I Want to Believe
Ajan Fox Mulder ve Dana Scully serisi uzaylıları ve paranormal olayları konu eden efsane dizilerdendir. Fox Mulder’ın odasında, duvardaki posterde bir UFO fotoğrafı ile “inanmak istiyorum” yazar. ABD Kongresinde UFO (UAP) oturumu vardı yine. Eski bir hava kuvvetleri uzmanı Dylan Borland “100 feet uzunluğunda bir üçgen cismin havalandığına ve etrafında bir plazma oluştuğuna şahit olduğunu” söyledi.
Kongrede gösterilen, Yemen’de çekilmiş bir UAP videosunda ise fırlatılan füze cisme etki etmiyor ve üç plazma benzeri parça cisimden ayrılarak yoluna devam ediyor. Tesadüf bu ya, Güneş Sistemimize giren üçüncü cisim 3I/Atlas güneşe yaklaştıkça etrafında plazma oluşmaya başladı, rengi kırmızıdan yeşile döndü. Karbon dioksit dışında demir olmadan nikel salınımı yapıyor. Tüm bunlar bir kuyrukluyıldız olma ihtimalini sorgulatıyor.
Komutan Logar
NASA tarihi bir açıklama yaptı. Mars’ta daha önce su bulmuşlardı. Bu sefer bir kaya üzerinde biyolojik, kimyasal güçlü yaşam izine rastlamış olabileceklerini açıkladılar. NASA direktörü Sean Duffy, kongreye gidip bu taşları detaylı analiz için bir an önce dünyaya getirmek için ek bütçe isteyeceğini, tüm alternatiflerin masada olduğunu söyledi.
Kongredeki son UAP oturumu dâhil, ele geçirdikleri uzaylı gemilerini tersine mühendislikte kullandığı iddia edilen Lockheed Martin, X hesabından çok düşük maliyetle bunları dünyaya getirmeye hazır olduğunu paylaştı. Ekonomi ile alakaya gelince, konu Trump’ın başkanlık kararı ile ABD bütçesinin Pentagon dâhil nereye harcandığının kontrolü, yani NASA, Harvard Astronomi profesörü Avi Loeb’in 3I/ Atlas gibi gökcisimlerini incelediği Galileo Projesi dâhil herkes paranın derdinde.
Arif V 216
Milei’nin neoliberal liberteryen ekonomik mucizesine inanıp uzaylılara inanmamak olmaz. Ekonomik verileri aldığı dönemdeki kötü yere dönüyor, engelli ve emeklilere bütçe kesintisi, emekli maaşlarına tırpan ile kardeşinin suiistimal haberleri bir cismin yaklaştığını söylüyordu, ara seçimde büyük yenilgi aldı, rövanşa hazırlanıyor.
IMF anlaşmasına kadar kuru baskılayıp sonra serbest bırakınca Peso hızla değer kaybetmeye başladı. Tüm bunlara da ekonomik mucize değil IMF programı denir ki, IMF Milei programına desteğini açıkladı. Bir diğer bütçe sorunu yaşayan Fransa’nın notu ve süper kar ve süper zenginlerden vergi alınmasına karşı çıkan Bayrou düştü.
İngiltere’de durum farklı değil. Her ikisi için IMF konuşuluyor. İngiltere yapısal reform yapıp monarşiden demokrasiye geçer, Fransa yapısal reform yapıp AB’den çıkarsa, kamu harcamaları 1 senede 8 kere faiz indiren ECB’nin para politikasına eşlik eder mi? Fransa’da Tucman Vergisi olarak bilinen süper kar ve zenginlerden ek vergi alınması tartışması ana akımı karpuz gibi ikiye yardı.
Piketty, Tucman, Coquerel bir tarafta, Wharton finans profesörü Sylvain ve ana akım akademisyenler diğer tarafta. École Polytechnique ekonomi profesörü Michau gibi Fransız entelijansiyası; zenginleri vergilendirmek inovasyonu öldürür, sermayeyi dışarı kaçırır, yoksullaşmaya neden olur, diyor. FT Fransız emeklilerinin diğer AB ülkelerinden daha çok maaş aldığını haber yapmış. Bu durumda hangi tarafın haklı olduğunu tahmin etmek zor değil.
Bob Marley Faruk
Mortgage kredisinde suiistimal yaptığı için Trump’ın görevden aldığı Fed yönetim kurulu Lisa Cook için mahkeme geçici durdurma kararı alınca, ABD Adalet Bakanlığı konuyu Yüksek Mahkemeye taşıdı. Sheffield Üniversitesi’nde emeritus muhasebe profesörü Richard Murphy “merkez bankası bağımsızlığı” “neoliberal dolandırıcılık hikâyesi” diyor. Ufak hatırlatma, döviz tevdiat hesapları ve TCMB brüt rezervlerin toplamı kabaca 380 milyar dolar ile Chicago Fed bilanço (aktif) büyüklüğüne eşit.
Chicago Fed yönetim kurulu üyeliğinden, Fed yönetim kuruluna seçilen Lisa Cook kadar, 16-17 Eylül FOMC toplantısında bizim de söz ve oy hakkımız var. ABD Hazine Bakanı Bessent Fed’in bağımsızlığını kazanması için doğru veriye dayalı olarak, zenginleri daha zengin etmekten vazgeçerek, gelir dağılımı eşitliğine dönmesi gerektiğini söyledi. Bureau of Labor Statistics işsizlik verilerinde son 3 senede 2 milyon kişi aşağı yönlü yanıldı. Şimdi bu bilgiler eşliğinde FOMC’nin faiz kararları ne kadar bağımsız ve doğru, okurlara bırakalım.
|Borsa
|11.182,96
|1,66 %
|Dolar
|41,2925
|0,14 %
|Euro
|49,0132
|0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1859
|-0,07 %
|Altın (GR)
|4.893,11
|0,17 %
|Altın (ONS)
|3.689,95
|0,29 %
|Brent
|68,1700
|1,49 %