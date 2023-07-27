Hisse seçimi yapamayan için en iyi seçenek: Fon

Seçimlerden sonra Borsa İstanbul’da yaşanan sert yükseliş kritik direnç bölgelerinde hız kesmiş durumda. BIST 100 Endeksi 4 bin 400 puan seviyelerinden başladığı tırmanışının sonunda 6 bin 807 puana kadar çıktı. Endeks 25 Mayıs- 24 Temmuz tarihleri arasında yüzde 54.5 artarken yılbaşından bu yana yaşanan yükseliş yüzde 20 oldu.

Yaşanan bu rallide bazen sanayi şirketleri bazen enerji şirketleri bazen de bankacılık hisseleri endekse destek verdi. BIST 100 Endeksi içerisindeki 100 hissenin tamamı maalesef bu harekete ayak uyduramadı. Öyle ki yılbaşından bu yana endeksteki hisselerin sadece 38’i yatırımcılarına endeksin üzerinde getiri sağlamayı başardı. 35 hisse senedi ise yüksek enflasyonun sürdüğü 7 ay sonunda yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı ve yılbaşındaki seviyelerini geçemedi.

Borsa rekor kırıyor ama…

Kısaca hisse senedi yatırımcılarının büyük bölümü ‘borsada rekor’ haberlerini ‘imrenerek’ okumak zorunda kaldı. Bunun altında yatan nedenler yatırımcıdan yatırımcıya farklılık gösterebilir. Kimi tüyolara bel bağlamış kimi de doğru sektörü seçememiş olabilir. Hisse senedi yüksek finansal okuryazarlık gerektiren bir yatırım alanı. Temel, teknik, konjonktür analizi yapamayanlar için borsayı ‘mayın tarlasına’ benzetmek sanırım yanlış olmaz. Sabit getirili enstrümanların sunduğu getiriler, birikimini enflasyona karşı korumak isteyenleri hisse senetlerine yönlendiriyor. Finansal okuryazarlığı düşük olanlar da maalesef borsadan umduğunu bulamıyor.

Çok sayıda alternatif

Bir taraftan hisse senetlerindeki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen diğer taraftan hangi hisseyi alacağını bilemeyenler için aslında iyi bir alternatif var: Yatırım fonları. Piyasa uzmanları tarafından yönetilen yatırım fonları tasarruf sahiplerine oldukça fazla seçenek sunuyor. Sektörel bazda hisselerden oluşan sepete sahip fonlar gibi endeks bazında, endeks dışında, yabancı hisse bazında, konjonktüre göre pozisyon değiştirebilen çok sayıda fon var. Ayrıca yatırımcılar TEFAS gibi bir avantaja sahip. TEFAS aracılığıyla yatırımcılar hesaplarının bulunduğu kurumun fonları dışında farklı kurumların fonlarına da kolay bir şekilde yatırım yapabiliyor.

Serbest fonlar zirvede

Her ne olursa olsun sonuçta yatırımcı yüksek kazanç sağlamak ister. Bu anlamda yatırım fonlarının yılbaşından bu yana getirilerine baktığımızda, fon yatırımcısının ‘yerinde sayan’ hisse yatırımcılarına göre oldukça mutlu oldukları söylenebilir. Hisse senedine yatırım yapan fonların büyük bölümü yılbaşından bu yana BIST 100 Endeksi’nin üzerinde getiri sağlamış durumda. 1 milyon TL’den fazla portföye sahip nitelikli yatırımcıların alabildiği serbest fonlarda ise getiriler çok daha yüksek. Bu fonlar gelişmelere göre portföylerini hızla farklı yatırım araçlarına çevirebiliyor.

Yüzde 769 getiri sağladı

Yatırım fonlarının bu yılki performanslarına bakıldığında zirvede serbest fonlar var. A1 Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fonu yatırımcılarına yılbaşından bu yana yüzde 769 getiri sundu. Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest Fonu ise yüzde 692’lik getirisiyle ikinci sırada yer alıyor. Hem kurlardaki artışın hem de yurtdışı borsalardaki pozitif seyrin etkisiyle yabancı hisse senedi fonları da yatırımcılarına yüksek getiriler sağladı.