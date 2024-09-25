“İhracat 10 kat artar” diyebilirken…
Yıl 1998… Asya krizi… Makine sektörünün duayenleri Arslan Sanır ve Cenap Eke ile sohbet etmiştim...
“İhracatta bu yıl 1 milyar dolara ulaşırız…” demiş ve eklemişlerdi:
“10 yılda, 10 milyar $’ı aşarız.”
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Yıl 2008…
ABD’de mortgage krizi…
Tekrarladığımız sohbete Sanır ve Eke’nin yanısıra, Hidromek’in kurucusu Hasan Bozkurt’ta katılmıştı…
“İhracatta 10 milyar $’ı aştık.” demiş ve eklemişlerdi:
“İhracatı zorlaştıran düşük kur politikasına ve ABD’deki krize rağmen, ihracatımızı her yıl yüzde 10 artırır ve 10 yılda 30 milyar $’ı aşarız.”
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Dünya kaostayken ve kur düşükken dahi ekosistemimize güveniyorlardı…
(Bozkurt, Eke ve Sanır’ı rahmetle anıyorum)
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Makine üreticilerimizin insanüstü çabası ile 2018’de ihracatımız 18 milyar $’ı aştı…
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Bu yıl mı?
İlk 8 ayda 18.3 milyar dolara ulaştı…
MİB’in yılsonu hedefi 28 milyar dolara dayandı…
VELHASIL
Bugün…Hindistan, Afrika başta olmak üzere, tüm dünyada trilyonlarca dolarlık altyapı yatırımlarının başlayacağını biliyoruz…
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Ama…
1998 ve 2008’deki gibi, “İhracatımız 10 kat artar” diyemiyoruz…
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İddia ile, “Üretim ve ihracata dayalı büyüyeceğiz.” diyebiliyorsak…
Makine yatırımlarında, yıllardan sonra ilk kez bir gerileme yaşandığına dikkat çeken MİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu’nun, “Değerli TL nedeniyle oluşan baskı, ihracata yönelik farklı desteklerle giderilmeli.” cümlesine de kulak vermek gerekiyor…