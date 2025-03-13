‘Hoş geldiniz’ derlerdi, ‘Yakamızdan düşün’ diyorlar

Avrupa’da son manzara: ‘Bacasız fabrika’ turizmden ‘si­nir bozucu gazlar’ sı­zıyor. ‘Altın yumurtla­yan tavuk’ bildiğimiz turistler sıkça ‘ortalığa pisleyen mahluk’ mua­melesi görüyor. Avru­pa’nın popüler desti­nasyonlarında sıradan bir tatil bile giderek daha karma­şık bir bulmacaya, engelli koşuya dönüşüyor.

Eskiden vizeyi, bileti alıp otelini rezerve etmek yeter­liydi, artık turist vergilerinden, konaklama kısıtlamalarına, hat­ta ziyaretçi kotasına kadar birçok yeni kuralla duvar örülüyor. Vel­hasıl bazı şehirler “hoş geldiniz” demek yerine, turist yoğunluğun­dan bunalıp, açıkça “yakamızdan düşün, bizi rahat bırakın” mesajı veriyor.

Kısa dönemli kiralamalara kısıtlamalar getiriliyor

Son döneme sığan örnekler turistin şevkini kıracağa benzi­yor. İspanya başlarda. Özellik­le Barselona, Mallorca ve Ka­narya Adaları gibi popüler desti­nasyonlarda Airbnb düşmanlığı tırmanıyor, kısa dönemli kirala­malara ciddi kısıtlamalar getiri­liyor. Barselona, 2028 itibariyle turist apartmanlarını tamamen yasaklama niyetinde. Malaga’nın 43 mahallesinde Airbnb tarzı ki­ralamalar artık yasak. Tatil bel­delerinde fiyatlar fırlayıp, yerel halkın yaşam kalitesi düşüp öfke barometresi patlamaya başlayın­ca bu önlemlere sarıldılar.

Atina’daki Akropolis’i, Napo­li’deki Pompei’yi artık günde en fazla 20 bin kişi ziyaret edebi­liyor. Roma’nın simgesi Kolez­yum’a aynı anda sadece 3 bin kişi girebiliyor. Venedik’e eğer hafta sonu gitmek istiyorsanız 10 euro­ya kadar giriş ücreti ödemeniz gerekecek. Birkaç yıl öncesine kadar kimsenin aklına gelmeye­cek bu uygulamalar artık Avrupa turizminin yeni normali.

Konaklama vergileri de artıyor. Girit’te artık kişi başı günlük 8 euro “turist vergisi” alınıyor. Yu­nanistan’a gidenler otel girişle­rinde ayrıca “iklim vergisi” adı altında 1,50 ila 10 euro arasında ödemeye zorlanıyor. Deli Dum­rul vergileri yürürlükte. Barse­lona turist vergisini 4 euroya çı­kardı. Paris’te lüks otellerde kişi başına gecelik 15,60 euro ek vergi geliyor. Amsterdam da turist ver­gisini otel fiyatlarının %12,5’ine çıkarıyor.

Peki, bu vergilere nasıl kılıf uy­duruluyor? Resmi söylem, “şe­hirlerin aşırı turizm yükünü ha­fifletmek”. Asıl murat, turistlerin pahalı hale getirdiği hayattan yı­lan yerel halkın öfkesini dindir­me ve belediyelere ek gelir sağ­lamak.

İngiltere için ETA şart

AB’den çıkan İngiltere de eski dostlarına yeni vize yükü getir­di. İngiltere’ye gidecek AB vatan­daşları bile artık 11,82 euroluk “Elektronik Seyahat İzni” (ETA) almak zorunda. AB de 7 euro kar­şı vergi ile Londra’ya gardını aldı.

Son yılların yükselen yıldı­zı Hırvatistan en çok ‘tacın in­cisi’ sayılan Dubrovnik’de tu­rist yağmasından mustarip. Ya­zın her bir yerel sakine karşılık 27 turist ile rekor kıran Ortaçağ şehri, “Game of Thrones” dizisi hayranlarının akınından yorgun. 250 euroyu geçen ağır para ceza­ları ile turistleri ıslah etmeye ça­lışıyor.

Velhasıl son yıllarda popüler Avrupa destinasyonlarında dam­la damla biriken sorunlar taşma­ya başladı. 2025 Avrupa tatille­rinde yepyeni bir dönem başlı­yor: Daha fazla bürokrasi, daha fazla vergi ve daha az özgürlük!

Geçende Zagreb’den Milano’ya doğru giderken yolüstü uğradığı­mız Venedik’in kış tenhalığının tadını çıkarırken uykulu barmen yakınıyordu: “Turistler bize hem ödül hem ceza. Bıktım; kendimi Truman Show’da oynayan bir fi­güran gibi hissediyorum…”