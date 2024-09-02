Her safhayı düşünürsen…
Yıl 1922…
Düşman, TBMM’ye ev sahipliği yapan Ankara’nın sınırlarına kadar dayanmıştı…
Ama…
Yoklukları/korkuları/kaygıları kapatan/ kapatacak “hayalci olmayan/rasyonel/akılcı planlar” ve o planları yapanlara “güven” vardı…
Millet, Mustafa Kemal önderliğindeki yöneticilerinin; Mustafa Kemal ise milletinin yanındaydı…
Bu milleti, zaferlerin zaferine, bu “karşılıklı güven” taşıdı…
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Bu sayede:
İngilizlerin, “5 ayda aşılamaz” dediği Yunan savunması, 5 günde dağıldı…
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30 Ağustos 2024…
Akşam Külliyedeydik…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çekti konuşmasında:
“…Milletin bağrından çıkan ordumuz;
Gazi Mustafa Kemal’in gizlilik içinde yürüttüğü titiz bir hazırlık sürecinin sonunda dünya savaş tarihine geçen bir başarıya imza attı…”
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Atatürk’ün zafer ile ilgili düşüncelerinin de altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan:
“…“Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin muazzam bir eserdir…”…”
VELHASIL
Bugün…
Örneğin ekonomide:
Her safhasıyla düşünülecek, hazırlanacak, idare edilecek ve zaferle sonuçlanacak uygulamalara;
Ve, “5 yılda olmaz” denileni, kısa sürede yapmaya ihtiyaç duyuyoruz…
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Yoklukları/kaygıları/korkuları “besleyen tartışmalar” yerine, “yok edecek uygulamalar”a odaklanmak için neler gerekiyor?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan olanlara ve olması gerekenlere de örnekler verdi:
“Milletlerin hayatında ekonomik sıkıntılar olur…
Siyasette tansiyon, zaman zaman yükselebilir…
85 milyonun her konuda aynı fikirde olması gerçekçi de, doğru da değildir…
Hepimiz aynı gemideyiz…
Sahte ve gereksiz tartışmalarla birbirimizi örselemek yerine, hep beraber ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye odaklanalım.”