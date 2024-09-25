“İhracat 10 kat artar” diyebilirken…

Yıl 1998… Asya krizi… Makine sektörü­nün duayenleri Arslan Sanır ve Cenap Eke ile sohbet etmiştim...

“İhracatta bu yıl 1 milyar dolara ulaşı­rız…” demiş ve eklemişlerdi:

“10 yılda, 10 milyar $’ı aşarız.”

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Yıl 2008…

ABD’de mortgage krizi…

Tekrarladığımız sohbete Sanır ve Eke’nin yanısıra, Hidromek’in kurucusu Hasan Bozkurt’ta katılmıştı…

“İhracatta 10 milyar $’ı aştık.” demiş ve eklemişlerdi:

“İhracatı zorlaştıran düşük kur politika­sına ve ABD’deki krize rağmen, ihracatımı­zı her yıl yüzde 10 artırır ve 10 yılda 30 mil­yar $’ı aşarız.”

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Dünya kaostayken ve kur düşükken dahi ekosistemimize güveniyorlardı…

(Bozkurt, Eke ve Sanır’ı rahmetle anı­yorum)

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Makine üreticilerimizin insanüstü çaba­sı ile 2018’de ihracatımız 18 milyar $’ı aştı…

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Bu yıl mı?

İlk 8 ayda 18.3 milyar dolara ulaştı…

MİB’in yılsonu hedefi 28 milyar dolara dayandı…

VELHASIL

Bugün…Hindistan, Afrika başta ol­mak üzere, tüm dünyada trilyonlarca dolarlık altyapı yatırımlarının başla­yacağını biliyoruz…

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Ama…

1998 ve 2008’deki gibi, “İhracatı­mız 10 kat artar” diyemiyoruz…

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İddia ile, “Üretim ve ihracata dayalı büyüyeceğiz.” diyebiliyorsak…

Makine yatırımlarında, yıllardan sonra ilk kez bir gerileme yaşandığı­na dikkat çeken MİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu’nun, “Değerli TL nede­niyle oluşan baskı, ihracata yönelik farklı desteklerle giderilmeli.” cüm­lesine de kulak vermek gerekiyor…