I Want to Believe

Ajan Fox Mulder ve Dana Scully seri­si uzaylıları ve paranormal olayları ko­nu eden efsane dizilerdendir. Fox Mulder’ın odasında, duvardaki posterde bir UFO fo­toğrafı ile “inanmak istiyorum” yazar. ABD Kongresinde UFO (UAP) oturumu vardı yine. Eski bir hava kuvvetleri uzmanı Dylan Bor­land “100 feet uzunluğunda bir üçgen cismin havalandığına ve etrafında bir plazma oluştu­ğuna şahit olduğunu” söyledi.

Kongrede gös­terilen, Yemen’de çekilmiş bir UAP videosun­da ise fırlatılan füze cisme etki etmiyor ve üç plazma benzeri parça cisimden ayrılarak yo­luna devam ediyor. Tesadüf bu ya, Güneş Sis­temimize giren üçüncü cisim 3I/Atlas güneşe yaklaştıkça etrafında plazma oluşmaya başla­dı, rengi kırmızıdan yeşile döndü. Karbon di­oksit dışında demir olmadan nikel salınımı yapıyor. Tüm bunlar bir kuyrukluyıldız olma ihtimalini sorgulatıyor.

Komutan Logar

NASA tarihi bir açıklama yaptı. Mars’ta da­ha önce su bulmuşlardı. Bu sefer bir kaya üze­rinde biyolojik, kimyasal güçlü yaşam izine rastlamış olabileceklerini açıkladılar. NASA direktörü Sean Duffy, kongreye gidip bu taş­ları detaylı analiz için bir an önce dünyaya ge­tirmek için ek bütçe isteyeceğini, tüm alter­natiflerin masada olduğunu söyledi.

Kongre­deki son UAP oturumu dâhil, ele geçirdikleri uzaylı gemilerini tersine mühendislikte kul­landığı iddia edilen Lockheed Martin, X hesa­bından çok düşük maliyetle bunları dünyaya getirmeye hazır olduğunu paylaştı. Ekonomi ile alakaya gelince, konu Trump’ın başkan­lık kararı ile ABD bütçesinin Pentagon dâhil nereye harcandığının kontrolü, yani NASA, Harvard Astronomi profesörü Avi Loeb’in 3I/ Atlas gibi gökcisimlerini incelediği Galileo Projesi dâhil herkes paranın derdinde.

Arif V 216

Milei’nin neoliberal liberteryen ekonomik mucizesine inanıp uzaylılara inanmamak ol­maz. Ekonomik verileri aldığı dönemdeki kö­tü yere dönüyor, engelli ve emeklilere bütçe kesintisi, emekli maaşlarına tırpan ile karde­şinin suiistimal haberleri bir cismin yaklaş­tığını söylüyordu, ara seçimde büyük yenilgi aldı, rövanşa hazırlanıyor.

IMF anlaşmasına kadar kuru baskılayıp sonra serbest bırakın­ca Peso hızla değer kaybetmeye başladı. Tüm bunlara da ekonomik mucize değil IMF prog­ramı denir ki, IMF Milei programına deste­ğini açıkladı. Bir diğer bütçe sorunu yaşayan Fransa’nın notu ve süper kar ve süper zengin­lerden vergi alınmasına karşı çıkan Bayrou düştü.

İngiltere’de durum farklı değil. Her ikisi için IMF konuşuluyor. İngiltere yapısal reform yapıp monarşiden demokrasiye geçer, Fransa yapısal reform yapıp AB’den çıkarsa, kamu harcamaları 1 senede 8 kere faiz indi­ren ECB’nin para politikasına eşlik eder mi? Fransa’da Tucman Vergisi olarak bilinen sü­per kar ve zenginlerden ek vergi alınması tar­tışması ana akımı karpuz gibi ikiye yardı.

Pi­ketty, Tucman, Coquerel bir tarafta, Wharton finans profesörü Sylvain ve ana akım akade­misyenler diğer tarafta. École Polytechnique ekonomi profesörü Michau gibi Fransız en­telijansiyası; zenginleri vergilendirmek ino­vasyonu öldürür, sermayeyi dışarı kaçırır, yoksullaşmaya neden olur, diyor. FT Fran­sız emeklilerinin diğer AB ülkelerinden daha çok maaş aldığını haber yapmış. Bu durumda hangi tarafın haklı olduğunu tahmin etmek zor değil.

Bob Marley Faruk

Mortgage kredisinde suiistimal yaptığı için Trump’ın görevden aldığı Fed yönetim kuru­lu Lisa Cook için mahkeme geçici durdurma kararı alınca, ABD Adalet Bakanlığı konuyu Yüksek Mahkemeye taşıdı. Sheffield Üniver­sitesi’nde emeritus muhasebe profesörü Ri­chard Murphy “merkez bankası bağımsızlı­ğı” “neoliberal dolandırıcılık hikâyesi” diyor. Ufak hatırlatma, döviz tevdiat hesapları ve TCMB brüt rezervlerin toplamı kabaca 380 milyar dolar ile Chicago Fed bilanço (aktif) büyüklüğüne eşit.

Chicago Fed yönetim ku­rulu üyeliğinden, Fed yönetim kuruluna seçi­len Lisa Cook kadar, 16-17 Eylül FOMC top­lantısında bizim de söz ve oy hakkımız var. ABD Hazine Bakanı Bessent Fed’in bağım­sızlığını kazanması için doğru veriye dayalı olarak, zenginleri daha zengin etmekten vaz­geçerek, gelir dağılımı eşitliğine dönmesi ge­rektiğini söyledi. Bureau of Labor Statistics işsizlik verilerinde son 3 senede 2 milyon kişi aşağı yönlü yanıldı. Şimdi bu bilgiler eşliğin­de FOMC’nin faiz kararları ne kadar bağımsız ve doğru, okurlara bırakalım.