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  4. İhracatçı “teknolojisi” ile değil "50+1’in değişmesi “zararı” ile ayırt edilmeli…

İhracatçı “teknolojisi” ile değil "50+1’in değişmesi “zararı” ile ayırt edilmeli…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Eximbank desteğinde öncelik verilecek ihracatçı… Ve verilmeyecek ihracatçı… 61 ihracatçı birliği, 100 binin üzerinde ihracatçımız varken, böyle bir gruplandırma nasıl yapılır?

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Örneğin, yoğun teknoloji içeren savunma sanayi… Yan sanayinin gelişimi için tabii ki desteklenmeli… Ama…

Yüzde 82’si yerli imkânlarla üretilip, ihraç edilen seramik de desteklenmeli; makarna da, zeytinyağı da, sandalye de… O yüksek teknolojili, bu düşük teknolojili diye ayırt etmek niye?

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Yatırım yapan; Dünyada talep edilen/edilebilecek ürünleri araştırıp, geliştirip, üreten, ürettiren; Okullarımızda 10 yıl eğitilmesine rağmen ‘vasıfsız kalan’ işgücünün görerek/deneyerek/yaparak öğrenmesine/meslek edinmesine/gerçek eğitimi almasına aracı olan; 1 birim de olsa verdiği ticaret/ döviz fazlası ile ekonomide çarpan, katma değer etkisi yaratan; Türk ekonomisinin en fazla ihtiyaç duyduğu sermaye/tasarruf birikimine temel olan; Türkiye’nin tanıtımını yapan ve diğer sektörlere de kapı açan; Ve… Üretip/istihdam edip dış satımdan anlamayanı ‘dış satım’ ile; Sağladığı döviz girdisiyle tüketiciyi de destekleyendir ihracatçı…

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Ayırt edilecek ihracatçı yok mu? Aldığı ayrıcalıklı destek/kredi sayesinde, yerli mal/hizmet üreticisiyle öldürücü fiyat rekabetine giren; Kendisi 1 birim kazanırken, ülkeye 5-10-100 birim zarar vermekten kaçınmayan; Yan sanayisini/taşeronunu zor durumda bırakan; Yurtdışında imaj zedeleyip, diğer ihracatçılarımızın da o ülkeye girişine zarar veren; Bu özelliklerine rağmen kredilerle yüzdürülmeye çalışılan firmalar, ayırt edilebilir!

Velhasıl...

“Batırılamayacak kadar büyük şirket…” tabiri, dünyada da var… Ama… O ülkelerde, on bin işçi çalıştırıyor diye, yüz bin işçilik destek verildiği öğrenildiğinde, vergi ödeyenler tarafından sorgulama da var…

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“Yoğun destek verilmesi gereken stratejik sektörler…” gerçeği, dünyada da var… Ama… O ülkelerde, üreterek kendine yeterlilik ve tasarruf kültürünü sağlayan/sağlayacak geleneksel sektörleri korumak/kollamak da var…

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