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Her safhayı düşünürsen…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Yıl 1922…

Düşman, TBMM’ye ev sahipliği yapan Ankara’nın sınırlarına kadar dayanmıştı…

Ama…

Yoklukları/korkuları/kaygıları kapatan/ kapatacak “hayalci olmayan/rasyonel/akıl­cı planlar” ve o planları yapanlara “güven” vardı…

Millet, Mustafa Kemal önderliğindeki yöneticilerinin; Mustafa Kemal ise mil­letinin yanındaydı…

Bu milleti, zaferlerin zaferine, bu “karşılıklı güven” taşıdı…

***

Bu sayede:

İngilizlerin, “5 ayda aşılamaz” dediği Yunan savunması, 5 günde dağıldı…

***

30 Ağustos 2024…

Akşam Külliyedeydik…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo­ğan dikkat çekti konuşmasında:

“…Milletin bağrından çıkan ordumuz;

Gazi Mustafa Kemal’in gizlilik içinde yü­rüttüğü titiz bir hazırlık sürecinin sonunda dünya savaş tarihine geçen bir başarıya im­za attı…”

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Atatürk’ün zafer ile ilgili düşüncelerinin de altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“…“Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlan­mış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin muazzam bir eserdir…”…”

 VELHASIL

Bugün…

Örneğin ekonomide:

Her safhasıyla düşünülecek, ha­zırlanacak, idare edilecek ve zaferle sonuçlanacak uygulamalara;

Ve, “5 yılda olmaz” denileni, kısa sürede yapmaya ihtiyaç duyuyoruz…

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Yoklukları/kaygıları/korkuları “bes­leyen tartışmalar” yerine, “yok edecek uygulamalar”a odaklanmak için neler gerekiyor?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan olanlara ve olması gerekenlere de örnekler verdi:

“Milletlerin hayatında ekonomik sı­kıntılar olur…

Siyasette tansiyon, zaman zaman yükselebilir…

85 milyonun her konuda aynı fikirde olması gerçekçi de, doğru da değildir…

Hepimiz aynı gemideyiz…

Sahte ve gereksiz tartışmalarla bir­birimizi örselemek yerine, hep beraber ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye odaklanalım.”

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