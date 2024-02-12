Hisse yatırım fonları yıla iyi başlangıç yaptı

Borsa yılbaşından bu yana yüzde 21 artarak tarihi zirvesine çıktı. Ancak tüm hisseler aynı performansı gösteremedi. Hem borsadaki getiriden yararlanmak hem de hisse seçimi yapamayanlar için yatırım fonları iyi bir seçenek.

Hisse fonları son 1 yılda yatırımcılarına ortalama yüzde 129, yılbaşından bu yana ise yüzde 19.47 getiri sağladı Borsa İstanbul yeni yıla iyi başladı. Geçen yıl her iki yarısı birbirinden tamamen farklı geçmişti. İlk yarı seçim belirsizliği ve deprem felaketi, ikinci yarı seçim sonuçları ve ekonomi yönetimindeki değişimle uygulamaya geçen yeni para politikası…

İkinci yarı her ne kadar iyi geçse de yılın son 3 ayı hisse yatırımcısı için ‘sıkıcı’ bir süreçti. Endeks satış baskısı ağırlıklı dar bir banda sıkışıp kaldı. Bu süreçte mevduat faizlerinin alternatif bir hale gelmesi riski sevmeyen bir kısım yeni yatırımcının borsadan göç etmesine neden oldu. Ama yeni yılla birlikte yabancı yatırımcıların devam eden alımlarının da etkisiyle endeks yeniden yönünü yukarı çevirdi ve yeni zirvelerine tırmandı.

Borsadaki rekor herkese yansımadı

2023 yılını 7 bin 470 puandan kapatan BIST 100 Endeksi, Cuma günü 9 bin 46 puandan haftayı tamamladı. Böylece endeks yılbaşından bu yana yüzde 21 değer kazanmış oldu. Endeks her ne kadar tarihi zirvesine ulaşsa da çok sayıda hisse bu sürece ayak uyduramadı.

Geçtiğimiz günlerde bu sayfada yaptığımız analiz BIST 100 Endeksi’ndeki 100 hissenin yarısının 3.5 ay önceki seviyelerine ulaşamadığını belirtmiştik. Geldiğimiz son durum itibarıyla durum pek farklı değil. Bu da hisse senedi seçiminin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Eğer finansal okuryazarlığınız düşükse ve genel trendi takip edip yorumlamakta başarılı değilseniz borsadaki rekorları dışarıdan iç çekerek izlemek zorunda kalıyorsunuz.

Teknoloji fonları uçtu!

Dönem dönem bu tip yatırımcılar için yatırım fonlarının çok iyi bir alternatif olduğunu söylemiştik. Yatırım fonlarının bu yılki performansına baktığımızda bu önerinin ne kadar isabetli olduğunu görüyoruz. TEFAS verilerine göre şu an 568 yatırım fonu var.

En fazla Serbest Şemsiye Fonu (150 adet), Hisse Senedi Şemsiye Fonu (107 adet) ve Değişken Şemsiye Fonu (102 adet) var. Borsanın yılbaşından bu yana gösterdiği performansın etkisiyle Hisse Senedi Şemsiye Fonları yatırımcılarına ortalama yüzde 19.47 getiri sağladı. Fonların performansına bakıldığında bazı fonların bu yılki getirilerinin yüzde 40’ı aştığı görülüyor. En çok kazandıran fonlar listesinde zirvede teknoloji ağırlıklı hisse fonları yer alıyor. Borsadaki teknoloji hisselerinin yüksek performansı teknoloji yatırım fonlarının da getirilerini yukarı taşıyor.

Fon yatırımcısının stresi daha düşük

Yatırım fonlarının performansına bakıldığında sağlanan getiriler küçük yatırımcıların büyük bölümünün kendi kararlarıyla elde edebilecekleri getirilerden oldukça yüksek. Dolayısıyla hem borsadaki fırsatları kaçırmak istemeyen hem de finansal okuryazarlığı ve gelişmeleri izleyecek vakti olmayanlar için yatırım fonları iyi bir seçenek. Tasarruflarını profesyonellerin yönettiği fonlarda değerlendirenler borsadaki hisse bazlı fiyatlamaların yarattığı stresten de kendilerini uzak tutuyor. Hisse fonlarının son 1 yıllık getirilerine bakıldığında ortalama yüzde 130’luk getiri enflasyonu ikiye katlamış durumda.