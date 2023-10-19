Başta 11 kenti ve ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat tarihli asrın felaketi diye nitelendirilen büyük depremler sonrası bölgede ve ülkede pozitif gündem yaratılmaya çalışılıyor.

Depremin en çok etkilediği kentlerden olan Gaziantep’te ayağa hemen kalkmak için yoğun bir çaba harcanıyor. Kentin tüm kurumları çok sayıda etkili program organize etmek için resmen yarış içinde.

Son aylarda kent yetkilileri kültür, sanat, iş içerikli çok sayıda, çok güzel programlara imza attılar ve atmaya devam ediyorlar. Son olarak da Gaziantep’in üç önemli kurumun işbirliği modeli ile uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve önemli temaslarda bulunup sonuca ulaştığı “Horasis Küresel Toplantısı” Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

Dünya liderlerinin en önemli yıllık toplantılarından birisi olan “Horasis Küresel Toplantısı” bu yıl Gaziantep’te yapılacak. İş insanlarının, hükümet yetkilileri, bilim insanları ve aydınlarla bir araya geldiği, dünya liderlerinin en önemli yıllık toplantılarından birisi olan “Horasis Küresel Toplantısı 22 Ekim tarihinde başlayacak.

Üç gün sürecek toplantı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde organize ediliyor. Gaziantep Şehitkamil Kongre Merkezi’nde yapılacak toplantıya 140’ı uluslararası yatırımcı olmak üzere 300’ü aşkın uluslararası CEO ve üst düzey katılımcının olması bekleniyor.

“İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Yeniden İnşaa Yoluyla Etki Yaratmak” temasıyla gerçekleştirilecek toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu gibi önemli isimler katılım gösterecek.

Organizasyonda dikkat çeken oturum başlıkları ise şöyle; Dünyayı, Ekonomiyi, Gaziantep’i Yeniden İnşaa Etmek, Yoksulluğu Durdurma Işığı, Kriz Zamanında Girişimciliği Teşvik Etmek, İnovasyon Odaklı Toplum İnşaa Etmek, Sanatı Küreselleştirmek Fayda mı, Zarar mı?, Sosyal Kapitalizmi Belirlemek, Beşinci Sanayi Devrimini Anlamak.

Dijitalleşmeyi Akıllılaştırmak, Küresel Cerrahi, Parçalanmış Dünyada Küreselleştirmeyi Geri Çevirmek, Yapay Zeka Yeni Gelişmekte Olan Endüstri Sonrası Bir Toplum Yaratıyor, Rusya için Gelecek Senaryoları. Herkesi bu önemli programı takip etmeye Gaziantep’e bir de ben davet etmiş olayım. Son söz, daha önceki kriz dönemlerinde olduğu gibi deprem sonrası da bölgede ilk ayağa kalkan kent olan Gaziantep, hem bölgeye hem de ülkeye moral vermeye devam edecektir.