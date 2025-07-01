Hollandalı Ballast Nedam’a ‘Rönesans’ dokunuşu
Rönesans, 2015 yılında satın aldığı 150 yıllık inşaat şirketi Ballast Nedam’ı eski parlak günlerine döndürdü. Avrupa’nın en ikonik stadyumlarından Johan Cruijff Arena’nın yenilenmesi, Avrupa Yatırım Bankası’nın genel merkezi binasının genişletilmesi gibi önemli projelerle portföy büyüklüğünü 2024 yılında 2,9 milyar euroya çıkartan Ballast Nedam’ın Rönesans cirosu içerisindeki payı ise yüzde 40’a yükseldi.
Türk müteahhitlik sektörünü uluslararası alanda temsil eden Rönesans Holding, 2015 yılında Hollanda’nın 150 yıllık köklü inşaat firması Ballast Nedam’ı satın aldı. Bu satın alma gerçekleştiğinde, Ballast Nedam önemli finansal zorluklar içindeydi ve projelerinden zarar ediyordu. Ancak Rönesans Holding’in stratejik yönetimi ve operasyonel yeniden yapılandırma süreçleriyle Ballast Nedam, üç yıl gibi kısa bir sürede kârlılığa ulaştı.
Bugün altyapı, üstyapı ve endüstriyel projeleri kapsayan 2,9 milyar euroluk proje portföyü büyüklüğüne ulaşan ve 2024 yılı itibarıyla 1.2 milyar euro gelir elde eden Ballast Nedam, Rönesans Holding’in konsolide cirosunun yüzde 40’ını oluşturarak grubun önemli bir parçası haline geldi. Rijnkade Arnhem ile Hollanda’nın sular altında kalmasına engel olurken, ülkenin yıllık 100 bin adet olan konut ihtiyacına modüler yapı ile çözümler sunan Ballast Nedam, karasal rüzgar türbinlerini su üzerinde inşa ediyor.
Kurucuları arasında yer aldığı Avrupa'nın en ikonik stadyumlarından Johan Cruijff Arena’yı yakın geçmişte sürdürülebilir çözümlerle yenileyen Ballast Nedam, Lüksemburg’ta yer alan Avrupa Yatırım Bankası’nın genel merkezinin genişletilmesi projesini üstlenerek, Avrupa’nın en önemli binalarından birine daha imza atmaya hazırlanıyor.
Yeniden doğdu, üç yılda kara geçti
Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Rönesans Holding’in Avrupa’da ilk sıralarda yer aldığını, Türkiye’de de lider konumda olduğunu anlatarak, “Dünyanın 30’dan fazla ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. 35 binden fazla çalışanımız var. IFC, Meridiam, Samsung C&T, TotalEnergies gibi çok uluslu ortaklarımız var” dedi.
Ballast Nedam, kökleri 1870’li yıllara kadar uzanan çok eski bir inşaat şirketi, aynı zamanda Hollanda’nın ilk 10 inşaat şirketi arasında. Kayaalp, “Satın aldığımızda Ballast Nedam finansal olarak zor durumda olan bir şirketti. Birçok projede büyük miktarda zarar ediyordu.
Satın aldıktan sonra, önce delist ettik ve Rönesans farkını ortaya koymaya çalıştık. Şirketin özüne dokunmadık ama diğer ülkelerde ve iştiraklerimizde çalışıp Rönesans kültürüne sahip yönetim kadrolarımızı buraya transfer ettik. Ballast Nedam’daki kadroları koruyarak, şirketi yeniden yapılandırdık. Üç yılda kâr eden bir şirket haline getirdik” şeklinde konuştu.
Modüler inşaat kapasitesini iki yılda iki katına çıkardı
Ballast Nedam CEO’su Kemal Sağlam, sürdürülebilir projeler konusunda Ballast Nedam’ın altyapı, bina, hastane, veri ve lojistik merkezleri, endüstriyel tesisler ve su konusunda uzmanlaştığını ifade etti. Ballast Nedam’ın Wognum’da bulunan modüler inşaat fabrikası hakkında da bilgi veren Kemal Sağlam, “Modüler inşaat, projeleri geleneksel yöntemlere göre yüzde 50’ye kadar daha hızlı ve daha düşük karbon emisyonuyla projeleri tamamlamamıza ve sahadaki süreyi düşürmemize olanak tanıyor.
Ayrıca geleneksel inşaat metotlarına kıyasla modüler inşaatta atık oranı çok düşük ve 10’da 1’i kadar atık çıkan modüler inşaatta kapasitemizi iki yılda iki katına çıkardık. Sonuç olarak Rönesans olarak Hollanda’nın yıllık 100 bin adet olan konut ihtiyacına modüler yapı ile daha hızlı, daha sürdürülebilir ve daha ekonomik çözümler sunuyoruz. Lahey’de inşa ettiğimiz 70 metre yüksekliği ve 1.171 konut kapasitesiyle dikkat çeken Waldorp Four projesiyle sadece Hollanda’nın en büyük modüler konut projesini değil, Avrupa’nın da büyüklerinden birini hayata geçiriyoruz’ dedi.
Kara tipi rüzgar türbinlerini su üzerine yerleştirdi
Ballast Nedam’ın Hollanda’nın rüzgar enerjisinde de imzası olduğunu belirten Kemal Sağlam, yenilenebilir enerji projelerinden Windplanblauw’un çok özgün ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Flevoland bölgesindeki 28 eski rüzgar türbini söküldü ve yerlerine teknolojik olarak çok daha gelişmiş, kara ve deniz temellerini birleştiren benzersiz bir ‘cofferdam’ yapısıyla inşa edilmiş 24 yeni türbin yerleştirildi.
Türbin sayısı azalsa da bugün geçmişe oranla çok daha fazla yeşil enerji üretimi sağlanıyor. Bu da özellikle bu bölgedeki elektrik ihtiyacına ciddi bir katkı sunuyor. Jsselmeer Gölü kıyısında hayata geçirilen Windplanblauw, karasal rüzgar türbinlerinin su üzerinde inşa edilmesiyle fark yaratan öncü, çevresel duyarlılığı yüksek bir proje...
Sığ suda adacıklar oluşturup, karadaki türbinleri bu adacıklar üzerine yerleştirdik. Böylece deniz türbinlerine göre daha düşük maliyetli bir çözüm sunmuş olduk. Bu çözüm de yatırımcı tarafından çok sevildi. 3,5 yılda tamamlanan bu dev enerji yatırımı, mühendislik sınırlarını zorlayan, ekosisteme saygılı yapısıyla sadece Hollanda’nın değil, tüm dünyanın dikkatini çekiyor.”
Batırma tüneli teknolojisi dünyanın ilgisini çekti
Tünel inşaatının Ballast Nedam’da uzun bir geçmişi olduğunu anlatan Kemal Sağlam, Hollanda’da bulunan 40’tan fazla tünelin birçoğunda Ballast Nedam’ın imzası olduğunu söyledi. Maasdeltatunnel’de batırma tünel teknolojisini kullandıklarını, Rotterdam’daki Blankenburg bağlantısının da bu batırma tüneli ile diğer tünellerin birleşimi olduğunu ifade eden Kemal Sağlam, projeler hakkında şu bilgileri verdi: “Scheur Nehri’ndeki Maasdeltatunnel bir batırma tüneli ve 185 ve 205 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde, 7 metre yüksekliğe sahip iki tünel elemanının birleşiminden oluşuyor. Gelgit etkisinde olan Scheur nehrinde, 30 metre derinlikte bu iki tünel elemanını birleştirdik. Bu büyüklükte tünel kesitleri daha önce inşa edilmemiş ve batırılmamıştı. Bu teknoloji dünyanın da ilgisini çekti ve yakın gelecekte benzer projeleri dünya çapında uygulamayı hedefliyoruz.”
“Türkiye’deki yatırımları 12 milyar euroya çıkartacağız”
İpek Ilıcak Kayaalp, “30 ülkede operasyonu ve yatırımları olan global bir Türk şirketiyiz. Bugün gelirlerimizin büyük çoğunluğunu yurt dışından elde ediyoruz. Bugüne kadar yurtdışı faaliyetlerimizden 40 milyar euro kazanç elde ettik ve buradan elde ettiğimiz kaynağı ülkemize yatırdık. Türkiye’de bugüne kadar sağlıktan enerjiye, inşaattan gayrimenkule birçok alanda iş ortaklarımızla birlikte 8 milyar dolar yatırımı hayata geçirdik. Bunu 5 yıl içerisinde 12 milyar euroya taşımayı hedefliyoruz” dedi.
İpek Ilıcak Kayaalp, “Rönesans Holding olarak, stratejik büyüme hedeflerimize katkı sağlayacak; Hollanda başta olmak üzere Avrupa’daki sürdürülebilir büyümemize destek olacak yeni satın almalar için de her zaman takipteyiz. Uygun fırsatlar çıktığında, bunu değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.
TotalEnergies ile 2 milyar euroluk yatırım hedefi
İpek Ilıcak Kayaalp, enerji sektöründeki stratejik adımlarını ve hedeflerini TotalEnergies ortaklığını vurgulayarak şöyle açıkladı: “2023’te TotalEnergies ile bir ortaklık yaparak enerji portföyümüzün yüzde 50'sini sattık. Bu ortaklıkla, önümüzdeki 5 yılda toplam 2.000 MW yenilenebilir kurulu güce ulaşmayı ve yaklaşık 2 milyar euro yatırım yapmayı hedefliyoruz. Ortaklığımızın ilk 1.5 yılında kurulu gücümüz 300 MW’ı geçti, bu yıl sonunda 500 MW’a yaklaşmayı planlıyoruz. Önümüzde kalan 3 yılda ise 1.500 MW için yatırımlarımıza ve satın almalara devam edeceğiz. (500 MW için lisanlarımız hazır (Kırklareli ve SibelRes extension), kalan 1.000 MW için deniz üstü ihalelere gireceğiz).”
Ceyhan'da 2 milyar dolarlık PP projesi
Ceyhan’da hayata geçirilecek 2 milyar dolar yatırım tutarına sahip Polipropilen (PP) Üretim Tesisi ve Terminal Projesi’nin ülke ekonomisine katkısına değinen İpek Ilıcak Kayaalp, şöyle konuştu: “Ceyhan Polipropilen projemiz, Türkiye ekonomisinin dışa bağımlılığını azaltacak ve cari açığın kapatılmasına yıllık 300 milyon dolarlık doğrudan katkı sağlayacak stratejik bir yatırım. Bu projenin EPC kapsamındaki mühendislik, tedarik ve inşaat işlerini ise Ballast Nedam üstleniyor.”
Kazakistan’da hastane yapacak
Rönesans Holding’in Türkiye’de Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliyle hayata geçirdiği hastane projeleri, şimdi uluslararası arenaya taşınıyor. Kayaalp, “Bugüne kadar 85 milyon kişiye hizmet verdik. Günde 50 bin kişiye hizmet veriyoruz. Verdiğimiz hizmetlerde alanımızda öncüyüz. Şimdi bunu başka ülkelere yaymak istiyoruz. İlk örnek Kazakistan; 630 yataklı hastane için 456 milyon euroluk finansman sağladık. Orta Asya’nın sağlık sektöründeki ilk PPP projesi olacak.”