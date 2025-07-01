Hollandalı Ballast Nedam’a ‘Rönesans’ dokunuşu

Rönesans, 2015 yılında satın aldığı 150 yıllık inşaat şirketi Ballast Nedam’ı eski parlak günlerine döndürdü. Avrupa’nın en ikonik stadyumlarından Johan Cruijff Arena’nın yenilenmesi, Avrupa Yatırım Bankası’nın genel merkezi binasının genişletilmesi gibi önemli projelerle portföy büyüklüğünü 2024 yılında 2,9 milyar euroya çıkartan Ballast Nedam’ın Rönesans cirosu içerisindeki payı ise yüzde 40’a yükseldi.

Türk müteahhitlik sek­törünü uluslarara­sı alanda temsil eden Rönesans Holding, 2015 yı­lında Hollanda’nın 150 yıl­lık köklü inşaat firması Bal­last Nedam’ı satın aldı. Bu satın alma gerçekleştiğin­de, Ballast Nedam önemli fi­nansal zorluklar içindeydi ve projelerinden zarar edi­yordu. Ancak Rönesans Hol­ding’in stratejik yönetimi ve operasyonel yeniden yapı­landırma süreçleriyle Bal­last Nedam, üç yıl gibi kı­sa bir sürede kârlılığa ulaştı.

Bugün altyapı, üstyapı ve en­düstriyel projeleri kapsayan 2,9 milyar euroluk proje port­föyü büyüklüğüne ulaşan ve 2024 yılı itibarıyla 1.2 mil­yar euro gelir elde eden Bal­last Nedam, Rönesans Hol­ding’in konsolide cirosunun yüzde 40’ını oluşturarak gru­bun önemli bir parçası hali­ne geldi. Rijnkade Arnhem ile Hollanda’nın sular altında kalmasına engel olurken, ül­kenin yıllık 100 bin adet olan konut ihtiyacına modüler ya­pı ile çözümler sunan Ballast Nedam, karasal rüzgar tür­binlerini su üzerinde inşa ediyor.

Kurucuları arasında yer aldığı Avrupa'nın en iko­nik stadyumlarından Johan Cruijff Arena’yı yakın geç­mişte sürdürülebilir çözüm­lerle yenileyen Ballast Ne­dam, Lüksemburg’ta yer alan Avrupa Yatırım Bankası’nın genel merkezinin genişletil­mesi projesini üstlenerek, Avrupa’nın en önemli bina­larından birine daha imza at­maya hazırlanıyor.

Yeniden doğdu, üç yılda kara geçti

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Ka­yaalp, Rönesans Holding’in Avrupa’da ilk sıralarda yer al­dığını, Türkiye’de de lider ko­numda olduğunu anlatarak, “Dünyanın 30’dan fazla ülke­sinde faaliyet gösteriyoruz. 35 binden fazla çalışanımız var. IFC, Meridiam, Samsung C&T, TotalEnergies gibi çok uluslu ortaklarımız var” dedi.

Ballast Nedam, kökleri 1870’li yıllara kadar uzanan çok eski bir inşaat şirketi, ay­nı zamanda Hollanda’nın ilk 10 inşaat şirketi arasında. Kaya­alp, “Satın aldığımızda Ballast Nedam finansal olarak zor du­rumda olan bir şirketti. Birçok projede büyük miktarda zarar ediyordu.

Satın aldıktan sonra, önce delist ettik ve Rönesans farkını ortaya koymaya çalış­tık. Şirketin özüne dokunma­dık ama diğer ülkelerde ve iş­tiraklerimizde çalışıp Röne­sans kültürüne sahip yönetim kadrolarımızı buraya transfer ettik. Ballast Nedam’daki kad­roları koruyarak, şirketi yeni­den yapılandırdık. Üç yılda kâr eden bir şirket haline getirdik” şeklinde konuştu.

Modüler inşaat kapasitesini iki yılda iki katına çıkardı

Ballast Nedam CEO’su Ke­mal Sağlam, sürdürülebilir projeler konusunda Ballast Nedam’ın altyapı, bina, has­tane, veri ve lojistik merkez­leri, endüstriyel tesisler ve su konusunda uzmanlaştığı­nı ifade etti. Ballast Nedam’ın Wognum’da bulunan modü­ler inşaat fabrikası hakkında da bilgi veren Kemal Sağlam, “Modüler inşaat, projeleri geleneksel yöntemlere göre yüzde 50’ye kadar daha hızlı ve daha düşük karbon emis­yonuyla projeleri tamamla­mamıza ve sahadaki süreyi düşürmemize olanak tanıyor.

Ayrıca geleneksel inşaat me­totlarına kıyasla modüler in­şaatta atık oranı çok düşük ve 10’da 1’i kadar atık çıkan mo­düler inşaatta kapasitemizi iki yılda iki katına çıkardık. Sonuç olarak Rönesans ola­rak Hollanda’nın yıllık 100 bin adet olan konut ihtiyacı­na modüler yapı ile daha hız­lı, daha sürdürülebilir ve daha ekonomik çözümler sunuyo­ruz. Lahey’de inşa ettiğimiz 70 metre yüksekliği ve 1.171 konut kapasitesiyle dikkat çeken Waldorp Four proje­siyle sadece Hollanda’nın en büyük modüler konut proje­sini değil, Avrupa’nın da bü­yüklerinden birini hayata ge­çiriyoruz’ dedi.

Kara tipi rüzgar türbinlerini su üzerine yerleştirdi

Ballast Nedam’ın Hollan­da’nın rüzgar enerjisinde de imzası olduğunu belirten Ke­mal Sağlam, yenilenebilir enerji projelerinden Windp­lanblauw’un çok özgün ve ye­nilikçi bir yaklaşıma sahip ol­duğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Flevoland bölgesindeki 28 eski rüzgar türbini sökül­dü ve yerlerine teknolojik ola­rak çok daha gelişmiş, kara ve deniz temellerini birleştiren benzersiz bir ‘cofferdam’ yapı­sıyla inşa edilmiş 24 yeni tür­bin yerleştirildi.

Türbin sayısı azalsa da bugün geçmişe oran­la çok daha fazla yeşil enerji üretimi sağlanıyor. Bu da özel­likle bu bölgedeki elektrik ihti­yacına ciddi bir katkı sunuyor. Jsselmeer Gölü kıyısında ha­yata geçirilen Windplanblauw, karasal rüzgar türbinlerinin su üzerinde inşa edilmesiyle fark yaratan öncü, çevresel duyarlı­lığı yüksek bir proje...

Sığ suda adacıklar oluşturup, karadaki türbinleri bu adacıklar üzeri­ne yerleştirdik. Böylece deniz türbinlerine göre daha düşük maliyetli bir çözüm sunmuş olduk. Bu çözüm de yatırımcı tarafından çok sevildi. 3,5 yılda tamamlanan bu dev enerji ya­tırımı, mühendislik sınırları­nı zorlayan, ekosisteme saygılı yapısıyla sadece Hollanda’nın değil, tüm dünyanın dikkatini çekiyor.”

Batırma tüneli teknolojisi dünyanın ilgisini çekti

Tünel inşaatının Ballast Nedam’da uzun bir geçmi­şi olduğunu anlatan Kemal Sağlam, Hollanda’da bulunan 40’tan fazla tünelin birço­ğunda Ballast Nedam’ın im­zası olduğunu söyledi. Maas­deltatunnel’de batırma tünel teknolojisini kullandıkları­nı, Rotterdam’daki Blanken­burg bağlantısının da bu ba­tırma tüneli ile diğer tünelle­rin birleşimi olduğunu ifade eden Kemal Sağlam, projeler hakkında şu bilgileri verdi: “Scheur Nehri’ndeki Maas­deltatunnel bir batırma tüneli ve 185 ve 205 metre uzunlu­ğunda, 40 metre genişliğinde, 7 metre yüksekliğe sahip iki tünel elemanının birleşimin­den oluşuyor. Gelgit etkisin­de olan Scheur nehrinde, 30 metre derinlikte bu iki tünel elemanını birleştirdik. Bu bü­yüklükte tünel kesitleri daha önce inşa edilmemiş ve batı­rılmamıştı. Bu teknoloji dün­yanın da ilgisini çekti ve ya­kın gelecekte benzer projele­ri dünya çapında uygulamayı hedefliyoruz.”

“Türkiye’deki yatırımları 12 milyar euroya çıkartacağız”

İpek Ilıcak Kayaalp, “30 ülkede operasyonu ve yatırımları olan global bir Türk şirketiyiz. Bugün gelirlerimizin büyük çoğunluğunu yurt dışından elde ediyoruz. Bugüne kadar yurtdışı faaliyetlerimizden 40 milyar euro kazanç elde ettik ve buradan elde ettiğimiz kaynağı ülkemize yatırdık. Türkiye’de bugüne kadar sağlıktan enerjiye, inşaattan gayrimenkule birçok alanda iş ortaklarımızla birlikte 8 milyar dolar yatırımı hayata geçirdik. Bunu 5 yıl içerisinde 12 milyar euroya taşımayı hedefliyoruz” dedi.

İpek Ilıcak Kayaalp, “Rönesans Holding olarak, stratejik büyüme hedeflerimize katkı sağlayacak; Hollanda başta olmak üzere Avrupa’daki sürdürülebilir büyümemize destek olacak yeni satın almalar için de her zaman takipteyiz. Uygun fırsatlar çıktığında, bunu değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

TotalEnergies ile 2 milyar euroluk yatırım hedefi

İpek Ilıcak Kayaalp, enerji sektöründeki stratejik adımlarını ve hedeflerini TotalEnergies ortaklığını vurgulayarak şöyle açıkladı: “2023’te TotalEnergies ile bir ortaklık yaparak enerji portföyümüzün yüzde 50'sini sattık. Bu ortaklıkla, önümüzdeki 5 yılda toplam 2.000 MW yenilenebilir kurulu güce ulaşmayı ve yaklaşık 2 milyar euro yatırım yapmayı hedefliyoruz. Ortaklığımızın ilk 1.5 yılında kurulu gücümüz 300 MW’ı geçti, bu yıl sonunda 500 MW’a yaklaşmayı planlıyoruz. Önümüzde kalan 3 yılda ise 1.500 MW için yatırımlarımıza ve satın almalara devam edeceğiz. (500 MW için lisanlarımız hazır (Kırklareli ve SibelRes extension), kalan 1.000 MW için deniz üstü ihalelere gireceğiz).”

Ceyhan'da 2 milyar dolarlık PP projesi

Ceyhan’da hayata geçirilecek 2 milyar dolar yatırım tutarına sahip Polipropilen (PP) Üretim Tesisi ve Terminal Projesi’nin ülke ekonomisine katkısına değinen İpek Ilıcak Kayaalp, şöyle konuştu: “Ceyhan Polipropilen projemiz, Türkiye ekonomisinin dışa bağımlılığını azaltacak ve cari açığın kapatılmasına yıllık 300 milyon dolarlık doğrudan katkı sağlayacak stratejik bir yatırım. Bu projenin EPC kapsamındaki mühendislik, tedarik ve inşaat işlerini ise Ballast Nedam üstleniyor.”

Kazakistan’da hastane yapacak

Rönesans Holding’in Türkiye’de Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliyle hayata geçirdiği hastane projeleri, şimdi uluslararası arenaya taşınıyor. Kayaalp, “Bugüne kadar 85 milyon kişiye hizmet verdik. Günde 50 bin kişiye hizmet veriyoruz. Verdiğimiz hizmetlerde alanımızda öncüyüz. Şimdi bunu başka ülkelere yaymak istiyoruz. İlk örnek Kazakistan; 630 yataklı hastane için 456 milyon euroluk finansman sağladık. Orta Asya’nın sağlık sektöründeki ilk PPP projesi olacak.”