İklim de gündem de ısınıyor

Türkiye’nin 11 ilini yıkan deprem felaketinden sonra düzenlenen “Tek Yürek” kampanyasında toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı. Avrupa Birliği de düzenlediği “Bağışçılar Konferansı”nda Türkiye için toplam 123 milyar 306 milyon 165 bin TL (6 milyar 30 milyon Euro) bağış toplandığını açıkladı.

AB Komisyonu’nun 1 milyar euro ile başlayan “Türk ve Suriye halkı için Birlikte” konferansında toplanan yaklaşık 7 milyar euronun 950 milyonluk bölümü Suriye’ye ayrıldı. AB’nin topladığı bağışın 4.3 milyar euroluk kısmının kredi, 1.7 milyar euroluk kısmının ise hibe olarak verileceği açıklandı.

AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi toplanan yardımın okulların ve hastanelerin restore edilmesinde, altyapının yeniden inşa edilmesinde ve bölgede istihdamın ve büyümenin yeniden başlamasında kullanılacağını duyurdu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner ise “Sadece Türkiye’de 600 bin evin, 900 okulun yıkıldığını unutmayalım.

Bu konferansta toplanan yardım ileriye doğru büyük bir adım. Ama daha gidecek çok yolumuz var” dedi. “Türk ve Suriye halkı için Birlikte” başlıklı konferansta “AB’nin her zaman Türk halkının yanında ve dayanışma içerisinde olduğu” vurgusu yapıldı.

AB’nin gündemi yoğun

Bağışçılar Konferansı’ndan sonra AB liderleri, ekonomi, sanayinin rekabetçiliği, bankacılık ve enerji krizi ile iklim değişikliğini görüşmek üzere Brüksel’de bir araya geldi. AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katıldığı AB Liderler Zirvesi’ne uzun bir aradan sonra ilk defa Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı yanısıra iklim değişikliği gibi küresel sorunların ele alındığı toplantıda, gıda güvenliği ve süresi uzatılan “Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması” da değerlendirildi. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmanın ve yatırımları teşvik etmenin yollarının tartışıldığı zirvede liderler, sentetik yakıtlar ve nükleer enerjinin gelecekteki rolünü de masaya yatırdı.

ABD’de başlayan bankacılık krizinin ardından İsviçre’de Credit Suisse paniği yaşandı. AB liderleri, “bankacılık krizi”nin AB’ye olası etkileri konusunu bizzat Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Euro Grubu Başkanı Paschal Donohoe’dan dinledi.

Almanya-Fransa gerginliği

Bütün bu yoğun gündemde, AB’nin en büyük iki ülkesi Almanya ve Fransa’nın nükleer enerji ve içten yanmalı motorlar konusundaki tutumları zirvenin ana gündemi oldu.

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan ve AB ülkelerinde satılacak yeni otomobillere ve hafif ticari taşıtlara katı karbon emisyon standartları getirecek düzenleme, AB’nin en büyük otomobil üreticisi Almanya ve Fransa’nın tepkisini çekti. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi ülkeleri olan Almanya ve Fransa, AB’nin 2035 yılından itibaren içten yanmalı motora (benzin ve mazot) sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine karşı çıkıyor.

En sıcak başlık: İklim değişikliği

Rusya-Ukrayna savaşı, bankacılık, enerji krizi, gıda güvenliği, yeşil ve dijital dönüşüm, sentetik yakıtlar ve nükleer enerji elbette Avrupalı liderler açısından önemli ancak, Avrupalı liderlerinin “iklim değişikliği” konusunda atacakları adımlar ve uygulayacakları politikalar kendi politik gelecekleri açısından hayati önem taşıyor. Klasik, içten yanmalı motorlu araç yerine elektrikli araçlara ilgi gösteren meşhur “Z kuşağı”nın ilgilendiği yegâne mevzu iklim değişikliği…

AB’li liderlerin korkulu rüyası “iklim değişikliği” kendi seçmenleri tarafından da çok yakından takip ediliyor ve kamuoyu baskısı oluşuyor. Öyle ki Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi başkent Brüksel’de de “iklim değişikliği ve küresel ısınma protestoları”na katılan lise öğrencileri o gün okullarından izinli sayılıyor…