Hükümet emeklilere aylık ödemekte zorlanıyor mu?
Ülkemizde emekli ve hak sahibi olarak aylık alanların sayısı: 16 milyon 605 bin 724 kişidir.
Bunlar;
Yaşlılık(Emekli) aylığı alanlar........11.957.914 Kişi
Malullük aylığı......................................... 125.451 Kişi
Vazife malul aylığı......................................15.758 Kişi
Ölüm aylığı (Dul-yetim)..................... 4.313.803 Kişi
Sürekli iş göremezlik aylığı....................89.207 Kişi
Sürekli iş göremezlik ölüm aylığı........ 103.591 Kişi
TOPLAM........................................ 16.605.727 Kişi
Görüldüğü gibi ülkemizde 11.957.914 kişi sağ ve emekli aylığı alırken 4.647.810 kişi ise dul, yetim, malul, sürekli iş göremezlik gibi aylıklar alıyor.
Emeklilere yapılan ödemeler (Milyon TL)
2010.......................................78.957
2015.................................... 152.063
2020................................... 343.046
2021....................................406.024
2022.................................... 668.795
2023.................................1.408.624
2024................................. 2.174.575
Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu son veriler 2024/Ekim ayına göre 16 milyon 605 bin 727 kişiye ortalama 15.200TL, 2025’de aylık kişi başı ortalama 17.500 TL emekli aylığı ödenecek.
-2024 Temmuz ayında ise gelirlerin/giderleri karşılama oranı 102.4
-2024 Ağustos ayında ise gelirlerin/giderleri karşılama oranı 94.3
-2024 Eylül ayında ise gelirlerin/giderleri karşılama oranı 101.2
-2024 Ekim ayında ise gelirlerin/giderleri karşılama oranı 100.1
Görüldüğü gibi Sosyal Güvenlik Siteminde Gelirler Giderlerden daha fazla ve gelirler içinde emeklilere ödenen aylıklar gelirlerin %67.5’una isabet ediyor.
Emekli aylıkları SGK gelirleri
2024/Ekim 252.382.000 373.300.300
2025 yılında asgari ücrete %30 oranında artış yapıldı, ülkemizde çalışan sayısı 25 milyon 823 bin 342 kişidir. Sigortalı çalışan sayısı emekli sayısından fazla ve çalışan kişilerin ücretleri arttığında SGK’nın prim gelirleri de artmaktadır. Ülkemizde ortalama ücretlerin %30 oranında artığını düşünürsek gelirler %30 oranında artarken, gider kaleme olan emekli aylıklarına SSK ve Bağ-Kur’da %15.75, memurlarda ise %11.54 oranında zam yani artış yapıldı.
Bu durumda 2025’de SGK’nın gelirleri ile giderlerini karşılama oranı maksimum seviyelere ulaşacaktır.
Ülkemizde emekli aylıklarının ödenememesi gibi bir durum imkansızdır. hatta emekli aylıklarına iyileştirme yapılması imkanı da vardır.