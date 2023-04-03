Hisse yatırımının cazibesi azaldı mı?

Borsa İstanbul bu yıl 3 kez geçmeyi denediği 5 bin 500 puanın üzerinde bir türlü tutunamadı. Mevduat getirilerinin geçen yıla göre yükselmesi özellikle son dönemde borsayla tanışan bazı yatırımcıları bu yöne itti. Endekste gelinen seviye ise ‘tamam mı, devam mı’ dedirtecek kadar kritik. Geçen yıl yüzde 200’e yakın yükselen borsa ile ilgili genel olarak şu söylenirdi: Alternatifi yok! Faiz indirimlerinin ardından mevduat gibi sabit getirili enstrümanların getirileri enflasyonun çok altında kalmıştı. Birikimlerinin enflasyon karşısında erimesini önlemek isteyenler tasarruf sahipleri alternatif arayışına girmiş ve Borsa İstanbul’a ciddi bir yatırımcı akını yaşanmıştı. Öyle ki 2019 yılı başında 1.1 milyon civarında olan hisse senedi yatırımcı sayısı, 4.2 milyonu aşmış durumda. Son 1 yılda gelen yeni yatırımcı sayısı ise yaklaşık 2 milyon. Bu artışta sadece halka arzlara ilgi gösteren yatırımcıların önemli katkısı var.

Mevduatın getirisi arttı

Yeni yıldan itibaren ise borsa yatırımcısının yüzü pek gülmüyor. Endeks 3 kez 5 bin 500 puanın üzerini test etti ancak tutunamayıp geri çekildi. Deprem felaketi sonrasında alınan önlemlerin etkisiyle 9 Mart’ta 5 bin 503 puanı gören endeks, cuma günü 4 bin 813 puandan kapandı. Borsada yaşanan patinajın nedenlerine bakarsak… Geçen sene yaşanan rekor artış sonrası bu yıl yükselişin hız kesmesi bekleniyordu. Ancak dalgalanmaların bu kadar sert olacağı pek tahmin edilmiyordu. Vadeli mevduatta faizlerin yüzde 30 çıkmasının ardından geçen hafta Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) da uygulanan faizinin üst sınırının serbest bırakıldı. Bu karar sonrasında KKM’de faizler yüzde 27 seviyelerine geldi. Dolayısıyla enflasyonda baz etkisiyle de olsa tırmanışın bir miktar hız kesmesi ve mevduatta getirilerin yükselmesi hisse senedine ilgiyi bir miktar azaltmış gibi.

Borsada son kale: 4.491

Ancak her iki yatırım aracı arasındaki geçişkenliğin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Borsayla yeni tanışan yatırımcılarda bu oran yüksek olabilir. Fakat uzun zamandır hisse senedi yatırımı olanlar borsada yeni fırsatları kovalayacaktır. Yabancıların payının tarihin en düşük seviyelerine inmesi hem işlem hacmini düşürdü hem de tahtalarda derinliğin azalmasına neden oldu. Seçimlere kadar dalgalı seyrin devam edeceği görüşü hakim. Geldiğimiz seviyeler itirarıyla da kritik bir yerdeyiz. Endeksin haftalık bazdaki grafiğinde 18 Temmuz 2022 haftasında başlayan yükseliş trendi üzerindeki seyri sürüyor. Bu trendin bu hafta için destek noktası 4 bin 813 puan seviyesine denk geliyor. Bu seviyenin altına hacimli bir şekilde gelinmesi sert düşüş öncesi son kale olan 4 bin 491 puana kadar ilk aşamada bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Bu seviye son derece kritik. Zira olası satışların bu noktada da karşılanmaması endeksin ilk aşamada 3 bin 720 – 3 bin 870 puan bandına kadar gerilemesine neden olabilir.

Endekste bir rahatlamanın olabilmesi için ise 2 Ocak 2023 haftasında başlayan düşüş trendinin kırılması gerekiyor. Bu trendin bu hafta için direnç noktası 5 bin 413 puan seviyesinde. Kırılması ilk aşamada 5 bin 690 puanın test edilmesini sağlayabilir. Haftalık grafikteki indikatörlerin şu an için pozitif yönde bir sinyal üretmemesi temkinli olunması gerektiğini ve destek noktalarına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

Dolarda yükseliş sürecek mi?

Uzun zaman yatay bir seyir izleyen dolar kuru son günlerde hafif alıcı bir seyir izliyor. Haftalık bazdaki grafikte hala 26 Eylül 2021 haftasında yaklaşık olarak 8,22 TL seviyesinden başlattığı yükseliş trendi üzerindeki seyrini sürdürüyor. Bu hafta için hem bu trendin hem de yatay trendin destek noktası olması açısından 18,98 TL seviyesi oldukça önemli. Bu seviyenin altına gelinmesi ilk aşamada 18,37 TL seviyelerine kadar bir geri çekilme ihtimalini artırabilir. Paritede olası bir rahatlama ise bu seviyenin altına gelinmesiyle gerçekleşebilir. Ancak özellikle 18,98 TL seviyesinin üzerinde kalınması yukarı yönlü riskin devamı anlamına geliyor. Olumsuz olarak adlandırabileceğimiz bu senaryonun hayata geçmesi durumunda 20,50 – 20,70 TL seviyelerinin görülme riskini her zaman gündemde tutabilir. Bu sebeple bu hafta için 18,98 TL seviyesine daha fazla dikkat etmekte fayda var.