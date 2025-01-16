Hükümet emeklilere aylık ödemekte zorlanıyor mu?

Ülkemizde emekli ve hak sa­hibi olarak aylık alanların sayısı: 16 milyon 605 bin 724 kişidir.

Bunlar;

Yaşlılık(Emekli) aylığı alanlar........11.957.914 Kişi

Malullük aylığı......................................... 125.451 Kişi

Vazife malul aylığı......................................15.758 Kişi

Ölüm aylığı (Dul-yetim)..................... 4.313.803 Kişi

Sürekli iş göremezlik aylığı....................89.207 Kişi

Sürekli iş göremezlik ölüm aylığı........ 103.591 Kişi

TOPLAM........................................ 16.605.727 Kişi

Görüldüğü gibi ülkemizde 11.957.914 kişi sağ ve emekli ay­lığı alırken 4.647.810 kişi ise dul, yetim, malul, sürekli iş göremez­lik gibi aylıklar alıyor.

Emeklilere yapılan ödemeler (Milyon TL)

2010.......................................78.957

2015.................................... 152.063

2020................................... 343.046

2021....................................406.024

2022.................................... 668.795

2023.................................1.408.624

2024................................. 2.174.575

Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu son veriler 2024/Ekim ayına göre 16 milyon 605 bin 727 kişiye ortalama 15.200TL, 2025’de aylık kişi başı ortalama 17.500 TL emekli aylığı ödenecek.

-2024 Temmuz ayında ise ge­lirlerin/giderleri karşılama ora­nı 102.4

-2024 Ağustos ayında ise ge­lirlerin/giderleri karşılama ora­nı 94.3

-2024 Eylül ayında ise gelir­lerin/giderleri karşılama oranı 101.2

-2024 Ekim ayında ise gelir­lerin/giderleri karşılama oranı 100.1

Görüldüğü gibi Sosyal Güven­lik Siteminde Gelirler Giderler­den daha fazla ve gelirler içinde emeklilere ödenen aylıklar gelir­lerin %67.5’una isabet ediyor.

Emekli aylıkları SGK gelirleri

2024/Ekim 252.382.000 373.300.300

2025 yılında asgari ücrete %30 oranında artış yapıldı, ülkemiz­de çalışan sayısı 25 milyon 823 bin 342 kişidir. Sigortalı çalışan sayısı emekli sayısından fazla ve çalışan kişilerin ücretleri arttı­ğında SGK’nın prim gelirleri de artmaktadır. Ülkemizde ortala­ma ücretlerin %30 oranında ar­tığını düşünürsek gelirler %30 oranında artarken, gider kaleme olan emekli aylıklarına SSK ve Bağ-Kur’da %15.75, memurlarda ise %11.54 oranında zam yani ar­tış yapıldı.

Bu durumda 2025’de SGK’nın gelirleri ile giderlerini karşılama oranı maksimum seviyelere ula­şacaktır.

Ülkemizde emekli aylıklarının ödenememesi gibi bir durum im­kansızdır. hatta emekli aylıkları­na iyileştirme yapılması imkanı da vardır.