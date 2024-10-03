İhracatçıya kefalet sağlayan iki şirket

Gelir İdaresi tarafından 28 Eylül tarihli Resmi Gazetede 1 nolu Kurumlar Vergi­si Genel Tebliğinde değişiklik yapan bir teb­liğ yayınlandı. Bu Tebliğ ile 7338 sayılı Ka­nun uygulamasına ilişkin ve açıklanmaya ge­rek görülen diğer konular bakanından geniş bir açıklama yer alıyor.

Biz bu Tebliğ vesile­siyle kurumlar vergisinden muaf tutulan iki anonim şirketten bahsedeceğiz. Bunlar, ihra­cat kredileri için kefalet vermek amacıyla ku­rulan İhracatı Geliştirme A.Ş. kısaca İGE ve Katılım Finans Kefalet A.Ş. kısaca KFK’nın destekleri hakkında internet sitelerinden de yaptığımız değerlendirmeleri aktarmak isti­yorum. Amacım çok yeni sayılan bu kurumla­rı tanıtmak ve ilgililerin bilgisine sunmak. Şu an için sınırlı sayılan bu desteklerin zaman içerisinde daha da gelişeceğini bekliyoruz.

Kuruluş tarihi ve amaç

Her iki kuruluşun da Kuruluş tarihi çok yeni. İGE: 14.10.2021, KFK: 29.03.2023 ta­rihinde kurulmuş. Kuruluş amacı aynı olup özetle; yurtiçi ve yurtdışında var olan ya da ülkemiz koşullarına uygun olarak geliştirile­cek yeni kredi garanti ve kefalet uygulamala­rı yoluyla mal ve hizmet ihraç edenlerin fi­nansman ihtiyaçlarının giderilmesine katkı, olarak belirtilmiştir.

Ortaklık yapıları

İGM’nin ortaklık yapısı; Türkiye İhracat­çılar Meclisi, Türk Eximbank, Belli başlı ti­cari bankalar, üç katılım bankası ve ihracatçı birlikleri, KFK’nIn ortakları ise %4’ü Hazıne ve Malıye Bakanlığı olmak üzere, geri kalan kısım, ikisi dijital olmak üzere katılım ban­kalarına aittir.

Sağlanan destekler Sağladıkları imkanlar özetle şöyle.

İhracatı ihracatı geliştirme A.Ş.

1-KOBİ’ler için: halen işlemlerini tamam­layan İGE ortağı 15 bankadan sağlana­cak 30 milyon TL’ye kadar ve 12 aya kadar olan nakit kredi kefaleti, kefalet Komisyo­nu %1,25, başvuru ücreti ise 2000 TL. Ayrı­ca yeşil dönüşüm ve ihracatta kadına yönelik bazı bankaların özel paketleri de söz konusu.

2-Hazine destekli paket. Hazırlığını ta­mamlamış olan 9 bankadan KOBİ’ler için 35 milyon KOBİ dışı 70 milyon olmak üzere azami 24 aylık kredilere kefalet sağ­lıyor. kefalet Komisyonu %0,5, dosya ücre­ti yok. Kefalet portalı aracılığıyla Özkaynak kefalet destek paketlerine yapılan başvuru­larda kullandırılan krediler için %50 oranın­da kefalet Komisyonu iadesi yapılacağı belir­tilmiş.

3-Prefinansman sistemi ise şöyle özet­lenebilir. Pazara giriş küresel tedarik zinciri tasarım ve ürün geliştirme projeleri ile Marka ve Türkquality programlarına Ti­caret Bakanlığınca ön onay verilen firmalar­dan Eximbank tarafından kredisi onaylanan ihracatçılara kefalet desteği sağlanmaktadır.

Katılım Finans Kefalet A.Ş. KFK tarafından sağlanan destekler:

1 Özkaynak kefaletleri. 3 ay ödemesiz dö­nem dahil, azami 18 ay, KOBİ’lere 7,5 milyon, KOBİ dışı firmalara 15 milyon TL. fi­nansman için ve bu tutarların %80’ine kadar kefalet sağlıyor. Kefalet Komisyonu %1,8. Ayrıca kredi tutarına göre 5bin ila 20bin TL arasında başvuru ücreti. Bu destekler için ortak katılım bankalarına başvuru yapılma­sı gerekiyor.

2 Hazine destekli kefaletler paketler be­lirlendiğinde siteden duyurulacağı ifa­de edilmiş.