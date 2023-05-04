Hisse senedi ve kripto ‘kader birliği’ yaptı!

BIST 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 20’ye yakın değer kaybetti. Ancak hisse senetlerinde yaşanan erime çok daha yüksek. Kriptolarda da benzer durum var.

Bitcoin 5 ayda her ne kadar yüzde 75 değer kazansa da alt coinlerin birçoğu yerinde sayıyor. Şu sıralar hem hisse senedi hem de kripto yatırımcısı karalar bağlamış durumda. Borsa malum yılbaşından bu yana üç kez 5 bin 300 puanın üzerine çıkmayı denedi ama hiç birinde kalıcı olmayı başaramadı.

Bu yılki kaybın yüzde 20’yi aştığı Borsa İstanbul, bu performansıyla 2022’nin aksine tüm dünyadan açık ara negatif ayrışmış durumda. Özellikle 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere yönelik belirsizliği hisse senetlerinde satış baskısı yarattığı söyleniyor. Ancak son günlerdeki satışlar bayağı güçlü. Öyleki 13 Nisan’da 5 bin 195 puandan başlayan düşüş 2 gün hariç soluksuz sürdü ve endekste 13 günlük kayıp yüzde 17’yi aştı.

Hisselerde kayıplar daha fazla

BIST 100 Endeksi her ne kadar yılbaşından bu yana yüzde 20 gerilese de hisse bazında kayıplara baktığımızda erime çok daha fazla. Borsada işlem gören yaklaşık 470 hisse senedi arasında yılbaşından bu yana sadece 49 hisse yatırımcısına para kazandırabildi. 66 hissede ise kayıplar endeksin altında kaldı. Geri kalan hisselerde düşüşler endeksin üzerinde gerçekleşirken bazı hisselerde yaşanan kayıplar yüzde 75’e ulaştı. BIST 100 Endeksi’nde yer alan 100 hissede de durum farklı değil. Yılbaşından bu yana sadece 7 hisse yükseliş kaydetti. 22 hissedeki kayıp endeksin altında kaldı. Geriye kalan 71 hissede kayıp endeksin üzerinde oldu.

Alt coinler yerinde sayıyor

Türkiye, dünyada kripto para sahipliği sıralamasında zirveye çıkarken kriptoda da hisse senedine benzer bir tablo var. Kripto paralarının amiral gemisi Bitcoin, yıla 16 bin 500 dolar seviyelerinden başlamış ve 14 Nisan’da 31 bin dolara kadar tırmanmıştı.

Yani 3.5 ayda yüzde 90’a yakın değer kazanmıştı. Bunda geleneksel bankacılıkta yaşanan olumsuz haber akışı etkili oldu. Ancak Bitcoin’de yaşanan bu yükseliş hareketi çoğu alt coinin performansına yansımış değil.

Bitcoin tarihi zirvesinin hala yüzde 58 altında olmasına karşın çok sayıda alt coin tarihi zirvelerinin yüzde 90 altında işlem görüyor. Kısaca borsadaki endeks ile Bitcoin’i gösterge kabul edersek hisse senetleri ve alt coinlerde durum çok daha kötü. Burada genel beklenti Bitcoin piyasa değerinin toplam içerisindeki ağırlığının yani dominance’nın yüzde 55-60’a ulaşmasının ardından alt coinlere girişlerin hızlanabileceği yönünde.

Borsada kritik seviye: 4.430

Gelelim BIST 100 Endeksi’ndeki teknik görünüme… Endeksin geçtiğimiz haftayı 18 Temmuz 2022 haftasında başlayan yükseliş trendinin altında tamamladı.

Bu görüntü bu hafta yaşanan düşüşün teknik anlamda açıklaması olabilir. Şu an için takip edilmesi gereken nokta haftanın 4 bin 430 – 4 bin 450 puan bandının altında tamamlanıp tamamlanmayacağı. Zira bu döşte bölgesinin altında yapılacak kapanışlarda düşüş eğiliminin 3 bin 719 – 3 bin 868 puan bölgesine devam etme diski ciddi anlamda artabilir.

Endekste bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için ise 2 Ocak 2023 haftasında başlayan düşüş trendinin kırılması şart. Bu trendin bu hafta direnç noktası ise 5 bin 313 puan seviyesine denk geliyor. Bu trend çizgisinin yukarı doğru kırılmadığı her zaman diliminde yukarıda belirtiğimiz bölgelere doğru geri çekilme riskinin olduğu unutulmamalı.

Bitcoin’de 29.500 dolar geçilmeli

Bitcoin 28 bin 600 – 29 bin 500 dolar bandının hacimli bir şekilde kırılamaması yukarı hareketin şu an için sınırlı kalmasına neden oldu. Bu sebeple olası yukarı hareketin devamı öncelikle olarak bu bandın hacimli geçilerek kuvvetli destek bölgesi olmasına bağlı. Bu gerçekleşirse en önemli direnç bölgesi olarak 31 bin - 32 bin 500 dolar bandı bulunuyor. Ancak birkaç deneme sonrasında 28 bin 600 – 29 bin 500 dolar bandının kırılamaması Bitcoin’de güç kaybını beraberinde getirebilir. Böyle bir senaryoda 26 bin 500 – 27 bin 100 dolar bölgesi ilk destek bandı konumunda.

Bu bölgenin altında ise parite için aynı zamanda psikoloji destek bandı olan 25 bin – 25 bin 500 dolar alanı var. Ancak şunu belirtmekte fayda var; Bitcoin 30 Aralık 2022 tarihinden beri yükseliş trendi üzerinde. Bu trendin destek noktası 22 bin 250 dolarlı seviyelere denk geliyor. Yani psikolojik destek noktasının altına gelinse bile bu trendin üzerinde kaldığı sürece inişli çıkışlı bir fiyat seyri de oluşsa Bitcoin için şu anda trend yukarı.