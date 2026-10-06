Hisse senetlerinin dijital geleceği

Hisse senet­leri ve ET­F’ler, blok zinciri­nin sunduğu yeni finansal altyapı­nın giderek daha görünür bir par­çası haline geli­yor. Son aylarda hız kazanan toke­nizasyon, gelenek­sel sermaye piyasası araçları­nı dijital varlık dünyasıyla bu­luşturuyor. Tokenize hisse ve ETF’lerin toplam piyasa değeri ağustosta 2,87 milyar dolarken eylülde %17 artışla 3,35 milyar dolara ulaştı. Yılın başında 700 milyon dolar seviyesinde olan bu rakam, böylece yaklaşık beş katına çıktı. 2 Ekim itibarıy­la tokenize hisse ve ETF tutan adreslerin sayısı 4,21 milyona ulaşırken, son 30 gündeki artış yüzde 61 oldu. Geldiğimiz nok­tada tokenize hisse piyasası, ge­leneksel sermaye piyasalarının yanında yeni bir erişim ve işlem kanalı oluşturmaya başlıyor.

Regülasyon kapıyı aralıyor

Bu piyasanın kalıcı hale gel­mesinde teknoloji kadar dü­zenleyici çerçeve de belirleyi­ci. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 17 Eylül’de aldığı karar bu açı­dan önemli. SEC, belirli ko­şulları sağlayan platformlara, NMS kapsamındaki ABD his­selerinin tokenize versiyonla­rını zincir üzerinde işlem gör­mesine yönelik beş yıllık, ge­çici ve koşullu muafiyet tanıdı. Sembol ve işlem hacimlerine sınır getirilirken, tokenların dayanak hisseyle aynı hak ve ayrıcalıkları taşıması şart ko­şuldu. Piyasanın gelişimi için yatırımcı haklarının korunma­sı, ihraççı yapısının netleşmesi ve işlemlerin denetlenebilir ol­ması gerekiyor. Asıl potansiyel ise sahiplik, transfer ve takas süreçlerinin programlanabi­lir altyapıya taşınmasıyla orta­ya çıkabilir. Karar, platformlar için de yeni bir rekabet ala­nı açıyor. ABD merkezli yatı­rım platformu ve kripto hiz­met sağlayıcısı Robinhood, hisse tokenlarının kapsamını genişletiyor. Şirket yöneticile­ri, mevcut token işlem hacim­lerinin SEC’in bazı sınırlarına ulaşabileceğini belirtiyor. Önü­müzdeki dönemde rekabet yal­nızca daha fazla hissenin toke­nize edilmesinde değil, bu var­lıkların yatırımcılara ne kadar kolay, likit ve güvenli sunulaca­ğında da yoğunlaşacak.

Yatırımcıların tercihi büyük teknoloji şirketleri

Mevcut talep, yatırımcıların büyük ve likit teknoloji şirket­lerine yöneldiğine işaret edi­yor. Verilerde NVIDIA’nın to­kenize hissesi yaklaşık 98 bin yatırımcıyla öne çıkarken, S&P 500 ETF’sinin tokenize ver­siyonu 76 bin, Tesla ve Nas­daq-100 ETF’si yaklaşık 39 bin, Apple ise 34 bin yatırımcıya sa­hip. Microsoft, Amazon, Alpha­bet, Meta, Netflix ve Coinbase gibi yüksek işlem hacimli şir­ketler de tokenize ürünler ara­sında yer alıyor. NVIDIA’nın tokenize hissesinin piyasa de­ğeri yaklaşık 44 milyon dolar seviyesinde. Bu büyüklük, to­kenize hisselerin dayanak his­selere kıyasla hâlâ oldukça kü­çük olduğunu ve tokenize hisse piyasasının geleneksel piya­saların ölçeğine ulaşması için önünde uzun bir yol bulundu­ğunu ortaya koyuyor.

ABD’de ölçek büyük

Piyasanın potansiyelini an­lamak için ABD sermaye piya­sasının ölçeğine bakmak ye­terli. Halka açık şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 77 trilyon dolar seviyesinde. Bu nedenle tokenize hisse pi­yasasının potansiyeli, mevcut birkaç milyar dolarlık büyük­lüğün çok ötesinde. Asıl soru, yatırımcıların tokenize hisse­leri aynı varlıklara alternatif bir erişim ve işlem kanalı ola­rak ne ölçüde kullanacağı ola­cak. Gelişme ABD ile de sınır­lı değil. Avrupa, İsviçre, İngil­tere ve Hong Kong’da tokenize menkul kıymetlere yönelik dü­zenleyici çerçeveler ve piyasa altyapıları geliştiriliyor.

Hisse senetleri ve ETF’lerin blok zincirinde taşınabilir hale gelmesi; işlem saatleri, trans­fer ve takas süreçlerinde yeni imkânlar yaratabilir. Program­lanabilir işlemler, daha hızlı transfer ve farklı platformla­rın aynı altyapı üzerinden çalı­şabilmesi, tokenizasyonun öne çıkan potansiyel kullanım alan­ları arasında. Bundan sonraki aşamada likidite, yatırımcı de­neyimi, hukuki hakların uygu­lanması ve geleneksel piyasa altyapısıyla entegrasyon belir­leyici olacak. Türkiye açısından da tokenize hisse piyasası ya­kından izlenmesi gereken yeni bir alan. 2024’te yapılan yasal düzenlemeyle sermaye piyasa­sı araçlarının kripto varlık ola­rak ihracına ilişkin düzenleme yetkisi SPK’ya verildi. Alanın kapsamı, ikincil düzenleme­ler ve kurulacak piyasa altya­pısıyla netleşecek. Birkaç mil­yar dolarlık mevcut piyasa, yı­lın başından bu yana gösterdiği büyümeyle artık yakından iz­leniyor. Sermaye piyasalarının geleceğinde tokenizasyonun ne kadar büyük bir yer tutaca­ğını bugün kesin olarak söyle­mek zor. Ancak yatırımcılar ve platformlar bu modeli deniyor ve piyasa büyüyor.