İhracatçıya kefalet sağlayan iki şirket
Gelir İdaresi tarafından 28 Eylül tarihli Resmi Gazetede 1 nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan bir tebliğ yayınlandı. Bu Tebliğ ile 7338 sayılı Kanun uygulamasına ilişkin ve açıklanmaya gerek görülen diğer konular bakanından geniş bir açıklama yer alıyor.
Biz bu Tebliğ vesilesiyle kurumlar vergisinden muaf tutulan iki anonim şirketten bahsedeceğiz. Bunlar, ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş. kısaca İGE ve Katılım Finans Kefalet A.Ş. kısaca KFK’nın destekleri hakkında internet sitelerinden de yaptığımız değerlendirmeleri aktarmak istiyorum. Amacım çok yeni sayılan bu kurumları tanıtmak ve ilgililerin bilgisine sunmak. Şu an için sınırlı sayılan bu desteklerin zaman içerisinde daha da gelişeceğini bekliyoruz.
Kuruluş tarihi ve amaç
Her iki kuruluşun da Kuruluş tarihi çok yeni. İGE: 14.10.2021, KFK: 29.03.2023 tarihinde kurulmuş. Kuruluş amacı aynı olup özetle; yurtiçi ve yurtdışında var olan ya da ülkemiz koşullarına uygun olarak geliştirilecek yeni kredi garanti ve kefalet uygulamaları yoluyla mal ve hizmet ihraç edenlerin finansman ihtiyaçlarının giderilmesine katkı, olarak belirtilmiştir.
Ortaklık yapıları
İGM’nin ortaklık yapısı; Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Eximbank, Belli başlı ticari bankalar, üç katılım bankası ve ihracatçı birlikleri, KFK’nIn ortakları ise %4’ü Hazıne ve Malıye Bakanlığı olmak üzere, geri kalan kısım, ikisi dijital olmak üzere katılım bankalarına aittir.
Sağlanan destekler Sağladıkları imkanlar özetle şöyle.
İhracatı ihracatı geliştirme A.Ş.
1-KOBİ’ler için: halen işlemlerini tamamlayan İGE ortağı 15 bankadan sağlanacak 30 milyon TL’ye kadar ve 12 aya kadar olan nakit kredi kefaleti, kefalet Komisyonu %1,25, başvuru ücreti ise 2000 TL. Ayrıca yeşil dönüşüm ve ihracatta kadına yönelik bazı bankaların özel paketleri de söz konusu.
2-Hazine destekli paket. Hazırlığını tamamlamış olan 9 bankadan KOBİ’ler için 35 milyon KOBİ dışı 70 milyon olmak üzere azami 24 aylık kredilere kefalet sağlıyor. kefalet Komisyonu %0,5, dosya ücreti yok. Kefalet portalı aracılığıyla Özkaynak kefalet destek paketlerine yapılan başvurularda kullandırılan krediler için %50 oranında kefalet Komisyonu iadesi yapılacağı belirtilmiş.
3-Prefinansman sistemi ise şöyle özetlenebilir. Pazara giriş küresel tedarik zinciri tasarım ve ürün geliştirme projeleri ile Marka ve Türkquality programlarına Ticaret Bakanlığınca ön onay verilen firmalardan Eximbank tarafından kredisi onaylanan ihracatçılara kefalet desteği sağlanmaktadır.
Katılım Finans Kefalet A.Ş. KFK tarafından sağlanan destekler:
1 Özkaynak kefaletleri. 3 ay ödemesiz dönem dahil, azami 18 ay, KOBİ’lere 7,5 milyon, KOBİ dışı firmalara 15 milyon TL. finansman için ve bu tutarların %80’ine kadar kefalet sağlıyor. Kefalet Komisyonu %1,8. Ayrıca kredi tutarına göre 5bin ila 20bin TL arasında başvuru ücreti. Bu destekler için ortak katılım bankalarına başvuru yapılması gerekiyor.
2 Hazine destekli kefaletler paketler belirlendiğinde siteden duyurulacağı ifade edilmiş.