlik farklarından kaynaklanıyor. Ülkede sanayi ve ticaretin merkezi olan İstanbul ve ikinci sıradaki Kocaeli ile Ankara, İzmir gibi ekonomisi gelişmiş illerin bütçe gelirlerine katkısı yüksek düzeylerde.
Özellikle gelirlerin yarıya yakınını tek başına sağlayan İstanbul’un aynı zamanda bankacılık ve finansın merkezi olması, bu sektörden alınan vergilerin yoğunlukla bu ilde tahsil edilmesi, ilin bütçeye net katkısını büyütüyor. Kocaeli de önde gelen sanayi tesislerinin yanında, özellikle rafineri nedeniyle akaryakıt üzerinden alınan ÖTV’nin de etkisiyle üst sıralarda yer alıyor. Bursa, Sakarya, Tekirdağ gibi sanayisi gelişmiş olduğu için bütçeye aldığından fazla veren illerin de bu bölgede yer alması, Marmara bölgesini net katkıda öne çıkarıyor.
Ege bölgesinde İzmir, İç Anadolu’da Ankara bölgelerinin katkısını büyüten iller. Adana, Mersin, Kahramanmaraş gibi sanayisi görece gelişmiş illerin yer aldığı Akdeniz bölgesinin sağladığı gelir aldığı harcamaya yaklaşırken; sanayi, ticaret, finans, gümrük ve benzeri vergisel açıdan gelir sağlayıcı işlemlerin düşük olduğu diğer bölgelerde makas giderek açılıyor. Nüfusuna oranla vergi doğuran faaliyetlerin en düşük olması nedeniyle Doğu Anadolu’nun sağladığı bütçe geliri aldığı harcamanın çok altında kalıyor.