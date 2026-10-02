İklim Değişikliği Başkanlığı gençleri katılıma davet ediyor

“COP31’e Giden Yol: İklim ve Genç­lik Çalıştayı”nda üniversite öğ­rencilerinin görüşlerini almıştık. Sür­dürülebilir Yaşam Okulu liderliğinde, Marmara Üniversitesi Sürdürülebilir­lik Koordinatörlüğü akademik desteğiy­le hazırladığımız çalışmanın raporunu TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunduk.

Raporu inceleyen İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Or­han Solak gençlere iletmemiz için şun­ları söyledi: “Görüşlerini, beklentileri­ni ve çözüm önerilerini paylaşan gençle­rin sundukları katkıyı, Türkiye’nin iklim geleceğine yönelik önemli bir sorumlu­luk üstlenme iradesi olarak değerlendi­riyorum. İklim değişikliği, gençlerden bağımsız şekillenecek bir gündem değil. Bugün alınan kararlar yaşamınızı, mes­leklerinizi, şehirlerinizi, üretim biçim­lerinizi ve gelecekte kuracağınız dünyayı etkileyecek.

İklim politikalarının şekil­lenmesinde söz sahibi olmanız yalnızca bir katılım meselesi değil, aynı zamanda doğal hakkınız. Türkiye’nin güçlü bir ik­lim politikası oluşturabilmesi için eleş­tiren ve çözüm üreten, sorgulayan ve so­rumluluk üstlenen gençlere ihtiyaç var. İklim değişikliği ekonomiden finansa, mühendislikten hukuka, sağlıktan tarı­ma, uluslararası ilişkilerden şehir plan­lamasına kadar her disiplinin ortak me­selesi. Hangi alanda eğitim alırsanız alın, iklim dönüşümüne katkı sunabilirsiniz.”

İklim dönüşümünün asli paydaşları

COP31’in Türkiye’de gerçekleşmesinin önemine değinen Solak sözlerine şöyle devam etti: “Tüm dünyadan karar verici­ler, bilim insanları, özel sektör, sivil top­lum kuruluşları ve gençlerin Türkiye’de bir araya geleceği süreci iyi değerlendi­rin. Yalnızca konferansa katılmak değil, bilgi üretmek, uluslararası ağlara dâhil olmak, proje geliştirmek ve Türkiye’nin çözüm kapasitesini dünyaya anlatmak için kullanın. İklim meselesi uluslararası ilişkilerin, ticaretin, kalkınma politika­larının ve küresel iş birliğinin en önem­li başlıklarından.

Türkiye’nin kapasitesi­nin güçlenmesi için iklim bilimini bilen, diplomasiyi anlayan ve ülkesinin önce­liklerini küresel ölçekte güçlü ifade ede­bilen gençlere ihtiyacımız var. Teknolo­ji, bilim ve yeni nesil girişimcilik anlayışı ile daha dirençli şehirler, sürdürülebilir üretim modelleri ve kapsayıcı kalkınma anlayışı için yeni fikirler geliştirmeniz önemli. İklim değişikliği küresel sorun olmakla birlikte etkileri şehirler, mahal­leler ve günlük hayatın içerisinde hisse­diliyor.

Üniversiteleriniz, şehirleriniz ve yaşadığınız topluluklarda geliştireceği­niz her nitelikli çalışma, büyük dönüşü­mün bir parçası.” Solak gençlerin pay­daşlığını ise şöyle vurguladı: “Gençlerin görüşlerini duymak bizim için bir neza­ket veya sembolik katılım meselesi değil. Nitelikli, uygulanabilir ve çözüm odak­lı önerilerin politika geliştirme süreçle­rinde değerlendirilmesi, daha güçlü ve kapsayıcı bir iklim yönetişimi anlayışı­nın gereği.

Siz geleceğin karar vericileri ve bugün ülkemizin iklim dönüşümünün asli paydaşlarısınız. Bilimden kopma­dan, umut ve kararlılığınızı kaybetme­den, sorgulamaya ve çözüm üretmeye de­vam edin. Türkiye’nin iklim değişikliğiy­le mücadelede başarılı olması, toplumun tüm kesimlerinin ortak iradesiyle müm­kün. Ortak iradenin en güçlü unsurların­dan olan gençleri, COP31 süreci ve son­rasında Türkiye’nin iklim yolculuğunun aktif çözüm ortağı olarak görüyoruz.”

İklim politikalarının sabır, süreklilik ve güçlü kurumsal hafıza gerektirdiğini be­lirten Solak, gençleri katılıma davet etti: “Küresel bilgi ile ulusal gerçeklik arasın­da köprü kurabilen gençler, geleceğin ik­lim politikalarında etkili roller üstlene­cek. İklim değişikliği tek bir kurumun, disiplinin veya kuşağın çözebileceği bir mesele değil. Türkiye’nin iklim gelece­ğini şekillendirecek en önemli güçlerden biri, ortak amaç etrafında bir araya ge­lebilen, bilgi üreten ve sorumluluk alan gençler olacak.”