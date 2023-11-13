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Hizmetli “öğretmen”, öğretmen ise “diyetisyen” olursa…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Mühendisin ‘estetisyen’, ‘kuaför’;öğretmenin ‘kafe sahibi’, ‘şoför’ olmasına, örnek sayısındaki korkunç artış nedeniyle alıştık!

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Ya hizmetli, kuaför, çiftçinin ‘ücretli/vekil öğretmen’ olarak görevlendirilmesi? Oysa… Milletin vergisi ve alın teriyle, “çocukların yeteneklerini geliştirmek/analiz-sorgulama vb. gibi pratiklerini artırmak” için yıllarca okutuluyor yüzbinlerce ‘öğretmen adayı’…

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2008 yılında, 500 milyar dolarlık ihracat hedefi açıklandığında… Şöyle yazmışım bu satırlarda: “Uçaktan otomobile, saatten bilgisayara günlük hayatta ihtiyacımız olup üretilen her ürünün temelini oluşturuyor kalıp sektörü…”

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Eklemişim: “Bu alanda tek okulumuz Gazi Kalıpçılık Fakültesi… 60 mezun veriyor ve mezunlar işsiz kalmıyor… Birçok alanda ihtiyacın katbekat fazlası mezun veren sistemimiz, ihtiyacımız olan/olacak bu fakülteyi kapatıyor!!!”

velhasıl...

Çok övündüğümüz genç nüfus, yetiştirdiğimiz/imkân-itibar sağladığımız öğretmenler sayesinde üreten/geliştiren/kalkınan toplumun katalizörü olabiliyor… Tersi, borçlanan/muhtaç toplumun katalizörü anlamına geliyor…

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Öğretmeni “şoförlük” de yapmaya; hizmetliyi “vekil öğretmen” atamaya zorlayan sistem sayesinde, bugün, üretici/ihracatçı bütün sektörler, teknik eleman sıkıntısı yaşıyor… Bazı ihracatçılar sırf bu nedenle sipariş almaktan çekiniyor…

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Teknik düşünen/geliştiren/üreten beşeri sermayen yoksa, kalan finansal sermayen de eriyor…

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